Juicio por la causa Vialidad: el alegato completo de Cristina Kirchner

"Si no quería mirar por la ventana, debe haber escuchado los gritos, las balas, el disparo de los gases lacrimógenos. Luciani dice que yo no podía ignorar lo que pasaba en Santa Cruz", inquirió la expresidenta.

"Cuando no se es peronista se tienen todas las garantías constitucionales -dijo la vicepresidenta y citó el fallo del juicio-. "'No cabe a nuestro juicio entender que De la Rúa haya contado mientras ocurrían los incidentes con datos certeros y directos sobre un peligro surgido del comportamiento descuidado por funcionarios que estaban debajo suyo y tenían indicaciones específicas de la materia'".

"Si me dan a elegir entre esta y la del 53 que hizo Juan Bautista Alberti, me quedo con la de Alberdi", expresó CFK en un breve paréntesis de su defensa judicial, al hablar sobre el rol que se otorga al jefe de Gabinete en la Constitución.

Hizo hincapié en que no se encontró ningún llamado entre ella y el entonces funcinario, pero el fiscal decidió omitir las cientos de llamadas entre López y el empresario Nicolás "NIcky" Caputo, "hermano de la vida" de Mauricio Macri. "NO SÉ QUÉ PROBLEMA TIENEN LOS JUECES Y FISCALES DE COMODORO PY CON MIS REUNIONES"

“Esto no es científico ni es serio”, dijo y agregó. “¿En qué quedamos, es el caso ‘más trascendente que tiene la justicia en materia de corrupción’ (según la fiscalía) y no tienen ni siquiera una estimación seria del perjuicio? ¿Se puede proceder de esta manera, señores jueces?”

Beraldi desarmó el argumento de la fiscalía, que a la hora de acusar por las supuestas irregularidades sostuvo que el valor de las presuntas “irregularidades” no se podía cuantificar en dinero. “¿Si hablan de una defraudación cómo no van a cuantificar el perjuicio?”, se preguntó Beraldi. “Esto no se hace en ninguna causa, mucho menos en esta donde se habla de ‘semejante caso de corrupción’”, añadió.

“ESTO NO ES UN PROCEDIMIENTO SERIO” Beraldi insistió sobre la “mala praxis” de la fiscalía en el tratamiento de las pruebas y lo ejemplificó con el caso de una testigo de la Dirección de Vialidad. La ex funcionaria había sido convocada para corroborar la acusación pero finalmente presentó una auditoría de Vialidad que “descartó la existencia de desajustes relevantes en la certificación de obras” por los cuales se acusó a CFK.

El defensor de CFK cuestionó a la fiscalía por revertir la lógica de acusación que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En la causa contra la vicepresidenta no se obró con esa lógica. “La acusación es la que tiene que demostrar, no probar la defensa”. Y sin embargo, “el tribunal rechazó la prueba ofrecida”.

Paralelamente demostró que hay afirmaciones que la fiscalía realizó sin pruebas y que el tribunal las amparó. Luciani y Mola “traen al juicio una supuesta imputación de que ‘las obras no se hacen o se hicieron mal’. Sin embargo, la fiscalía no propuso pruebas y la defensa sí. Pero el tribunal dice que sobre eso no van a haber pruebas. ¿Y ahora, la discusión se termina saldando con una afirmación dogmática de la fiscalía que dice que las obras no se hicieron? Pareciera un chiste”.