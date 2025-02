Una ola de repudios al odio de Milei y un silencio que lo avala

Tras las repercusiones que tuvo en un primer momento el discurso de Milei desde todos los sectores políticos, hubo una asamblea multitudinaria en el Parque Lezama donde se decidió hacer una marcha de repudio este sábado, a la que se fueron sumando día a día nuevos sectores de la sociedad, como organismos de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos. Los integrantes del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello se comprometieron a marchar en una reunión con los organismos de derechos humanos. Pero no habían aparecido las principales figuras de la oposición.

La primera en romper esta tendencia fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un extenso texto que publicó en Twitter."Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el “libertarismo”? ¿Era algo así, no?... “El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión... y bla bla bla..." Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales", le enrostró.

"¿O acaso fue porque si repetías el discurso de Davos 2024, donde pontificabas “el libre mercado de transacciones voluntarias y la libre circulación de bienes y personas, sin ningún tipo de intervención estatal, sin regulaciones ni controles, en el que los empresarios son héroes”; quedabas offside con Trump, que le va a poner aranceles a todos los “héroes” que no produzcan en Estados Unidos o no hagan lo que él quiere?", le preguntó.

"Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos. Y, sinceramente… ¿No te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno?", inquirió la ex presidenta.

"Aflojá un poco… que vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo; y, finalmente, los argentinos se den cuenta que el sacrificio que hacen sólo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías… Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir". advirtió la ex mandataria

Pero tenía reservada una ironía más para Milei: "Mientras tanto, pedile a tu amigo Elon Musk que te presente a Scott Bessent, Secretario del Tesoro designado por Trump. Lo vas a necesitar si querés cerrar el nuevo acuerdo de endeudamiento con el FMI. Es un destacado financista internacional que, hasta el 2015, trabajó con George Soros. Seguro que para vos, Soros es un comunista… Aunque Forbes lo haya calificado como el donante más generoso del mundo", indicó. La recomendación venía con un remate, que apareció en una posdata: "Ah, casi me olvido! El Secretario del Tesoro está casado con otro señor que se llama John Freeman, ex Fiscal de Nueva York, y tienen dos hijos por gestación subrogada. Reitero: cambiá de ghost writer porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís".

A la crítica más irónica de CFK se sumó una carta abierta de Elisa Carrió, que tuvo un tono más formal. "Me dirijo a Ud. en mi carácter de ex Convencional Constituyente, autora del texto del artículo 75, incisos 22 y 23 de nuestra Constitución, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, desde el regreso de la democracia y que resultan la base fundamental del Estado de Derecho y la República, como ciudadana de esta Nación y como defensora, desde hace muchos años, de los derechos humanos", abrió en su mensaje.

"El discurso formulado ante el Foro Económico de Davos me exige manifestar el más absoluto rechazo y una honda preocupación porque su contenido discriminatorio y violento lo hace impropio del Presidente de la Nación", le advirtió. "Lo inapropiado consiste, lisa y llanamente, en que dicho contenido es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 22", siguió.

"Sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes, en definitiva, del Estado de Derecho. Cuando esto no sucede ese acto o expresión presidencial que contraviene la Constitución Nacional y las leyes carece de legalidad y entonces deviene en un acto de hecho (de facto) contrario a lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Nacional", remarcó.

Y, sobre el final, la líder de la Coalición Cívica dejó una advertencia que podría ser el preludio de una denuncia. "La Constitución Nacional, cuya lectura le recomiendo, no sólo las resguarda de cualquier proceso judicial sino también de todo juicio moral u opinión de aquel que ostenta el poder unipersonal del Ejecutivo, en este caso, Usted", completó Carrió.

La UCR, por su parte, volvió a confirmar que participará de la marcha del sábado. "Desde la UCR reiteramos el firme compromiso con la construcción de una sociedad más equitativa y plural, y convocamos a la ciudadanía a sumarse a la Marcha del 1 de febrero en defensa de los derechos de todas las personas", indicaron.

De los ex socios de Juntos por el Cambio, esto deja solo al PRO en la vereda del silencio. Si bien algunos de sus dirigentes sí se expresaron (los más notorios fueron el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la diputada Silvia Lospennato), la realidad es que su líder, Mauricio Macri sigue sin decir nada. Es más, tras esas pocas declaraciones sueltas, la realidad es que tuvieron un encuentro de la mesa ejecutiva el lunes pasado y allí acordaron que no iban a decir nada sobre Davos. Son decisiones que marcan un parteaguas.

La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista está convocada para este sábado 1 de febrero desde las 16. El punto de encuentro en la Ciudad de Buenos Aires es en Plaza Congreso, para luego marchar en dirección a Plaza de Mayo. Se espera que la convocatoria se replique en todo el país y se siguen sumando adhesiones de los más variados sectores de la sociedad.