Los dos exintegrantes del PRO a los insultos por la fuga de presos Larreta, Bullrich y una pelea a cielo abierto

El tono de la discusión no dejó de escalar. Larreta respondió con un video en el que Bullrich, al lado de él, decía en un acto de campaña que "las ideas de Milei son malas ideas y no se pueden llevar a cabo". Además, añadía que "dolarizar sin dólares es imposible", y que "ya ni su propio equipo le cree". También se burló de las próximas vacaciones de Bullrich en Disney e irónico le contestó: "Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad". Después de hacer un listado de todos los espacios políticos en los que la ministra estuvo durante su carrera, finalizó: "Con vos todo es posible, menos la coherencia. Dale Patricia, terminá la cárcel. Al fin y al cabo, los insultos no son otra cosa que la derrota del mentiroso. O de la mentirosa".