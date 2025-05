Diputados entrerrianos divididos tras la exposición de Francos por el caso $LIBRA

La sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, marcada por la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el caso de la criptomoneda $LIBRA, dejó expuestas las profundas diferencias entre los legisladores entrerrianos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió a las preguntas de los diputados, reiterando las declaraciones previas del presidente Javier Milei, negando cualquier "coordinación, intervención o participación alguna del Estado" en el caso y desligando a la hermana del mandatario.

Tras la sesión, los diputados entrerrianos manifestaron sus posturas a través de la red social X (ex Twitter).

PJ

Tomás Ledesma señaló: "8 horas escuchando a Francos. No pueden explicar de ninguna manera lo que ocurrió con libra". Por su parte, Blanca Osuna acusó al jefe de Gabinete de "no informar, no responder, evadir y mentir abiertamente". Además Carolina Gaillard coincidió, señalando que "no obtuve respuesta por parte del funcionario que se dedicó a responder con evasivas y falta de información".

LLA

En contraste, el diputado libertario Beltrán Benedit defendió a Francos, criticando a la oposición: "Bien podríamos otorgar el premio a la hipocresía a Unión por la Patria luego de escucharlos hoy en la interpelación. ¡El Ministro Francos se ocupó de refrescarles la memoria!".

Comisión Investigadora del caso $LIBRA

Paralelamente, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA celebró su reunión constitutiva, con el objetivo de designar autoridades. La conformación de la comisión, con una paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición, anticipa un debate intenso y polarizado en la investigación del caso. (APFDigital)