Javier Milei prometió más ajuste, libre competencia de monedas y la reducción del 90% de los impuestos nacionales

El presidente Javier Milei difundió este martes un mensaje grabado con motivo del primer aniversario de su Gobierno. Durante la filmación, realizó un informe de gestión a modo de cierre de año, donde se mostró optimista por los resultados del primer tramo de su mandato, destacando que "hemos superado la prueba de fuego", a pesar de estar "pagando la deuda que nos dejaron los defaulteadores seriales".

Con la presencia de sus miembros del Gabinete y ministros, pero con la notoria falta de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario emitió sus palabras desde el salón blanco de Casa Rosada. Al inicio de su discurso, agradeció a los argentinos por "haber sobrellevado los meses duros" en el comienzo de la gestión libertaria.

El discurso de Javier Milei fue moderado y prometió un "futuro de prosperidad" que "está al alcance de nuestras manos". "No hay nada que puedan hacer para evitarlo: pueden subirse al tren del progreso o pueden ser arrollados por él", definió. "Este año que ha transcurrido será recordado como el primer año de la Nueva Argentina", añadió.

"El sacrificio que han hecho es conmovedor": el reconocimiento al pueblo en la introducción del discurso de Milei

"Quiero agradecerles a los argentinos de a pie, que fueron tratados como ciudadanos de segunda durante décadas y a quienes hoy queremos devolver el lugar que se merecen. El sacrificio que han hecho es conmovedor. Les aseguro que no será en vano", comenzó mencionando Javier Milei.

"Me gustaría agradecer a aquellos que fueron maltratados por el injusto modelo de la casta, que no viven del Estado, quienes tienen dos o más empleos para sostener a su familia", expresó, a la par que citó al expresidente Carlos Menem, al afirmar que "el coraje de un pueblo se mide por la cantidad de verdades que está dispuesto a soportar".

En ese sentido, consideró que los argentinos demostraron "ser hombres y mujeres fuertes": "Hemos demostrado que cuando se toca el fondo del abismo, su urgencia por emprender un cambio profundo e irreversible, se convierte en una verdadera fuerza de la naturaleza". De esa manera, celebró que Argentina "superó la prueba de fuego". "Estamos saliendo del desierto. La recesión terminó. El país ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en este Gobierno", aseguró.

Sin embargo, aseguró que eso "no quiere decir que hayamos llegado a puerto, pero sí que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor". "El año entrante lo comenzaremos con la certeza de que el futuro será cada vez mejor. Se vienen tiempos felices en Argentina", vaticinó.

Las críticas a la gestión de Alberto Fernández: "Estamos pagando la deuda de los defaulteadores seriales"

El presidente también criticó la gestión de Alberto Fernández y realizó un contrapunto con los primeros doce meses libertarios en el poder. En ese sentido, comenzó con una comparativa en torno a la inflación, que viene mostrando una tendencia a la baja en las últimas mediciones.

"Hace exactamente un año, la tasa de inflación viajaba a un ritmo de 17.000% anualizado en el índice mayorista. Nos habían plantado una híper que iba a dejar un tendal de miseria nunca antes visto. Hoy, el mismo índice de precios mayoristas dio 1,2% para el mes de octubre y sigue bajando. Estamos cada día más cerca de que la inflación sea un mal recuerdo", expresó.

Otro de los paralelismos que trazó fue respecto al déficit fiscal, el cual calificó como "el huevo de serpiente de todos nuestros males". "Hace exactamente un año, teníamos más de 15 puntos de déficit fiscal consolidado, de los cuales 5 pertenecían al Tesoro y 10 debajo de la alfombra del BCRA", inició. "Hoy tenemos un superávit fiscal sostenido, libre de default, por primera vez en los últimos 123 años. Fue gracias a hacer el ajuste más grande de la historia de la humanidad", contrarrestó.

Ese fue el pie para un dardo hacia el exministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, a quien evitó nombrar, pero tildó de "degenerado fiscal". "Hace exactamente un año, un degenerado fiscal que no voy a nombrar venía de imprimir 13 puntos del PBI en un año para ganar una elección, sin cuidado de la inflación que iba a generar", lanzó.

"Hace exactamente un año, la deuda con importadores subía a la estrepitosa suma de 42.600 millones de dólares. Nos había dejado al borde de que colapse la cadena de pagos. Hace un año teníamos más de un punto del PBI de déficit comercial y reservas netas negativas por 11 mil millones de dólares. Hoy pudimos comprar más de 20 mil millones de dólares, récord histórico de nuestra Nación", continuó.

También celebró que "la brecha cambiaria está prácticamente muerta", asegurando que "hacía 16 años que no sucedía algo así en nuestro país". "Esto produjo que el salario básico promedio crezca de 300 dólares a 1.100 dólares", afirmó.

Además, subrayó que "el riesgo país se encuentra debajo de los 700 puntos y nuestros bonos se encuentran por encima de los 70 dólares." "Esto no es un valor que sólo tiene que importarle a economistas: bajar el riesgo país mejora la capacidad de los actores de la economía para acceder a un crédito más barato, lo cual facilita la inversión y genera puestos de trabajo", indicó.

"Hoy, por primera vez en mucho tiempo, los bancos prefieren trabajar de bancos. Hoy no sólo tenemos compras en cuotas, sino que podemos acceder a créditos hipotecarios a 30 años con más de 250 mil consultas registradas para acceder a uno", añadió Milei.

Motosierra, desregulaciones, ley de Bases y DNU: el resumen de la "reforma estructural más grande de la historia"

Continuando con su discurso, Milei enumeró las reformas que se llevaron a cabo en estos doce meses. En ese sentido, resumió que, con "la ley Bases y el DNU en su conjunto, hemos hecho la reforma estructural más grande de la historia: ocho veces más grande que la de Menem".

"Hoy ya eliminamos más de 800 normativas, a razón de más de dos por día. Abrimos los cielos, desregulamos el transporte terrestre, eliminamos los precios máximos y las prohibiciones de exportación. Eliminamos la ley de góndolas, eliminamos los excesos de SADAIC. Habilitamos internet satelital y aumentamos la competencia en el sector de medicamentos", sintetizó.

Entre sus logros destacados, mencionó el impacto positivo en el mercado inmobiliario, señalando que "los contratos de alquiler son acuerdos libres entre partes", lo que llevó a que "la oferta de inmuebles no pare de crecer y el precio promedio de alquiler cayera hasta un 30% en términos reales".

Sumado a esto, afirmó que Argentina se encuentra "a mitad de tabla en el ranking de los países del mundo en cuanto a libertad económica". De esa manera, enfatizó que "cualquiera que desee importar, puede hacerlo" y que "cada día, reducimos aranceles para más bienes", lo que, según indicó, provocó una baja en los precios y aumento en la competencia.

"Ahora se viene la motosierra profunda": 15 frases destacadas del discurso de Javier Milei por su primer año de Gobierno

El mandatario también destacó avances en la lucha contra la inseguridad, apuntando a una reducción del 63% en los asesinatos en Rosario gracias al “plan Bandera”. “El que las hace, las paga. Estamos poniendo a los presos en todo el país a trabajar, para que le devuelvan de alguna manera a la sociedad todo el mal que le han causado", sostuvo.

En materia de asistencia social, celebró que las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) "se duplicaron en términos reales" y que "toda ayuda social se asigna de forma directa a los beneficiarios, sin intermediarios". "Hoy los piqueteros tienen miedo de tomar la calle y la gente puede circular tranquila. Para nosotros, el orden público es sagrado", añadió.

Sumado a esto, expresó: "Estamos destapando todos los curros, uno por uno, sin dar respiro". "La mayoría de las veces, lo que es positivo para la sociedad es negativo para la política y viceversa. Ellos necesitan que a la sociedad le vaya mal para que a ellos les vaya bien. Su mente no está puesta en un proyecto de Nación, sino en dilapidar el futuro en favor del presente inmediato", indicó el presidente.

El video de Villarruel, las críticas de la izquierda y “lágrimas de zurdo”: las repercusiones del discurso de Javier Milei

En ese sentido, explicó: "Vinimos a terminar con el régimen de privilegios que convirtió a los argentinos de bien en ciudadanos de segunda. Llegó la hora del hombre común". Al respecto, mencionó el "fin a la pauta publicitaria de los medios, que sólo en 2023 había ascendido a más de 100 mil millones de pesos a valor actual".

"Redujimos los ministerios de 18 a 8. Eliminamos casi 100 secretarías y subsecretarías. Cerramos más de 200 áreas. Congelamos el salario de funcionarios de alto rango. Cerramos Télam, que funcionaba como una agencia de propaganda K. Echamos a 34 mil empleados públicos. Eliminamos los cargos hereditarios en el Estado. Cerramos el INDAI y el Ministerio de la Mujer, que eran aguantaderos de militantes. Terminamos con los privilegios de la casta sindical en aerolíneas e intercargo", continuó.

Y agregó: "Eliminamos más de 15 fondos fiduciarios. También los subsidios al INCAA. Eliminamos el curro del registro único del transporte automotor, lo que ahorró más de 36 mil millones de pesos por año. Hemos auditado a todo el Estado; a las universidades públicas, que tienen que rendirle cuentas a la sociedad".

Fin del cepo, más motosierra, baja de impuestos y crecimiento de salarios: las promesas de Milei

De esa manera, Milei consideró que "hoy el mundo vuelve a posar su mirada sobre Argentina por los motivos correctos". "Ciudadanos e inversores evalúan la posibilidad de venir a vivir aquí, y en materia económica una potencia como Estados Unidos está creando su propio Ministerio de Desregulación, a imagen y semejanza del nuestro", afirmó.

"Todo esto no es un canto anticipado de victoria, sino un reconocimiento de que hemos cumplido el rumbo que nos trazamos y una ratificación de que nuestros próximos objetivos serán también una realidad", expresó. "Decían que no teníamos la experiencia, capacidad ni poder político para cumplir nuestros objetivos. Decían que no íbamos a durar ni 3 meses. Así y todo, logramos evitar la catástrofe", sostuvo.

"Hicimos la reforma estructural más grande de la historia de Argentina. Si pudimos hacer tanto con todo el mundo en contra... Imaginen todo lo que podríamos hacer con viento a favor. Podría ir el doble de lejos y el doble de rápido. Dejamos de mirar para atrás, para mirar hacia adelante", alentó.

Las promesas para 2025: aumento en la inversión, disminución del 90% de impuestos y fin del cepo

Al final de su alocución, Milei adelantó las proyecciones para el 2025, además de realizar una serie de promesas como el "aumento en la inversión y en el consumo", una "reducción de la carga impositiva total" y la eliminación del cepo "para siempre". "Estamos entrando a un año de baja inflación, alto crecimiento económico y un crecimiento sostenido en el poder adquisitivo de los argentinos", pronosticó, a la par que remarcó: "El crecimiento llegó para quedarse, al igual que el superávit fiscal".

Dentro de las primeras medidas que anticipó, confirmó que su equipo "está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido". "Veremos una verdadera competencia fiscal entre provincias para ver quién trae más inversiones", subrayó.

Además, aseguró que "el año que viene se va a terminar el cepo de una vez y para siempre". "El problema de los stocks del BCRA se resolverá a través de un nuevo programa con el Fondo o a través de un acuerdo con inversores privados", explicó.

Sumado a esto, indicó que, "para avanzar con el cierre del BCRA que hemos prometido, hemos anunciado un esquema de competencia de monedas para que todos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas". "Desde ahora, se va a poder comprar, vender o facturar en dólares o la moneda que quieran, exceptuando los impuestos que, por ahora, seguirán siendo en pesos", precisó.

También se refirió al Mercosur y afirmó que se está avanzando "en una propuesta para eliminar trabas arancelarias que dificultan el comercio dentro del bloque". "Nuestro objetivo último en el Mercosur es aumentar la autonomía de los integrantes del organismo, para que cada país pueda comerciar libremente con quien quiera", precisó.

Asimismo, informó que impulsarán "un tratado de libre comercio con Estados Unidos". "El tratado que debería haber sucedido hace 19 años. Imaginen lo que hubiésemos crecido si hubiéramos comerciado con la primer potencia mundial", expresó, a la par que sostuvo: "Argentina dejará de darle la espalda al mundo y volverá a ser protagonista del comercio mundial. Las grandes inversiones del RIGI traerán un boom comercial".

En tanto, enumeró una serie de medidas en materia de seguridad, como una "ley de reiterancia, para que los presos reincidentes paguen más caro volver a equivocarse"; "una ley antimafia"; "la baja en la edad de imputabilidad"; "reformar a la policía", e "impulsar una unidad antinarcoterrorismo en la triple frontera".

"La cruzada desregulatoria de este Gobierno nos ha puesto en el mapa mundial. En materia tecnológica esto augura un futuro de enormes oportunidades, porque el giro a la libertad y el optimismo tecnológico que está dando la Argentina contrasta con muchos países desarrollados, que cada día están más cerca de ser un infierno regulatorio", destacó el líder libertario.

Finalmente, agradeció a los integrantes de su gabinete, haciendo hincapié en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: "En especial, quiero agradecerle a mi hermana por la enorme labor que ha llevado adelante no sólo en campaña, sino durante todo 2024". "Las elecciones del año próximo no serán sobre personas, sino sobre ideas. Espero que planifiquen en grande para el año que viene. Tengan la tranquilidad de que este Gobierno los defenderá a capa y espada", cerró.

En el marco de su primer aniversario al poder, el libertario ya había publicado este lunes un video que compila los primeros 365 días de gestión, en el que destacó que tras su triunfo "ganó la verdad, ganó la Justicia, ganó el bien". Entre las figuras destacadas se encontraron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el influencer libertario "Gordo Dan" y hasta el magnate Elon Musk.

La pieza destacó la capacidad del Gobierno "para desactivar la bomba de la inflación que nos habían dejado". "Ganó la vida humana. Ganó la derecha valiente, honesta. Ganó la austeridad. Ganó el orden en las calles. Los patriotas. Ganó la guerra contra la corrupción", subrayaron, para cerrar con: "El poder infinito de los celulares. La convicción de la batalla cultural. Ganó la confianza del mundo en nosotros". MB/ML