acto en rosario. Cristina Kirchner: "Milei, si sos tan guapo, desregula los medicamentos genéricos importados"

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó el cierre del 11° Encuentro Nacional de Salud, que se desarrolló en la Facultad de Psicología de Rosario, en Santa Fe. Crítica con el presidente Javier Milei, lo desafió a que se "anime" a desregular los medicamentos genéricos, cuestionó el valor de los remedios y calificó al gobierno de "insensible" y "cruel".

Se trató de la segunda oportunidad en que se presentó como oradora principal de este tipo de actos, después de haber encabezado un Encuentro Nacional de Salud en 2017. La actividad, en tanto, se definió como un "ámbito de debate e intercambio entre trabajadores, asociaciones de profesionales, colegios médicos, universidades e instituciones y organizaciones políticas y sindicales ligadas al ámbito de la salud".

Con una temperatura que rozaba los 27 grados en la ciudad universitaria La Siberia, de la Facultad de Psicología, CFK ingresó al escenario en el medio de aplausos y el tema "Fanático", de Lali Espósito.

no recordar que hubo un momento y hubo un país en el que se construyó un sistema sanitario que mejoró la calidad de vida de los argentinos, lo empezó Néstor y lo inauguré yo", comenzó.

Y continuó: "No nos quedamos únicamente con el discurso y con la acción de los sectores vulnerables, también ampliamos el programa médico obligatorio, por ejemplo introduciendo la fertilización asistida, que nadie la quería cubrir. También sanciones como la Ley para que las prepagas que atienden a los sectores medios y medios altos no pudieran fijar unilateralmente las cuotas como lo hacen ahora". "Las prepagas ahora te arrancan la cabeza", cuestionó, y sostuvo: "Desregularon las prepagas en perjuicio de millones, donde te fijan las cuotas al precio que se les canta".

Elíptica, habló sobre los problemas de salud mental y sostuvo que "lo podemos ver en las más altas esferas". "Hay algunos casos que parece ser que no tiene cura", remarcó.

Más específica, recordó las críticas a su figura cuando era Presidenta: "Muchas veces escuché siendo presidenta esto de los modales, el dedito, la cadena nacional. Si porque soy mina un poquito, pero porque gobierno para todos, más. Conozco muchas minas que están en el gobierno y gobiernan para ellas".

Críticas a Milei por las desregulaciones: "¿Cómo puede haber gente tan insensible y tan cruel?

En una crítica directa al gobierno libertario, CFK sostuvo que "no se animan a desregular los remedios". "A ver Milei si te animas a desregular los medicamentos genéricos importados", arremetió. Luego ahondó y dijo que "bastaría con articular con la ANMAT para que aquellos laboratorios extranjeros con los nuestros".

"Desde la Universidad de Rosario, le decimos a Milei animate y desregula los medicamentos, decile al desregulador del megacanje (NdR: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación) que se anime para que la gente pueda acceder, para que no sea un martirio para un jubilado ir a la farmacia y dejar la mitad de la jubilación", expresó la presidente del PJ.

"¿Cómo puede haber gente tan insensible y tan cruel? Eso no es capitalismo, porque el capitalismo necesita consumidores. Ahora hay menos consumidores, me quedo con el capitalismo que teníamos en el peronismo donde todos podian consumir", criticó.

Sobre el final, remarcó que la temperatura era muy alta, dejando de manifiesto que el discurso no sería extenso. "No soy una abogada peronista, soy una peronista que parece abogada, que no es lo mismo. porque anteponemos nuestra mirada antes q nuestra pertenencia corporativa, esto es clave", sostuvo.

Y finalizó: "La vinculación entre el paciente y el médico es algo que trasciende en otras profesiones, porque está vinculado a la comprensión, a la solidaridad y a la cura, porque la gente en definitiva va a verlos a ustedes para curarse". RM / Gi