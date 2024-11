Día de la Militancia. El acto de Cristina Kirchner en Santiago del Estero: gira federal para reordenar al peronismo

Cristina Kirchner encabeza este domingo el primer acto organizado por el Partido Justicialista (PJ) desde que fue nombrada presidenta. En el Día de la Militancia, desembarca en Santiago del Estero con la intención de ponerle un freno al programa económico del Gobierno y para conseguir una reorganización del peronismo.

Bonus track: un mensaje a la militancia Luego del acto de Quimsa, CFK salió afuera del estadio donde aguardaba la militancia que no pudo ingresar al evento. Allí amplificó que el Día del Militante no es únicamente para el peronismo, remarcó que el plan económico de Milei es como un yogur ("tiene fecha de vencimiento") e insistió en que a nivel geopolítico, por más fotos que quiera mostrar, el Presidente va a contramano de los principales líderes. "Se viene un mundo de nacionalismos y acá hay un tipo que ni siquiera quiere vender sino regalar a la Argentina". En el cierre, un recuerdo a Néstor Kirchner Al fin de su discurso, CFK escuchó los cánticos de los militantes en el estadio de Quimsa que recordaban a Néstor Kirchner. Allí, la expresidenta remarcó que "no hay derrotas eternas ni victorias para siempre" y dijo que lo importante "es no bajar las banderas. "Y ya que empecé con Perón, voy a seguir con Néstor: nos pueden perdonar haber perdido, lo que no pueden perdonar es no seguir luchando".

Tras esa frase, empezó la icónica canción que hizo Hugo del Carril.

"Incorporemos a todos los militantes, no solo peronistas, a los miltantes sociales, de las iglesias...." "En este Día del Militante, me voy a tomar una licencia como presidenta del Partido Justicialista Nacional, para decirles que incorporemos a todos los militantes, no solamente a los peronistas. A los militantes de otros partidos políticos, a los militantes sociales, a los militantes de las iglesias, a los militantes comunitarios, a los culturales. Y también a los militantes empresariales, en tanto y en cuanto, no sea solamente la individual y personal, sino para militar por el sector, por la actividad, por la región". "Tenemos que ser amplios y convencer que desde la individualidad no se va a salvar nadie, porque el militante es fundamentalmente el que cree en lo colectivo. A veces uno cree que caminando solo llega más rápido, pero caminando juntos llegamos mucho más lejos, compañeros".

"No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice" "Porque le pagamos al fondo, porque no nos bajamos los pantalones ante los Fondos Buitres, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI. También, porque nos convertimos en un país ejemplo cuando enarbolamos las banderas de Memoria, Verdad y justicia para castigar las atrocidades de la dictadura militar. No me lo van a perdonar nunca, y la condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones. No me quejo". "Nunca soñé como militante política que iba a ser presidente de la República y que, además, iba a ser parte de un proyecto que desendeudó al país. Era casi una fantasía poder hacerlo, y lo hicimos". "El castigo que me quieren imponer, al lado de otros que sufrieron quienes ya no están, quienes continúan desaparecidos, el precio en definitivo es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice".

"Hoy nos vienen a vender que el Estado no sirve" "Hoy nos vienen a vender que el Estado no sirve y después van y se encuentran con gente que ha podido construir lo que tiene desde el Estado. Vean, Elon Musk, además de tener 100% de protección de sus autos eléctricos contra los chinos, su empresa Tesla empezó con un préstamo de 465 millones de dólares. El Estado, en EE.UU, fue el que impulsó la internet, el GPS y las pantallas táctiles".

"El Peronismo llega siempre para sanar los desastres económicos que nos hacen en nombre del libre comercio y la libre empresa" "Cuando se cayó el país en el 2001, estaba todo privatizado: las jubilaciones, YPF, Aerolíneas, el gas, la luz, y no había empresas estatales. Sin embargo, el país se cayó y nos dejaron 39 muertos en la Plaza de Mayo y unos cuantos bonos que tuvimos que pagar los otarios que vinimos después. El Peronismo es como que llega siempre para sanar los desastres económicos que nos hacen en nombre del libre comercio y la libre empresa. Cada dirigencia responsable, como fue Perón, de darle dignidad a los trabajadores, de lograr que por primera vez tuvieran una participación 50-50 entre capital y trabajo, entonces después había que tumbarlo y proscribirlo y casi también matarlo".

AFJP y el préstamos a la GM "El otro día Milei criticaba la recuperación de las AFJP que permitió a los jubilados tener la mejor jubilación de América Latina. Y, al mismo tiempo, permitió que pudiéramos ayudar a las empresas, como la General Motors. Si alguien me decía a mí, cuando estaba en la universidad, que iba a ser presidenta de la República y que le iba a dar un préstamo de 70 millones de dólares a la GM, hubiese dicho que ese tipo está mamado. En el 2008 se cayó el mercado y lo salvó el Estado. Me acuerdo que iban a despedir gente en la planta de Santa Fe e iban a suspender un proyecto, y le prestamos 70 millones del FGS. ¿Me van a venir que somos anticapitalistas? No me jodan más".

Toneladas de bombas "Hoy es un día muy especial para nosotros los peronistas. Hoy conmemoramos el 17 de noviembre de 1972, después de 18 años de proscripción, Juan Domingo Perón retornaba a su patria. Se fue en medio del odio que significaba tirar 14 toneladas de bombas en Plaza de Mayo. Se acuerdan lo que decían las 14 toneladas de piedras, acá fueron bombas. Y después le robaron el cadaver de su esposa. Hay que mirar la historia en todo su derrotero para que no nos quedemos con la fotografía del hoy. Si vemos la película completa es más compresible entender la foto del hoy. Es clave para entender lo que nos pasa".

"Quería venir también porque esta provincia es un modelo de construcción política y que tal vez nosotros intentamos en 2007 durante mi primera candidatura, tratar que los dos principales partidos democráticos puedan construir algo diferente. No nos salió, salió mal, pero acá en Santiago del Estero salió bien, porque desde el año 2004 al año 2022 fue Santiago del Estero fue la provincia que más creció (un 93%) salió bien porque a la par que la economía crecía fue la provincia que más bajó el índice de necesidades básicas insatisfechas. Y también salió bien porque en el censo del 2022 se informó que esta provincia es el índice con mayor propietarios de viviendas. A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos".