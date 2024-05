El Gobierno presentó su propuesta de Reforma Política y convocó a la oposición a consensuarla

Todas las fuerzas políticas dieron el presente a la convocatoria del Gobierno, que se concretó en el Centro de Convenciones a las 15 de este martes. Cada espacio dio su visión de cómo encarar el proceso, pero todos coincidieron en la necesidad de reformar y aggionar la legislación actual.



“Este día es muy importante para nosotros. Es la frutilla del postre de todo lo que venimos haciendo en materia de organización del Estado y en trabajar sobre el divorcio que hay entre la ciudadanía y la política”, marcó Troncoso en rueda de prensa al concluir la reunión.



“Dos de las misiones que trazó el Gobernador en campaña y que estamos pudiendo traducir en hechos políticos claros y concretos son ordenar el Estado y reformarlo”.



Con respecto al primer indicador, consignó: “Hemos dado señales claras. Ya los funcionarios no pueden cobrar doble sueldo, se reasignaron los vehículos oficiales a la Policía y ya no hay fondos reservados”



Sobre el segundo, apuntó como ejemplos “la ley de ética pública y las declaraciones juradas online”.



Con respecto a la Reforma Política, sentenció: “Es un punto de partido con respecto a cómo concebimos nuestro sistema electoral y en cómo la política se da en el desarrollo diario”.



“No hay nada más importante que cambiar la forma de votar. Tenemos que tener un sistema claro, transparente y fácil”, remarcó. Al respecto, agregó que pretende evitar que se repita lo ocurrido en las elecciones de 2023, cuando varios cuartos oscuros estaban abarrotados de boletas y las mesas recargadas de fiscales.



Troncoso evaluó que las provincias que avanzaron con la BUP “aumentaron su densidad democrática. Somos la única provincia de la Región Centro que no tiene boleta única. Hay que democratizar la democracia y el sistema electoral”, subrayó.



Luego, destacó: “Estamos abriendo el debate para que todos los sectores de la sociedad puedan participar. No imponemos ni bajamos enlatados”, puntualizó.



“En nuestra mirada, no somos fundacionales ni iluminados. No vamos a trabajar sobre tabla rasa, sino sobre muchísimas ideas y proyectos que se suscitaron desde nuestro bloque. Pero también con los de otros partidos. No tenemos una mirada sesgada. El tema es demasiado importante a los intereses de la provincia como para dejarlo atado a banderías políticas”, añadió.



El ministro de Gobierno deseó que la nueva legislación electoral sea “consensuada y sólida como sea posible”.



• En detalle



“Se pretende hacer una reforma integral que incluya la BUP y la posibilidad de incorporar otra tecnología a futuro. También el financiamiento de las campañas electorales para que tengan transparencia. Además, la asignación de espacios publicitarios de carácter igualitario”, detalló el secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro.



Además, contendrá una regulación para “partidos vecinales y comunales”, completó. “Pedimos a todas las fuerzas que nos presenten sus textos e ideas. Las iremos concentrando. Hay algunos proyectos a tener en cuenta, como la iniciativa del ex gobernador Gustavo Bordet de 2018”, señaló. Al respecto, expresó que hubo conversaciones informales con la ex ministra de Gobierno, Rosario Romero.



Maneiro sintetizó que la intención del Ejecutivo es reemplazar el Código Eletoral de 1934 por otro “moderno y transparente” que “garantice reglas claras y control de los ciudadanos y los partidos políticos. Debemos jerarquizar también el Tribunal Electroal, no solo con recursos sino también con herramientas legales que le permitan hacer su trabajo de árbitro del proceso”.



El funcionario adelantó que fijarán una agenda de trabajo. Y estimó que antes de fin de año podría estar resuelta la reforma. “Hay que separar lo más posible la discusión sobre las reglas de juego de la competencia electoral”, razonó.



“La convocatoria ha sido un éxito. Estamos muy conformes”, concluyó. En el salón se dieron cita referentes y legisladores de todos los partidos políticos de la provincia. Al lado de Frigerio, se ubicaron al inicio la vice Alicia Aluani y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. También participó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela y el Secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello. (APFDigital)