Milei amenaza a los gobernadores por la ley Bases: "Los que no acompañen en el Senado quedan afuera del Pacto de Mayo"

En declaraciones radiales, el mandatario libertario puso énfasis en el debate próximo a realizarse en la Cámara alta, donde los mandatarios controlan más estrictamente la representación provincial: "Para el Pacto de Mayo hay gente, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que no quiere ir por esta línea, los que no acompañen en el Senado se quedan afuera”.



Lapidario informe de revista británica tildó de "zombie" la gestión en Salud de Milei



“Si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultado fiscal, ese problema lo tienen las provincias. Si no puedo meter las reformas ahora las meto el 11 de diciembre de 2025", agregó en relación a un eventual rechazo en el parlamento.



De esta manera, ratificó que no invitará al gobernador bonaerense a la reunión del próximo 25 de mayo en Córdoba, donde se discutirán 10 puntos económicos de consenso entre el Ejecutivo Nacional y las gobernaciones.



Milei remarcó, además, la importancia del proyecto para el futuro del país y esgrimió los motivos por los cuales la ley Bases debe ser aprobada: “Lo más importante de la ley Bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. La economía de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya lo está teniendo. Lo que uno tiene que entender es que no es magia, no es instantáneo y los atajos ya sabemos que no funcionan".



Milei hizo un análisis de la media sanción obtenida en Diputados y, además destacó la labor de Silvia Lospennato y Cristian Ritondo como referentes del PRO y principales impulsores de la aprobación. "Después de la votación yo mandé un tuit en especial para Cristian Ritondo y para Lospennato. Ellos con nosotros se comportan de una manera casi espartana", señaló.



En ese sentido, el mandatario destacó el rol de la fuerza aliada y expresó que "es impresionante como acompañan. De hecho hasta algunos discursos del PRO me sorprendieron. Lospennato hace todo un trabajo que no se ve y que es fenomenal. Están hombro con hombro empujando de una manera”.



Javier Milei y su futuro como político



Fuera de la coyuntura actual, el libertario fue consultado sobre su futuro en la política y su actividad una vez finalizado su mandato. "¿Una vez cumplido tu mandato volvés al llano? Absolutamente, no sigo en la política", respondió, tajante, el líder de La Libertad Avanza (LLA).



"Voy a ir a vivir en medio del campo con mis perros, me quedo ahí y viviré de dar conferencias", agregó en relación a su futuro que, según sus declaraciones radiales, estará lejos de la actividad política luego de su mandato.



Además el mandatario dio sus previsiones para el dólar, la inflación y los salarios para el segundo semestre del año: "El proceso de desinflación se nota" dijo en declaraciones durante una extensa entrevista. Mientras, desde la CGT ratificaron el paro nacional para el próximo 9 de mayo.



Milei adelantó que después del Pacto de Mayo, el Gobierno avanzará con el proyecto de ley "anti casta", un paquete de iniciativas que anunció en marzo pasado, en el que buscará aprobar una serie de normas como la eliminación de jubilaciones de privilegio, elecciones libres en sindicatos y restricciones para condenados en causas de corrupción para ejercer cargos públicos.



Otro punto de la entrevista fue el análisis sobre las expectativas de la inflación y el costo de vida. Con optimismo, Milei lanzó: "El proceso de desinflación se nota: las últimas dos semanas de abril los alimentos y bebidas mostraron desinflación".



"A medida que los salarios le empiecen a ganar a la inflación va a haber una recomposición del salario real y eso va a permitir recomponer la demanda”, reiteró, según publicó Ámbito. (APFDigital)