LA PRESIDENTE MUNICIPAL ALICIA OVIEDO, BRINDO UN CONFERENCIA PRENSA

Durante nuestra campaña política, nos comprometimos a TRABAJAR con HONESTIDAD y actuar con TRANSPARENCIA. Para transparentar la situación de la Municipalidad me dirijo hoy a la ciudadanía. Estamos atravesando una situación extremadamente difícil desde el punto de vista económico y es imprescindible que la ciudadanía esté informada al respecto.

-Llevamos 4 meses y medio al frente del Municipio. Durante este período hemos pagado numerosas deudas de la gestión anterior, con proveedores y prestadores de servicios (teléfono, medios de comunicación, comerciantes, talleres mecánicos). Algunas deudas databan de mediados de 2023.

También venimos colocando medidores de agua corriente que los vecinos habían pagado entre fines de 2021 y fines de 2022.

Nos encontramos con un parque automotor totalmente deteriorado. Voy a citar un solo caso para ejemplificar lo que viene costando recuperar las maquinarias, en tiempo y en recursos. La motoniveladora marca Caterpillar había dejado de funcionar el 08 de agosto de 2023. Cuando asumimos, la computadora de esa máquina estaba en Buenos Aires. Hicimos gestiones para hacerla arreglar. Hasta el martes 16 de abril habíamos pagado 9 millones de pesos y recién comenzó a trabajar, pero el viernes 19 de abril se volvió a romper y nuevamente quedó fuera de servicio. Esto es una máquina fundamental para la prestación de servicios en calles de la ciudad y colonia. Sabemos que nuestras calles están muy deterioradas y toda la comunidad lo sufre, pero esto viene de varios años atrás. Lamentablemente, tenemos varias herramientas y maquinarias que se arreglan de un lado y se rompen de otro, como las desmalezadoras y los tractores.

Las mayores deudas, las tenemos con las empresas constructoras: para fines de enero de 2024, debíamos 368 millones de pesos.

En la gestión anterior, los funcionarios celebraban haber conseguido las obras y todos los vecinos estábamos contentos, pero la gravedad es que la mayoría de esas obras NO fueron TERMINADAS ni PAGADAS.

También quiero destacar que ninguna gestión municipal de Federal recibió tantos recursos económicos de Nación y Provincia, como sí recibió Chapino durante sus 8 años de gestión.

Mientras no se les pagó a la empresa Vecchio, Incar y JLP; hubo una empresa que sí recibió varios millones, NO hizo las obras y tampoco fue intimada a hacerlas por la gestión Chapino.

La empresa Papariello ganó la licitación para construir un SUM y un gimnasio en la Plaza de Los Fundadores, veredas y cestos de residuos en la zona intervenida por RENABAP. La sorpresa es que, para iniciar esas obras, Papariello recibió el 11 de julio de 2023 $57.023.102 y el 23 de noviembre de 2023 recibió otros $23.420.731. Esto hace un total de $80.443.833. Con todo ese dinero que recibió, sólo logró destruir la Plaza de Los Fundadores.

Es indudable que el empresario deberá responder por esta situación, pues no dejaremos de denunciar los hechos de corrupción.

Por otro tema que expliqué en la inauguración de las sesiones del HCD, hemos hecho la presentación legal, la justicia está investigando y llegado el momento, los responsables deberán responder por sus acciones.

Como cierre de esta complicada situación, esta semana ingresó una notificación de embargo de las cuentas Municipales del Banco de Entre Ríos, por $53.500.000, como consecuencia de una ejecución de sentencia judicial.

Este embargo se debe a un reclamo presentado por una familia respecto de un terreno donde IAPV construyó el complejo habitacional “Carlos Fuentealba” destinado a docentes. Aquí debemos hablar de responsabilidades de 3 Presidentes Municipales durante 4 gestiones y sus Asesores Legales.

Lo concreto es que esta gestión debe hacer frente al embargo de las cuentas Municipales con los inconvenientes que ello significa y en este momento de crisis socioeconómica, donde los recursos coparticipables son insuficientes por la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda.

Este panorama desolador no opaca nuestra voluntad de trabajar para que nuestra ciudad vuelva a ser un lugar agradable para vivir. Es elogiable el recurso humano municipal que le pone el cuerpo a la tarea y podemos ver poco a poco como los servicios van mejorando. Es para destacar que, luego de varios años, durante el verano 2023-2024 la ciudad no sufrió la falta del servicio de agua potable y durante las últimas lluvias los vecinos de Federal, Colonia y Las Delicias no se inundaron porque venimos abriendo cunetas, cortando pasto y juntando chatarra.

También estamos insistiendo en forma permanente para lograr la continuidad de las obras paralizadas. Hemos trabajado mucho para que se continúen las obras en Barrio El Silbido. A tal punto que la Ministra de Desarrollo Humano de la Provincia nos dijo que somos el único municipio para el que han venido recursos de RENABAP. Después de tantas gestiones, se comienzan a ver los frutos.

Hemos brindado información clara a los vecinos que esta semana se han enterado que las obras sólo están destinadas a una parte del Barrio El Silbido. Expresaron que nunca se les había explicado que sólo se harían intervenciones en un sector del barrio.

Venimos insistiendo para procurar la continuidad y finalización de las 56 viviendas. La empresa Papariello es la adjudicataria de esa obra. Le hemos enviado carta documento intimando a continuar las tareas en las viviendas y por las obras en El Silbido que ya expliqué. Además, Papariello tiene a su cargo la construcción del Centro de Desarrollo Infantil de Las Delicias que también está paralizado.

Volviendo a las tareas que se vienen concretando con mucho esfuerzo, estimamos que el 05 de abril de 2024 será una fecha para recordar porque los federalenses le volvimos a dar vida a la estación del ferrocarril. Agradecimiento especial a todo el Equipo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Secretaría de Obras Públicas, a la Subsecretaría de Ambiente y Servicios Públicos, a todos los trabajadores municipales, a los vecinos que colaboraron y a las personas que han conformado una comisión dedicada a la recaudación de fondos para recuperar y embellecer ese lugar que tanto queremos.

El compromiso con la recolección diferenciada de residuos por parte de los vecinos y el esfuerzo de los operarios de recolección y de la Planta de Tratamiento de Residuos, ha permitido incrementar el volumen de ventas de reciclables. El 35% de los recursos obtenidos se comparte con el personal que realiza las tareas y el resto será destinado a la compra de herramientas, una parte para colaborar con el arreglo del techo de la estación y otra parte para iniciar pequeñas intervenciones que van a embellecer Paso Sociedad, esperando contar con el acompañamiento de todas las personas que asisten a disfrutar de ese lugar.

Desde la Subsecretaría de Deporte se viene trabajando con los clubes y otras instituciones, estando siempre dispuestos a mejorar la calidad de vida de nuestros niños, jóvenes y la comunidad en su conjunto.

Agradezco al Bloque de Concejales de la UCR que viene trabajando con vecinos para realizar obras que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Se ha conformado una Comisión de vecinos de calle Urquiza (entre Perón y vías del ferrocarril) para construir cordón cuneta y mejorar el ripio.

Vecinos de Colonia Federal también se han organizado para re enripiar la continuidad de calle Cepeda hacia el oeste y la continuidad de calle 1 de Mayo hacia el norte. Para llevar a cabo estas tareas, hemos conversado con el Jefe de la Zonal de Vialidad Néstor Valiente, quien me manifestó su voluntad de colaborar con el traslado de ripio y otras tareas que estén a su alcance.

Valoro el trabajo que viene realizando la Subsecretaría de Hacienda y el sector de compras, para administrar los recursos financieros del Municipio.

El Secretario de Gobierno hace mucho esfuerzo para gestionar y organizar los temas Institucionales.

La Secretaría de Desarrollo Social atiende diariamente diversidad de situaciones que es necesario contemplar.

La Subsecretaría de Producción viene trabajando en El Triángulo para recuperar la actividad productiva y estimular a la gente a hacer su huerta que le permita un alivio en su economía diaria.

Se viene trabajando intensamente en los caminos y cunetas de la Colonia, en Las Delicias y en La Rinconada. Van a volver los Talleres de Oficios y Artísticos a Las Delicias y al Costurero.

Todo el Equipo del Área de la Mujer viene haciendo una tarea social de mucho compromiso y empatía.

Es verdad que los sueldos de los trabajadores municipales no alcanzan los indicadores de inflación. Este mes hemos quedado un 5 por ciento por debajo y les he manifestado a los representantes gremiales y sindicales que, si mejora la coparticipación, vamos a tener en cuenta esa diferencia el próximo mes. Valoro la comprensión de los trabajadores municipales y destaco que todo el funcionariado del DEM y los concejales no están cobrando la totalidad de los aumentos, para ayudar a las arcas municipales.

Personalmente me he hecho cargo de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones y ello representa un ahorro de más de 1 millón de pesos mensual a la Caja.

Como síntesis quiero dejar este mensaje: Las gestiones se caracterizan por lo que priorizan. En este contexto tan difícil y complejo, desde nuestra gestión hemos resuelto priorizar la prestación de servicios a la comunidad, atender a la gente que asiste a los comedores comunitarios y que aumenta cada día, atender la diversidad de situaciones que se reciben en la Secretaría de Desarrollo Social, pagar los sueldos del Personal Municipal, apuntar a las actividades relacionadas con la producción, continuar con las actividades culturales, turísticas, deportivas y fortalecer la recolección diferenciada de residuos siendo conscientes que de esa manera estamos protegiendo y preservando el ambiente.