*Ballay: “los números de la provincia están en perfecto orden"*

El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, explicó que “los números de la provincia están en perfecto orden”, y que “la próxima gestión deberá actuar con la misma responsabilidad con que trabajamos estos ocho años”. “Gobernar no es lo mismo que hacer campaña política. Cuando asumimos la responsabilidad de administrar el destino de la provincia nos enfrentamos a contextos muy cambiantes. A pesar de eso, en Entre Ríos demostramos que con mesura, orden y responsabilidad se puede llevar a cabo un programa de desarrollo. A nosotros nos tocó gobernar, primero, con un gobierno nacional que recortó la obra pública, las partidas de salud y educación. Después con una pandemia, y una sequía histórica. Sin embargo no tuvimos mayores sobresaltos”, explicó Ballay.

El titular de la cartera económica de la actual gestión respondió en ese sentido al gobernador electo Rogelio Frigerio y resaltó que “los números de la provincia están en perfecto orden”. Destacó que “le hemos suministrado al equipo económico toda la información que nos requirieron, y lo seguiremos haciendo”. “Estaremos pagando en unos días nada más el sueldo de noviembre, con un incremento del 8,3 por ciento para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública, con las proyecciones para cubrir el aguinaldo y los sueldos de diciembre, y dejamos a la gestión entrante un fondo de reserva de 47 millones de dólares para hacer frente al próximo vencimiento de deuda, de la cual ya hemos pagado una parte importante de capital e intereses”, remarcó Ballay. Asimismo, resaltó que “con el nivel de actividad que tiene hoy la provincia, si la próxima gestión actúa con la misma responsabilidad que trabajamos estos ocho años, no debería tener ningún sobresalto para hacer frente a sus obligaciones”. Por otra parte, Ballay aclaró que “los gobiernos provinciales no controlamos ninguna variable de índole nacional, y en ese sentido no podemos prever el impacto que significaron los cambios en el impuesto a las ganancias y la devolución del IVA, ambos impuestos coparticipables. Es por eso que el actual gobernador, con mucha prudencia y responsabilidad, se sumó al reclamo de otros mandatarios para que se instrumente de manera inmediata un mecanismo que compense a las provincias ante esa pérdida”. Además, el ministro de Economía puso de relieve que “fruto del diálogo que venimos manteniendo con los representantes de la gestión que comenzará el 10 de diciembre, y sus legisladores actuales, se introdujeron los cambios solicitados por ellos en el proyecto de presupuesto 2024, incluyendo, entre otras modificaciones, los artículos que ya hace algunos años nosotros decidimos eliminar y que permiten al ejecutivo endeudarse. Como verán: le estamos dando todas las herramientas que han solicitado para que lleven con éxito su gestión, porque de esa manera los que se benefician son los entrerrianos”. “De nuestra parte siempre van a encontrar disposición para el diálogo y los acuerdos que permitan resolver los problemas. Así hemos trabajado, de manera armónica con legisladores e intendentes de la oposición, con los gremios y todos los sectores de nuestra sociedad estos ocho años. Esperamos que esta experiencia sea el punto de partida para ir por más para nuestra provincia, y que las nuevas autoridades no retrocedan en lo que las y los entrerrianos ya hemos conquistado”, finalizó Ballay.

