Comenzó la transición: Milei se reunió durante más de dos horas con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

“Fue amable, respetuosa e institucional”, afirmaron fuentes del Gobierno.



“El Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, recibió esta mañana al Presidente electo Dr. Javier Milei, quien asumirá sus funciones constitucionales al frente del Poder Ejecutivo Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. El encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos, con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno”, señala la nota de prensa, que fue acompañada por una fotografía de ambos dirigentes.



Sin embargo, tras la difusión de la foto oficial y del comunicado, Fernández y Milei continuaron con el diálogo, según pudo saber Infobae. Finalmente, la reunión culminó poco más de dos horas después de iniciada, pasadas las 10:30.



“Se hizo un repaso de los temas de Estado. No hubo ningún pedido de ningún tema. Se hizo un repaso de la agenda agenda internacional y se acordó dar inicio a los equipos de transición con enlaces en todas las áreas. Fue amable, respetuosa e institucional”, señalaron fuentes del Gobierno.



Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Infobae, el encuentro entre Javier Milei y Alberto Fernández se terminó de acordar en la tarde del lunes entre Nicolás Posse, futuro jefe de Gabinete libertario, y el vicejefe de Gabinete actual, Juan Manuel Olmos.



En su trayecto hacia Olivos, el auto en el que se trasladaba el presidente electo se detuvo en el barrio porteño de Núñez, lo que generó incertidumbre. Sin embargo, tras un par de minutos, las dudas se despejaron: era para que se sumara al viaje Nicolás Posse, quien será el jefe de Gabinete. El futuro funcionario subió en el mismo automóvil en el que viajaba Milei.



Otro momento particular del viaje fue cuando, en un semáforo, a pocas cuadras de la quinta de Olivos, Milei se bajó del auto para saludar a niños que viajaban en un transporte escolar.



Fernández y Milei habían mantenido un breve diálogo telefónico el domingo -facilitado por el diputado Eduardo Valdés y Guillermo Francos, futuro ministro del Interior-, lo que había alimentado la posibilidad de que el encuentro cara a cara se produjera el lunes, pero eso no ocurrió.



Lo que sí se dio fueron diálogos subterráneos entre dirigentes y funcionarios de ambos sectores, en medio de una creciente incertidumbre política y económica tras el contundente traspié del peronismo y el aplastante triunfo de La Libertad Avanza.



Ayer, en medio de una ola de acusaciones cruzadas, y mientras por lo bajo empezaban a intensificarse los contactos, desde Economía oficializaron el equipo para la transición económica en manos de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur, Raúl Rigo y Miguel Pesce, el presidente del Banco Central. Y confirmaron, recién pasadas las 5 de la tarde, que el ministro seguiría en su cargo hasta el 10 de diciembre, y que se aplicarían una serie de medidas destinadas a contener el dólar y que incluirían una prórroga del tipo de cambio especial para exportadores, aunque sin devaluación.



“Hay conversaciones para ordenar la transición, hay mil charlas, se están viendo agendas y temas”, aseguraron el lunes cerca del Presidente.



Según trascendió, además de las charlas entre Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, y Nicolás Posse, futuro jefe de Gabinete libertario, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, se telefoneó con varios dirigentes de LLA, entre ellos el propio Posse y Karina Milei, hermana del presidente electo.



Las primeras horas tras el resultado electoral llegaron con un primer chispazo entre el Gobierno saliente y el ganador del balotaje: Sergio Massa pidió que el candidato ganador empiece a tener “responsabilidad” por lo que suceda con la economía desde esta semana y Milei replicó que el Gobierno actual deberá responder por cualquier reacción en el mercado hasta el 10 de diciembre.



Javier Milei fue electo presidente el domingo al imponerse por casi 11 puntos de diferencia sobre Sergio Massa. Con una muy buena performance electoral en el interior del país -especialmente en las provincias de Mendoza (71% de los votos) y Córdoba (74%)-, el economista ganó la votación mucho más holgadamente de lo que habían presagiado las encuestas los días previos.



Mientras se terminaba de dar forma a su encuentro cara a cara con Alberto Fernández, Javier Milei dedicó buena parte de su primer día como presidente electo a mantener encuentros con su círculo íntimo para definir los nombres que conformarán su Gabinete, que entrará en funciones el próximo 10 de diciembre.



A lo largo de todo el lunes posterior al balotaje, por el Hotel Libertador, donde se encuentra instalado desde hace varias semanas el futuro mandatario nacional, pasaron varios dirigentes de La Libertad Avanza, además del ex jefe de Estado Mauricio Macri. En las primeras horas del lunes, el presidente electo anunció que el abogado Mariano Cúneo Libarona será ministro de Justicia, y Carolina Píparo, ex candidata gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, estará al frente de la ANSES.



Las confirmaciones de Cúneo Libarona y Píparo (que estará secundada por Juan Manuel Berón, un profesional que trabajo en la reforma previsional del México) se suman a Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, y a Diana Mondino, a cargo de Cancillería. También, y en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en radio Mitre, sostuvo que tanto Florencio Randazzo como Luis “Toto” Caputo “serán parte del equipo”, al tiempo que elogió a Federico Sturzenegger, el economista que ocupó la presidencia del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, cuyo nombre suena para el ministerio de Economía. En esta línea, también sumó el nombre de otro economista vinculado al PRO: Luciano Laspina: “Es alguien con el que podría hablar”.



Este martes se confirmó otro nombre del futuro Gabinete: Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura, que tendrá a su cargo cinco áreas clave de la gestión: Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones.



Así lo confirmó el futuro funcionario en diálogo con Radio Mitre. “El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar lugar al sector privado. Vamos a orientar e incentivar al sector privado para su inversión”, señaló. (APFDigital)