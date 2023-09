Massa: “Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo grande para la Patria”

“Quiero que hoy se graben un número, lo guarden para siempre, 27.725 es la Ley que termina con el Impuesto a las Ganancias en el salario de las y los trabajadores argentinos. Quiero decirle a todos aquellos que pelean hace muchos años. No es un tema que haya planteado hace un mes o dos. Muchos saben que hace más de diez años que vengo planteando una mejora de la puja distributiva en Argentina, el salario no es ganancia, es remuneración”, definió.



Luego, puntualizó: “Sé que no es la única situación injusta en nuestro sistema impositivo, sé que vivimos la injusticia de que los trabajadores de la economía popular, que a veces necesitan de la mano extendida del Estado para llegar a fin de mes, que se encuentran en la necesidad de reforzar su ingreso con la Asignación Universal, tienen la desgracia de pagar el mismo impuesto al valor agregado cuando compran alimentos que el que paga el dueño de una empresa o el CEO de una compañía internacional”.



Por eso, destacó que envió un proyecto de ley para sacar el IVA a la canasta básica. Y pidió a los trabajadores: “Que también nos movilicemos para pedirle al Congreso que saque definitivamente de la canasta básica la Ley que le devuelve el IVA a trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a jubilados, a trabajadores que no llegan con su salario”.



“Sin empresas no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresas. Tenemos que entender que la producción y el trabajo son aliados definitivos para la construcción de riqueza de nuestra Patria”, aseveró.



A renglón seguido, señaló: “Tenemos la responsabilidad de construir un tiempo nuevo en la Argentina. Tengan la seguridad, el 10 de diciembre si Dios y todos ustedes me dan la gracia de ser presidente de la República, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional porque primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres”



“En tres semanas se define el futuro de la Argentina, decidimos si somos un país con derechos laborales, con vacaciones pagas, con derecho a la indemnización, que pelea para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores o si volvemos al pasado”, contrastó.



“Lo peor ya pasó, a partir del 10 de diciembre va a haber en Argentina un gobierno que ponga en su lugar al Fondo Monetario Internacional para que no nos ponga más condiciones que nos lleven a la inflación. El esfuerzo no lo tienen que hacer los que trabajan sino los que timbean, los que especulan, los que atentan contra la Argentina”, agregó.



Por último, concluyó: “Sueño con que esta sea la primera de muchas fiestas que podamos compartir juntos, el dolor de los que les mintieron, de los que los estafaron, de los que les prometieron que no iban a pagar y terminaron pagando el doble, el dolor de la pandemia, el dolor de la sequía está terminando. Viene un tiempo nuevo, viene un tiempo grande para la Patria, los quiero arriba del barco a todos los argentinos de bien”. (APFDigital)