Crece el sentimiento antiporteño en las provincias

“Basta de que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta. Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal”, lanzó Llaryola el domingo, cuando la victoria del peronismo cordobecista sobre Juntos por el Cambio en las elecciones municipales era un hecho.



En la vereda de enfrente, Rodrigo de Loredo, rodeado mayoritariamente por dirigentes opositores que no eran cordobeses, reconocía la derrota. “Los hice venir al pedo”, les dijo a los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a manera de disculpa.



El grito de Llaryola retumbó fuerte porque Córdoba capital es un distrito importante, donde Juntos descontaba un triunfo de De Loredo. Pero no fue el único. Antes, otros mandatarios provinciales cuestionaron con fuerza a los “porteños” y su injerencia en las realidades provinciales.



En Entre Ríos, el blanco de los cuestionamientos por ser “porteño” es el precandidato de Juntos, Rogelio Frigerio. Las diatribas en su contra por no ser entrerriano vienen tanto de la dirigencia de su frente electoral como del justicialismo.



· Un rechazo que crece



Esta Agencia consultó a cuatro consultores políticos sobre este fenómeno. La pregunta fue si existe en las sociedades provinciales un sentimiento antiporteño.



“Decididamente sí”, fue la respuesta contundente de Mario Riorda, politólogo con más de 20 años de experiencia en la materia, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE) y uno de los profesionales más consultados del momento en materia electoral.



Después de referenciar la discursividad de alto tono de algunos gobernadores que se detallan en un apartado de esta nota, colocó como otro factor que sostiene la adversión “que todos los candidatos a presidente son porteños”.



En la misma línea se ubica el consultor entrerriano Nahuel Baridón, titular de la consultora Ejes. “Creo que existe un sentimiento antiporteño en la sociedades del interior de la Argentina, fuertemente vinculado a la historia de la organización nacional que se fue acrecentando por el enorme peso de poder y riqueza que fue adquiriendo la ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias”, aseveró.



Su colega Jorge Majluf relativiza la existencia de esta negatividad hacia la Capital Federal. “En Entre Ríos no percibo que eso sea fuerte como lo fue hace 20 años atrás. Lo que sí hay es cierto orgullo del«ser entrerriano»”, manifestó .



Quien no comparte la idea de que esto esté ocurriendo es el profesor José María Torres, de la consultora Datos. “Diría que no. Cada distrito o provincia tiene su particularidad y se identifica como tal. Buenos Aires influye en el conjunto del país, pero el quererla o no ya depende de cada uno”, apuntó.



· El segundo round



La reacción de Juntos en Buenos Aires por los dichos de los cordobeses vino de la mano de Larreta y del ex ministro de Economía macrista Luis Caputo.



“Las peleas y la discusión de la capital y el interior es una discusión que atrasa 150 años, no se discute eso. No creo en las peleas de argentinos contra argentinos”, dijo el jefe de Gobierno porteño.



El ex titular de la cartera económica fue menos diplomático. “La política está plagada de boludos como éste, que llegan ahí y creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar”, afirmó en su cuenta de Twitter.



“Endeudar serial”, le retrucó Passerini. “Tienen intereses económicos que los disfrazan de ideología y con la excusa de la política se nutren de los subsidios que viven criticando que son buenos cuando le sirven a ellos”, señaló. Además, apuntó: “Vinieron en avión privado a dar la vuelta olímpica y se quedaron en el vestuario, son los que vienen a enseñarnos a gobernar con la guita nuestra y eso se tiene que terminar”.



· Otros antecedentes



El 7 mayo pasado, al ser electo gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua afirmó: “No queremos que vengan de Buenos Aires a bendecirnos, Buenos Aires es un municipio, como Posadas. Yo tengo un pensamiento federalista, misionerista. Nuestro pensamiento está validado por el pueblo de Misiones, no por un 011 que llama desde Capital. Decía José Gervasio Artigas: ‘Buenos Aires solo da amarguras’”.



Unos días antes, el mandatario formoseño Gildo Insfran (quien luego sería reelecto por más del 70% de los votos), había afirmado: “Los porteños son unos reverendos hijos de su madre. Siempre están mirando a Europa. Eso es lo que ellos van a enseñar en las escuelas, ellos nunca se preocuparon por el interior del país”.



En el mismo sentido, el gobernador riojano Ricardo Quintela apuntó contra Buenos Aires y dijo que los medios porteños por brindar “información podrida, mentirosa, falaz e interesada, donde confunden al conjunto de la sociedad argentina”.



Tras imponerse como gobernador en Neuquén, Rolando Figueroa apuntó: “Lo que le pedimos al centralismo porteño es que respete a los neuquinos. Neuquén siempre está contribuyendo para el crecimiento de nuestra patria. Y muy poco es lo que el centralismo porteño nos termina dando a cambio”. Y al referirse al valor del gas se preguntó: “¿Por qué tenemos que pagar en la cordillera o en el interior de nuestra provincia productora el mismo precio que lo hacen en los countries de Buenos Aires para calefaccionar sus piletas?”. (APFDigital)