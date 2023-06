“La Ley de Paridad Integral es una victoria política”, dijo Laura Stratta

La vicegobernadora Laura Stratta encabezó la Jornada de Formación “Si, hay mujeres”, en el marco de la implementación de la ley de Paridad Integral N°10.844. La actividad, que se desarrolló este jueves por la tarde en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, contó con la presencia de más de 400 mujeres de toda la provincia, entre ellas legisladoras, intendentas, viceintendentas, concejalas, funcionarias, sindicalistas, militantes políticas y dirigentas de organizaciones sociales.



“Es una alegría enorme poder reencontrarnos, compartir, abrazarnos, formarnos y capacitarnos, y también es una alegría enorme entrar a este salón y encontrarlo repleto de entrerrianas de desde distintos lugares de la geografía, de diferentes lugares de responsabilidad y desde diferentes ámbitos asumimos ese rol tan importante como es transformar una realidad que nos atraviesa y que nos interpela”, indicó Stratta.



En esta línea, valoró la importancia de “reafirmar ese camino que comenzamos a andar y que lo fuimos construyendo en el marco del debate y luego la sanción de la Ley de Paridad Integral, que es la reforma política más importante de las últimas décadas en Entre Ríos”.



Para Stratta “la Ley de Paridad Integral tiene una fortaleza de origen, que fue el modo multipartidario y multisectorial en que se gestó: la Red para la Igualdad, un espacio que nos sirvió para que nos pudiéramos encontrar, reconocer y escuchar, pero además nos ayudó a que pudiéramos ampliar la mirada. Ahí empezamos a pensar que la paridad no solamente era un debate de la política, sino una necesidad real y efectiva de la sociedad”.



Y continuó: “Ahí empezamos a trazar un camino, porque no había mujeres en los lugares de decisión de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones, ni en el poder judicial, ni en las cooperativas, ni en las universidades. Entonces, empezamos a pensar integralmente para cumplir con el artículo 17 de la constitución de la provincia, que fue reformada en 2008; empezamos también a sentir que necesitábamos hacernos eco de la responsabilidad histórica que teníamos cada una de nosotras a la hora de pensar y de sancionar esta esta ley que vino a cámbialo todo”, aseveró.



En este sentido, consideró: “La Ley de Paridad Integral es una victoria política, es una bisagra tan grande que plantea un antes y un después en términos sociales, culturales, pero sobre todo políticos”.



Sobre la jornada de formación de mujeres entrerrianas que hoy comenzó con las mujeres de la política y de las organizaciones, Stratta dijo: “Lo que busca es seguir reivindicando el espacio multipartidario y multisectorial; y la necesidad de lo colectivo por sobre lo individual, la necesidad de que podamos escribir y encarnar lo que la ley nos manda. Esa ley que nosotras sentimos que era necesaria pero que sobre todo lo que hacía era justa para poder desterrar las desigualdades y poder empezar a construir un piso de igualdad”.



En otro tramo de su discurso, la vicegobernadora destacó el compromiso y la figura del gobernador Gustavo Bordet quien, antes de gestar la Ley de Paridad Integral, pensó en una fórmula y un gabinete paritario.



“Hoy venimos a ratificar un camino pero también a dar un mensaje claro y contundente: Si, hay mujeres, porque venimos escuchando que no hay mujeres, pero nosotras acá somos el testimonio real, efectivo y contundente de que sí, hay mujeres. Sí, hay mujeres que transforman y empujan. Sí, hay mujeres que se ponen los problemas al hombro. Sí, hay mujeres en la gestión pública, en la gestión de las organizaciones. Sí, hay mujeres que aman lo que hacen y honran el lugar institucional, político para el cual fueron elegidas. Hay mujeres que tenazmente desde los territorios se animan a romper estereotipos y a plantear transformaciones. Entonces este encuentro no solamente es un discurso o una foto, hay historia y recorridos. Ya no queremos escuchar más que no hay mujeres, porque esta frase es poco feliz y tampoco hace justicia con la realidad”, afirmó Stratta.



Por último, la vicegobernadora manifestó: “Tenemos una responsabilidad histórica. Entonces Entrerrianas es una apelación a que sigamos construyendo juntas, trazando este horizonte de articulación, de miradas y recorridos con el objetivo de seguir transformado en pie de igualdad, seguir reivindicando el rol de tantas compañeras, camino juntas y erradicando las desigualdades. Necesitamos seguir aunando esfuerzos y voces para seguir diciendo que sí hay mujeres, mujeres a políticas, mujeres a las organizaciones, mujeres que transforman, mujeres que empujan, mujeres comprometidas, mujeres convencidas, dispuestas a protagonizar, el presente y el tiempo que viene”, concluyó.



Sí, hay mujeres



Graciela Vila de Rosario del Tala, integrante de la Cooperativa de Trabajo de Construcción, contó su experiencia y labor que realiza en el rubro de la construcción. “Salimos adelante luchando porque no solo los hombres pueden, las mujeres también podemos hacer muchas cosas”, aseveró.



Por su parte, Victoria Castaño, de Cuidadores de la Casa Común de Victoria, habló sobre la importancia de la Ley de Paridad. “Si bien es nueva, se va fortaleciendo a medida que pasa el tiempo”, dijo tras expresar su satisfacción por participar del encuentro de hoy.



En tanto, Adriana Meza Torres, intendenta de Los Conquistadores, se mostró contenta de poder participar de la jornada de capacitación, fortaleciendo la temática de la igualdad de género. “En mi caso me ayudó mucho”, señaló la jefa comunal al tiempo que aseguró que “es necesario seguir apoyando y avanzando” con la Ley de Paridad.



Además, Marcela Irina Muñoz secretaria adjunta de la CTA Autónoma Entre Ríos y Gabriela Raffati de ATE Entre Ríos, hablaron de sus luchas y experiencias sindicales.



Capacitación y conversatorio



Durante el encuentro provincial se brindaron herramientas para la conducción de espacios políticos y de la sociedad civil. La capacitación estuvo a cargo de dos especialistas, la Mg. en Diseño y Gestión de Programa Sociales, Guillermina Curti; y la periodista y especialista en Comunicación Política, Julieta Waisgold.



Luego, se realizó un conversatorio sobre experiencias de mujeres en espacios de gestión relevantes de la provincia. Allí expusieron la senadora provincial Flavia Maidana, del Departamento Nogoyá; la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres; la viceintendenta de San José, Marisa Follonier; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Aixa Boeykens; y la dirigente sindical Susana Farias, quien integra la conducción del Centro de Viajantes de Entre Ríos. (Prensa Vicegobernación)