Las principales definiciones de Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo

"Cuando el compañero llegó a presidente de la República, el producto bruto de este país era de 164.000 millones de dólares. Cuando su compañera entregó el gobierno el 10 de diciembre del 2015, el producto bruto era de 647.000 millones de dólares. Pagamos durante 12 años y medio 100.000 millones de deuda en dólares que no habíamos contraído nosotros. ¿Fue magia? ¿Somos unos genios? No, fue el modelo de construcción de la sociedad, un modelo de producción, de valor agregado, de inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. Porque no es pecado pagar buenos salarios, al contrario, es de buenos cristianos."

" No podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o que salga el sol . Necesitamos dar un salto cualitativo los argentinos, de articular lo público y lo privado, una alianza para agregar valor, para incorporar tecnología."

"No puedo olvidar la plaza de la calabaza, del 9 de diciembre del 2015, cuando nos despedimos no para siempre. Yo recuerdo ese día con mucho amor, mucho agradecimiento, mucho cariño. Créanme que para una militante política de mi generación después de 3 períodos de gobierno haber podido decirles a los argentinos que les dejábamos un país mucho mejor que el que habíamos recibido era una muestra de orgullo."

"¿Qué fue lo que recibimos cuando volvimos en 2019? Nuevamente endeudada la Argentina en dólares. Y cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó, otra vez el Fondo Monetario, pero con un adicional. Ya no eran los préstamos stand by más o menos normales, sino que le dieron (a Macri) para que pudiera ganar las elecciones 57.000 millones de dólares, un préstamo inédito, insólito . Le liquidaron 45.000 millones de dólares y ni así pudieron ganar las elecciones."

"Quiero decir las cosas de frente march. Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo (con Alberto Fernández) y que no es necesario explicitarlas porque lo he dicho un 20 de diciembre en La Plata cuando dije ‘va a haber crecimiento, pero ojo, cuiden los precios de la economía porque sino el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos’. Y pasó, se lo están llevando 4 vivos. Y crecimos. Porque a pesar de los errores, equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor que el que hubiera sido otro de Mauricio Macri , no tengo dudas."

