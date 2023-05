La Vicepresidenta llamó al peronismo a "volver a enamorar a la sociedad" para ganar las elecciones Cristina Kirchner: "Espero que los hijos de la generación diezmada tomen la posta"

Por eso, planteó que es "necesario un acuerdo" entre "todos los partidos políticos con representación parlamentaria" para resolver "cómo desatamos el nudo, qué hacemos con la economía bimonetaria, quién se lleva los dólares". De paso, mostró sus recaudos sobre las expectativas puestas en Vaca Muerta y el litio, en una economía primaria basada en la exportación de commodities, y abogó por "definir un desarrollo industrial que permita exportar tecnología y valor agregado", un modelo con más empleo y mejores salarios.

Desde ese lugar abordó el tema de las próximas elecciones. Recordó que "hasta 2015 teníamos el mejor salario de América Latina" y los trabajadores participaban del 51 por ciento del producto bruto. En eso se apoyó para afirmar que, para el oficialismo, "ganar las elecciones depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, de que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos tenían un salario que alcanzaba para ahorrar. Ya lo hicimos y lo podemos volver a hacer", dijo. Y pidió "tener memoria de que algo diferente se puede hacer, es mentira que no se puede, hasta 2015 no estábamos así —remarcó—, el riesgo país estaba en 600 puntos, Argentina no estaba endeudada".

La exmandataria evaluó que las elecciones de este año serán "atípicas", con un mapa electoral organizado en "tercios", encarnados en el Frente de Todos, la alianza PRO-UCR-CC y la Libertad Avanza. En 2019, recordó, "la gente tenía memoria de cómo había vivido hasta 2015", y en aquellas elecciones entre el FdT y JxC reunieron el 90 por ciento de los votos. Es más, detalló que el FdT obtuvo una diferencia de 15 puntos en las PASO y que "después hubo cambio en la conducción de la campaña y perdimos puntos. Comenzaron a tallar otras voces", señaló, en alusión a Alberto Fernández y su entorno. De todos modos, puntualizó que el gobierno del FdT "fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro gobierno de Mauricio Macri".

El actual escenario electoral "de tercios" lo atribuyó a "la frustración", que propició el crecimiento de una fuerza neoliberal como la de Milei. "No vamos a mejorar esto volviendo a recetas del pasado", afirmó CFK y observó que el "piso" de votos será más importante que "el techo" porque definirá qué fuerzas llegarán a la segunda vuelta. Cristina reiteró que no será candidata: "Está muy claro lo que publiqué el otro día. Es la ratificación de lo que había dicho el 6 de diciembre. Cuando hablo, sé que la palabra de una persona que fue dos veces presidenta y lidera una fuerza política debe ser ejercida con responsabilidad". Argumentó que, bajo amenaza del Partido Judicial ("estoy en libertad condicional", remarcó), no se puede arriesgar "a dejar en situación de debilidad al peronismo en un escenario electoral".

Cuando el periodista Pablo Duggan la consultó por su futuro político, la vicepresidenta se definió como una "militante de toda la vida" que forma parte de la "generación diezmada" de la que habló Néstor Kirchner en su discurso de asunción, el 25 de mayo de 2003. "Este año voy a cumplir el papel de siempre. El de una militante política para que lo que considero que es lo mejor que les puede pasar a los argentinos, les pase". Entonces deslizó que espera que "los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta". Muchos interpretaron que, de los precandidatos del FdT, el único que entraría en esa definición es el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. CFK se cuidó de adelantar qué dirá en el acto del jueves 25, en la Plaza de Mayo, en el que será la única oradora. "Los espero a todos en la Plaza", dijo.