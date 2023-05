El mensaje y la bomba en el microestadio de Ferro. CFK frenó el operativo clamor y ordena el rearmado del peronismo

Una bomba tras el Congreso

La noticia cayó como una bomba en el microestadio de Ferro, donde se terminaba de llevar a cabo el Congreso del PJ nacional. Allí los casi 500 congresales de todas las provincias, tan sólo minutos antes, habían cantado con los dedos en V "Cristina Presidenta". De hecho, muchos de ellos al día siguiente tenían cita en la sede porteña del sindicato SMATA para organizar un nuevo acto del "operativo clamor", esta vez, planificado para el 25 de mayo en la avenida 9 de Julio. La reunión, según contaron a este diario sus organizadores, se sostendrá, pero allí definirán qué harán con el evento y si seguirá en pie tras la definición de la vice.

En el Congreso del PJ se definió que la persona encargada de firmar la autorización para construir las alianzas electorales con la que el peronismo irá a los comicios, será solo el presidente del Congreso, Gildo Insfrán. No tendrá lapicera para ello el Presidente, Alberto Fernández, como se había especulado. Eso ocurrió años anteriores como en 2019 cuando, por ejemplo, los encargados de la firma fueron Insfrán y el expresidente del Partido, José Luis Gioja. Esta vez Fernández quedó corrido de la política de alianzas.

Antes de bajar al escenario donde se votaron los cinco puntos del orden del día (todos salieron por unanimidad), hubo una reunión reducida en la que estuvieron el jefe de gabinete Agustín Rossi, el vice Juan Manuel Olmos, el Canciller Santiago Cafiero, Insfrán, "Wado" de Pedro y el gobernador en uso de licencia de Tucumán, Juan Manzur.

Allí se definió que Insfrán iba a ser la única firma para construir las alianzas, pero se debatió si tenían que tener firma o no el Presidente y el gobernador Axel Kicillof. Algo que no ocurrió. También se definió la renovación de las autoridades del Congreso, que más tarde fue votada. Estaba previsto que el Presidente asista --y hasta tuvo una silla asignada en el escenario-- pero definió no ir. En el centro del escenario, se sentó Insfrán, a su lado De Pedro y del otro lado la titular del ANSES, Fernanda Raverta, que fue elegida como una de las vicepresidentas del Congreso. Insfrán, en tanto, volvió a ser elegido como Presidente.

"Esta persona va a hacer la mejor alianza para que el peronismo siga siendo gobierno", dijo el gobernador de Formosa para cerrar. Durante la media hora que duró el Congreso se votó la orden del día; se convocó a la marcha del 25; se cantó "Cristina Presidenta"; se repudió el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan y para terminar se cantó la marcha peronista con los dedos en V. Cuando todos salían y daban declaraciones empezaron a sonar los teléfonos y los dirigentes frenaban las entrevistas que estaban realizando para tomarse un minuto y leer en sus celulares la carta de la vicepresidenta.