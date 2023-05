Bordet y Bahl repudiaron el fallo de la Corte y se solidarizaron con Tucumán y San Juan

“Es de suma preocupación para la democracia que elecciones de dos provincias sean suspendidas a sólo cinco días de realizarse. Tanto la judicialización de la política como la politización de la justicia debilitan las instituciones democráticas y generan incertidumbre”, expresó Bordet en la tarde de este martes.



El mensaje del mandatario entrerriano a través de sus redes llega luego de que se conociera que la Corte Suprema resolvió suspender las elecciones del próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, donde los mandatorios provinciales se candidateaban para ser reelectos, haciendo lugar a sendas medidas cautelares solicitada por la oposición.



Tras manifestar su apoyo y solidaridas “con las hermanas provincias de Tucumán y San Juan” agregó: “Si no se respetan los mecanismos institucionales de las provincias no hay federalismo en Argentina. Algo que parecen desear dirigentes centralistas que menoscaban los distritos en los que no gobiernan ellos”.



Bahl, por su parte, aseveró: "El que elige es el pueblo y ese es un derecho que a los argentinos nos costó mucho conseguir. A 40 años de la recuperación de la democracia, no podemos permitir que el voto popular sea puesto nuevamente en cuestión".



"El federalismo y la división de poderes son principios constitutivos de nuestra República y están plasmados en nuestra Constitución. Defendámoslo. No a la intromisión del poder judicial en las provincias", remató el candidato del PJ a suceder a Bordet. (APFDigital)