Bordet: “Las puertas de esta Casa de Gobierno siempre estuvieron abiertas, jamás las cerramos” Tamaño completo1/4

Durante el acto que se llevó a cabo en el patio central de la Casa de Gobierno, Bordet reiteró que desde su gestión, y la del espacio político al que pertenece, “siempre se permitió el disenso y la protesta. Siempre hemos sido respetuosos de quienes piensan diferente. Aquí puede venir cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia de Entre Ríos, no se les pide documento, pueden ingresar y permanecer y puede hacerlo con total libertad”.



“En todas las oportunidades hemos sido respetuosos de quienes pensaban diferente, y tuvieron todos los espacios necesarios para expresarse como la democracia lo establece”, agregó, acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, la esposa de Busti, Cristina Cremer, el intendente de Paraná, Adán Bahl y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, entre otras autoridades.



El Salón de los Escudos “Gobernador Doctor Jorge Pedro Busti”, se encuentra ubicado en la Planta Baja de Casa de Gobierno. Es el primero en contar con accesibilidad para las personas con discapacidad, y forma parte del programa de recuperación y puesta en valor de la Casa Gris que lleva adelante Bordet desde comienzos de su gestión.



En esa línea, Bordet resaltó también que “aquí están representados los escudos de cada una de las ciudades cabeceras de departamento y, en el futuro, todos los demás municipios de la provincia podrán colocar el suyo”. “Queremos que sea un espacio pleno de participación”, subrayó.



Puesta en valor de Casa de Gobierno



Durante la ceremonia, el mandatario provincial subrayó que "hoy es un día realmente muy especial”, recordó que “desde el inicio de gestión trabajamos en un programa integral de recuperación de la Casa de Gobierno, que es la Casa de todos los entrerrianos”, y que el objetivo es “recuperar espacios para que sean de uso social, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda tener acceso a la Casa de Gobierno”.



Bordet resaltó que la apertura de Casa Gris “es algo que siempre caracterizó a nuestra fuerza política”, y que “siempre se permitió el disenso y la protesta. Siempre hemos sido respetuosos de quienes piensan diferente, y tuvieron todos los espacios necesarios para expresarse como la democracia lo establece”, diferenció.



En ese marco, repasó las obras realizadas en el edificio que es monumento histórico provincial y nacional. Mencionó la creación del Museo de Casa de Gobierno que “hoy es visitado frecuentemente por distintos colegios que quieren conocer y entender cómo se gestaron tantos años de democracia en la provincia de Entre Ríos, en esta ciudad que fue capital de la Confederación Argentina de 1853 hasta 1861”; habló del Salón Mujeres Entrerrianas, en donde cada mes de marzo, “se cambian los cuadros y se homenajea a distintas mujeres que han dejado su impronta en nuestra provincia”; puso en valor el Salón de Periodistas.



Por otra parte, adelantó que se está trabajando en un proyecto para transformar la zona donde estaba el área de informática (que ahora contará con el Data Center, y para lo cual fue trasladada). “En ese espacio construiremos la Biblioteca de Casa de Gobierno. Esa es la próxima etapa”, anunció.



Además, enfatizó en los trabajos de refacción de la fachada y los laterales exteriores de Casa de Gobierno, y destacó la puesta en valor “de la torre que contiene el reloj, que es histórico”.



Durante su discurso, Bordet sostuvo que Casa de Gobierno “es el símbolo más preciado en la democracia”, y que su puesta en valor cobra especial sentido “en este año en el que cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina”.



“Es afianzar nuestras instituciones, es poner en valor todo lo que tiene que tener una capital de provincia. Por eso llevamos adelante, también, la recuperación de Plaza Mansilla y, ahora, con el intendente Adán Bahl, estamos trabajando para la recuperación de Plaza Carbó, aquí detrás de Casa de Gobierno. Con lo cual quedará integrado todo un espacio arquitectónico, patrimonial que, por supuesto, genera también un punto de atracción turística más para la ciudad y la provincia”.



Accesibilidad



Bordet también se refirió a la perspectiva de accesibilidad con las que se llevan adelante las obras de recuperación patrimonial. Recordó que “no teníamos un salón en planta baja”, y que trabajamos para que cualquier persona con discapacidad pueda ingresar a Casa de Gobierno”.



“Quiero agradecer especialmente a Mariel Ávila, que desde el primer día trabajó en esto e insistió permanentemente para lograrlo”, añadió Bordet.



Un homenaje a Jorge Busti



Para finalizar, Bordet afirmó que “también es importante este día porque este Salón de los Escudos llevará el nombre de Jorge Pedro Busti. Todos conocemos y sabemos perfectamente quién fue Jorge Busti y qué representó para Entre Ríos: Tres veces gobernador, sin cláusula de reelección, como a él le gustaba decir; dos veces intendente de Concordia y tuvo, claramente, una incidencia determinante en estos 40 años de democracia en nuestra provincia”.



Destacó que Busti “fue un hombre de convicciones profundas, pero también un hombre de diálogo y de consenso, dispuesto a entablar relaciones con el resto de los partidos políticos, porque en definitiva era el futuro de la provincia lo que predominaba y lo que importaba””.



En ese marco, el mandatario provincial entregó una réplica de los atributos de mando del doctor Jorge Pedro Busti a su esposa, Cristina Cremer.



También Participaron de la ceremonia las ministras de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Gobierno, Rosario Romero; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard y de Economía y Producción, Hugo Ballay; además de legisladores y legisladoras nacionales y provinciales y vocales del Superior Tribunal de Justicia.



”Siempre con la frente en alto”



A su turno, Cristina Cremer de Busti sostuvo que “es un momento para traer muchos recuerdos, y a la vez, un homenaje al que fuera tres veces gobernador, Jorge Pedro Busti”.



Inmediatamente agradeció al “gobernador Gustavo Bordet y al trabajo de Mariel (Ávila) quien, con su impulso y ganas, también me hablaba por teléfono y me preguntaba si estaba de acuerdo que llamen Jorge Busti a esta sala”.



Aseguró que “este es un momento de alegría, porque la inauguración de esta sala que está en la parte más importante de Casa de Gobierno, frente a esta palmera que es histórica, donde funcionó el Instituto Becario, es un lugar que hemos recorrido todos nosotros, entonces nos trae muchos recuerdos”.



Cremer apuntó que “Jorge se fue pensando siempre en que había que seguir adelante, en que había que seguir desarrollando y que Entre Ríos cada vez podía llegar a ser mejor, una provincia que tenía todas las expectativas para desarrollarse, crecer y darle a través de la política una mejor calidad de vida a la gente”.



Seguidamente, agradeció el homenaje porque “los que lo conocieron a Jorge Busti saben que él estaría en este momento sonriéndonos y diciendo ‘cómo hemos trabajado, muchachos’. Acá estamos reunidos, con problemas, pero siempre con la frente en alto, tratando cada vez de juntarnos y unirnos, y que realmente la gente, el pueblo sean lo más importante de nuestro trabajo”.



Detalles



El salón se encuentra en la planta baja de Casa de Gobierno, en las oficinas que fueron utilizadas por El Becario, el cual fue trasladado a un edificio propio. Los trabajos se circunscribieron al área que abarca oficinas y se refieren a la refuncionalización edilicia y de equipamiento.



Se puso en valor y acondicionó el espacio para el nuevo uso. Las tareas fueron reparación de revoques, cielorrasos y pisos-zócalos, restauración de aberturas interiores y exteriores, pintura y refuncionalización de la instalación eléctrica.