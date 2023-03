Bordet valoró las medidas anunciadas por el presidente que benefician a Entre Ríos

“Es muy importante que estemos conmemorando 40 años de democracia y, en ese marco, que Alberto Fernández haya dado el discurso N° 40 de un presidente ante la Asamblea Legislativa. Se trata de la consolidación de las instituciones republicanas que establece nuestra Constitución”, dijo Bordet tras participar del acto institucional que se llevó adelante este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.



Señaló que “el mensaje del Presidente se basó en lo que se hizo en estos años tan duros que nos tocó compartir. Después de la pandemia empezamos a experimentar la recuperación de algunas variables económicas. “La economía ha crecido”, afirmó y agregó: “Es todo lo contrario a lo que vivimos en 2015 a 2019. En aquel periodo hubo recesión económica, alta inflación, del orden del 53,6 por ciento, y un endeudamiento fenomenal, como nunca se vio, con plata que nadie sabe dónde está”.



Por eso, “Alberto Fernández, también planteó las cuestiones que están pendientes. Entre ellas, bajar la inflación que perjudica el salario real. Es lo que tenemos que corregir y ese es uno de los problemas en torno a los que gira la plataforma del Frente de Todos”, reconoció el mandatario.



Además, dijo que “fue muy importante que el presidente se haya referido a la coparticipación. Siempre manifesté la inequidad que significó asignarle discrecionalmente recursos coparticipables a CABA en diciembre de 2015. Esto representó menos obras, educación y salud en las provincias”.



En ese orden, Bordet destacó que “también hubo temas muy importantes para Entre Ríos: la hidrovía Paraná-Paraguay, que impacta sobre nuestros puertos; la creación de Universidades, entre ellas la Juan L. Ortiz; la construcción de viviendas y las obras públicas, que esperamos sean tratados en la Cámara de Diputados”.



Por último, dijo que “siempre he sido respetuoso de los discursos presidenciales en los que me ha tocado participar. Se puede estar de acuerdo o no, pero es el Congreso el ámbito para discutir. Hay que hacerlo con altura y respeto por las instituciones democráticas”.