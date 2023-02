Bordet: "En Entre Ríos somos y seremos garantía de gobernabilidad"

“El legado de este gobierno que tengo el honor de conducir desde hace siete años será una provincia ordenada, previsible, que introdujo la perspectiva de género en sus ámbitos de decisión, con más calidad institucional, más democrática y transparente. Porque en Entre Ríos, somos y seremos garantía de gobernabilidad”, expresó.



“Porque una gestión no se realiza en soledad, sino con equipos que lleven adelante gobiernos abiertos, con dirigentes que tengan arraigo en sus comunidades, que surjan de la gente y conozcan su pueblo”, afirmó.



En esa línea destacó que se cumplen 40 años de la recuperación democrática, y sostuvo que “democracia es valorar la palabra, la verdad, es alejarse de la diatriba constante, de la descalificación y la mentira”. “Nada bueno para nuestro pueblo puede surgir de una política en lucha permanente. Debemos procurar pacificar la sociedad, cambiar la contienda por el diálogo, los gritos por la razón, la agitación por la unión”, resaltó.

Bordet dejó inaugurado el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura Entrerriana. Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, y por el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, adelantó que este año se completará la restitución de aportes al Iosper, se eliminará la carga tributaria provincial de la tarifa eléctrica, se abrirá una convocatoria para inversiones y proyectos en el sector portuario y se concretará la rehabilitación de las rutas provinciales 1 y 2 en el norte entrerriano.



También anticipó proyectos de ley que serán enviados a la legislatura, uno para acompañar a quienes estuvieron en emergencia agropecuaria durante dos años consecutivos, y otros dos para actualizar las leyes de niñez y de bomberos voluntarios. Comunicó además que se reglamentó la ley que declara reserva de usos múltiples a los humedales e islas de Victoria, con un plan de manejo sustentable.



De cara al futuro



Bordet subrayó que el objetivo de su gestión es darle a Entre Ríos “un programa de desarrollo que sea sostenible en el tiempo”, y aseguró que “no hay recetas mágicas, ni fórmulas matemáticas. Hay educación, trabajo, compromiso y esfuerzo”.



Al realizar un balance de estos siete años de gestión, dijo que le enorgullecía “saber que luego de mucho trabajo vamos a dejar una provincia distinta”. Puso de relieve el trabajo en equipo realizado entre el gobierno provincial y los gobiernos locales, “haciendo del diálogo la principal herramienta de transformación. Tendemos puentes, no generamos grietas”, subrayó.



“Sin otra épica que la del trabajo constante y minucioso, sin confrontar, ni echar culpas, ni adquirir tonos fundacionales o verbas grandilocuentes, pero con la firmeza de nuestras convicciones, con el oído puesto en los ciudadanos, con la mirada en el futuro, alcanzamos metas muy importantes, superamos crisis inéditas y cumplimos objetivos que nos conducirán a un gran porvenir”, expresó el mandatario.



Anuncios



El gobernador anticipó algunas de las principales acciones a ejecutar durante este año. En ese marco, confirmó que, tal como lo había comprometido concretará la restitución del 0,5 por ciento de aportes patronales al Iosper, lo que completará restitución total de los dos puntos que fueron quitados en la década del 90.



En materia de infraestructura vinculada a la producción y la industria, recordó que su gestión viene trabajando sobre tres ejes: puertos, energía y caminos y aseguró que “en cada uno de ellos hicimos grandes obras”. En ese sentido anunció que se abrirá la convocatoria a inversiones privadas o mixtas para la presentación de proyectos de inversión y explotación que fortalezcan la infraestructura portuaria. “Queremos avanzar en un polo polimodal en el sur de la provincia con conectividad vial y ferroviaria”, destacó.



También en ese marco, comunicó que el 30 de marzo se abrirán los sobres de la licitación de la obra de rehabilitación de las rutas provinciales 1 y 2 entre los departamentos Federal, Feliciano y Federación, una deuda histórica con el norte entrerriano.



Atendiendo los reclamos de la ciudadanía entrerriana, Bordet ratificó la decisión de suspender la actualización de la tarifa eléctrica que debía aplicar la provincia y adelantó que se eliminarán las cargas provinciales de la factura de energía eléctrica hasta fin de año, e invitó a los municipios a hacer lo mismo.



Recordando que siempre “hemos estado al lado de nuestro sector productivo ante las contingencias climáticas” y teniendo en cuenta la falta de lluvias y la bajante histórica del río Paraná que afectan a la provincia, señaló que se está subsidiando junto a Nación las tasas de interés de nuevas líneas crediticias para el sector.



Además, informó que enviará un proyecto de ley a la legislatura provincial para que, quienes estuvieron en situación de emergencia agropecuaria durante dos periodos consecutivos, sean considerados en la categoría de desastre, lo cual les permitirá acceder a mayores exenciones impositivas y herramientas para recomponer su capital de trabajo. El proyecto contempla la exención de los vencimientos del impuesto inmobiliario rural de 2022.



El mandatario también adelantó que enviará a la legislatura un proyecto para modificar la ley de Niñez con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las niñas y los niños entrerrianos. Entre otras innovaciones, esta nueva norma incluirá la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.



En materia ambiental, dio a conocer que se reglamentó la ley 10.671, que incorpora a la categoría de reserva de usos múltiples a los humedales e islas de Victoria con un plan de manejo sustentable fruto de “un extenso trabajo de diálogo y articulación entre todos los sectores de la zona. Esto brindará directrices claras sobre las actividades que se pueden desarrollar, y cómo hacerlas, con los criterios necesarios para preservar este espacio fundamental de vida”, remarcó.



Por otra parte, anunció que enviará un proyecto para actualizar la ley de Bomberos Voluntarios. El proyecto que pretende reemplazar a la norma que data de 1987, busca actualizar el funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en Entre Ríos y su vinculación con el Estado provincial.



Cuentas ordenadas e inversión



Bordet resaltó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la acción estratégica que redujo la incidencia del gasto público en los recursos provinciales, un 22 por ciento entre 2015 y 2023, y la deuda, que se encuentra por debajo de los límites establecidos por la ley de Responsabilidad Fiscal, sin comprometer las futuras ejecuciones presupuestarias.



Asumió que también gracias a esta política “Entre Ríos mantiene un sano equilibrio fiscal y financiero”, que brinda previsibilidad y permite cumplir con los compromisos asumidos. En esa línea, puso de relieve el esfuerzo realizado para que el salario docente, y de las y los trabajadores estatales, le ganen a la inflación, así como el envío a municipios y comunas de los recursos coparticipables.



Para el mandatario esto permitió además, las inversiones en materia de infraestructura de conectividad, entre las que destacó las vinculadas a los puertos y el aeropuerto de Concordia; así como obras viales en todo el territorio provincial. También dijo que llevó adelante gestiones para que Entre Ríos forme parte, junto a las demás provincias que conforman la hidrovía Paraná - Paraguay, de los organismos de decisión en torno a esta vía navegable, iniciando además hace muy poco los estudios para que la provincia se incorpore al canal troncal de navegación.



El desarrollo energético fue otro de los ítems resaltados, con el Gasoducto Productivo del Noreste Entrerriano como hito, así como las obras de agua potable y saneamiento entre las que destacó la del acueducto metroprolitano de Paraná.



En el recuento de las políticas públicas de impacto positivo para el sector productivo, el gobernador inscribió las líneas de financiamiento en los que la provincia subsidia la tasa de interés para que sea accesible y la puesta en funcionamiento del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer), que permite a las pymes tener garantías respaldadas por la provincia y acceder a financiamiento en mejores condiciones en el mercado.



Sumó a esto la creación del programa de promoción del empleo industrial por el que la provincia realiza aportes no reintegrables a las industrias que amplíen su planta de personal y el programa Billetera Entre Ríos, por el que el gobierno realiza reintegros por cada compra que se realiza en locales de venta de alimentos y farmacias adheridas, incorporando recientemente las librerías. Aseguró que todo ese proceso de inversión, estímulo e infraestructura “se tradujo en los niveles de empleo en el sector privado que registró una suba de 5,13 puntos”.



Desarrollo humano



Bordet señaló además que “no hay desarrollo económico sin desarrollo humano” y realizó un repaso de las políticas en este sentido, dando preponderancia a la reconversión de las políticas educativas y el compromiso de las y los docentes en el contexto post pandemia. Además de la política salarial y la inversión en infraestructura, destacó la ampliación de la jornada en las escuelas primarias escolar y el calendario, que este año tendrá 190 días de clases.



En relación a las políticas de desarrollo social sostuvo la importancia de haber renovado la ley de Economía Social, que cumplió una década, y la consolidación de la marca colectiva Manos Entrerrianas. Otro de los aspectos mencionados fueron las políticas alimentarias y las de apoyo al deporte, como herramientas fundamentales.



En materia de salud señaló que al finalizar la gestión “habremos dejado una transformación muy importante en cuanto a infraestructura, equipamiento sanitario y la incorporación de más de 150 ambulancias de baja, mediana y alta complejidad”. Destacó en ese sentido las inversiones para dejar operativo el Hospital de la Baxada, en Paraná, y anunció que se terminará el hospital Bicentenario de Gualeguaychú. También destacó que se llamará a licitación el nuevo edificio del Hospital Santa Rosa de Villaguay; los avances en el laboratorio de epidemiología, y de en el laboratorio Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos (Infader). Consideró como hitos la regularización de profesionales de la salud y la sanción de la ley de Enfermería, así como la reducción de la mortalidad infantil y la histórica campaña de vacunación contra el covid.



Calidad institucional



La calidad institucional, fue otro de los ejes de importancia resaltados por el mandatario, considerando que “el respeto por las instituciones hace a la calidad democrática de la provincia”. Entre las principales políticas en este sentido enumeró la creación de comunas, la creación de nuevos municipios y destacó en un párrafo aparte el proceso para establecer la colonia productiva Guardamonte, señalando que “después de 60 años, Entre Ríos volvió a ver nacer una nueva colonia”.



Iniciativas como el Juicio por Jurados y los llamados a concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir cargos de control de la administración pública, como el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Provincial de 2008, fueron otras de las acciones de gobierno resaltadas en ese marco.



En orden de cosas, agradeció a la vicegobernadora Laura Stratta, quien fue una pieza fundamental en la sanción de normas “que cambiaron el modo de ver y practicar la política”, como la Ley de Paridad Integral y el nuevo régimen de prevención de la violencia, que ubica a Entre Ríos a la vanguardia de la legislación del resto del país.