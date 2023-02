Bordet: “Este es el desafío que tenemos, seguir haciendo desde el conjunto y fortalecer los vínculos”

Previamente, ambos mandatarios también se reunieron con operadores turísticos de Entre Ríos, y destacaron los niveles récords de turistas en lo que va de la temporada. Además anunciaron nuevas obras de infraestructura para la provincia.



Fueron parte del acto que se desarrolló en el Auditorio Carlos María Scelzi de La Histórica, la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente de esa ciudad, Martín Oliva, y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Turismo, Matías Lammens.



En ese marco el mandatario entrerriano anunció la pavimentación del Acceso Norte de la ciudad, de las rutas provinciales 39 y A10, y de la rotonda de Caseros. Por su parte, el presidente de la Nación firmó el decreto para iniciar las obras de puesta en valor del Palacio San José y confirmó que este lunes estará en Paraná para encabezar el acto de entrega de viviendas.



Durante el acto se firmó el contrato para la obra básica y pavimentación del acceso norte a Concepción del Uruguay en un tramo de 7,1 km entre la avenida Arturo Frondizi y la autovía ruta nacional Nº 14. Los trabajos son financiados por la provincia y demandarán una inversión superior a los 2.000 millones de pesos.



Se anunció el llamado a licitación para la rehabilitación, reconstrucción y construcción de calzada en la ruta provincial Nº 39 (unos 50 kilómetros, entre la ruta provincial Nº 6 y acceso a Basavilbaso). También de la ruta provincial A10 (acceso al palacio San José, desde la ruta provincial 39, de tres kilómetros) y la rotonda de acceso a Caseros (intersección de rutas provinciales Nos. 39 y 23). El plazo de ejecución de obra es de 24 meses y cuenta con un presupuesto oficial, al mes de noviembre de 2022, de 9.621.212.495 pesos.



A propósito de una fecha histórica



Durante su discurso en el acto junto con el presidente, Bordet resaltó el significado histórico de dos batallas que se conmemoran el 3 de febrero: San Lorenzo y Caseros.



Respecto de la batalla en la que triunfara el Ejército Grande de Urquiza, Bordet destacó que “tuvo mucho que ver su gestación aquí en Concepción del Uruguay, muy cerca de acá, en el Palacio de San José”, y valoró “el convenio dispuesto, a través del Ministerio de Turismo, para que pueda poner en valor”.



“Lo necesita mucho el Palacio San José porque fue sistemáticamente abandonado en la gestión anterior e hizo que tengamos que hacer un gran esfuerzo. Y lo hacemos justamente en este día, 3 de febrero, que se conmemora un hito importante porque será el comienzo del proceso constitucional de la Argentina en ese orden y progreso que se irá dando a partir del 1 de mayo de 1853, cuando se sanciona la Constitución Nacional”, recordó el mandatario entrerriano.



Previamente, Bordet, Fernández junto al ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, se reunieron con prestadores turísticos de la provincia. Los y las escucharon y hablaron sobre la temporada récord que vive Entre Ríos y la Argentina, y analizaron estrategias para potenciar aún más el crecimiento de esa actividad.



“Entre Ríos está agradecido por el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en momentos difíciles, y en otros mejores como este, donde estamos asistiendo a los operadores turísticos. Esto es una muestra de lo que ocurre con todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la actividad económica de Entre Ríos”, expresó Bordet durante esa reunión.



El titular del gobierno entrerriano resaltó luego que si bien eEs cierto que tenemos una temporada récords en Entre Ríos con la visita de un millón de turistas durante enero, también es cierto que otros sectores, como la industria, el comercio, la actividad productiva, tienen un franco proceso de recuperación. Y en esto ha habido medidas que se han ido tomando en su gestión (en referencia al gobierno de Fernández) que posibilitaron esta recuperación económica a la que estamos asistiendo”.



“Nos falta mucho, pero el camino que estamos llevando nos demuestra que es el correcto, porque no es casualidad haber tenido un verano como el que tenemos, si no hay reactivación económica. No se hubiese podido generar esa movilidad de turistas, tanto de Entre Ríos como de otras provincias que nos han venido a visitar”, explicó.



Seguidamente, agradeció la inversión nacional en materia de obras públicas para la provincia: “uno va a cualquier ciudad de Entre Ríos y va a encontrar distintos tipos de obras y esto posibilitó que nos liberen fondos provinciales para poder hacer más infraestructura en la provincia”.



En esa línea, Bordet puntualizó tres de las obras para Concepción del Uruguay que se empiezan a concretar en esta jornada: “tienen que ver con conectividad vial, dos de ellas, como la ruta 39 que era una larga demanda y un compromiso que habíamos asumido, y el nuevo acceso a Concepción del Uruguay, que representan una inversión de 11 mil millones de pesos”.



El gobernador subrayó que no se trata sólo de la obra que beneficia a los vecinos, “lo saben también los obreros de la construcción que están ahí afuera apoyando, porque saben que hay un gobierno que genera trabajo y empleo”.



Además adelantó que “el lunes estaremos en Paraná inaugurando viviendas que fueron abandonadas (en referencia al gobierno nacional anterior), se retomaron y ahora estamos inaugurando, la segunda y última etapa”. Asimismo, adelantó que “también comenzaremos 500 nuevas viviendas más”.



“Este es el desafío que tenemos, seguir haciendo desde el conjunto y fortalecer los vínculos, trabajando junto al sector privado” como lo hemos hecho hoy en la isla del puerto. Este es el camino, Presidente. Agradecerle de estar nuevamente hoy acá en nuestra provincia y agradecerle a todo su equipo porque permanentemente hemos conseguido el apoyo que necesitamos en cualquier puerta que hemos golpeado de sus funcionarios. Hay un Estado presente y esto nos posibilita que a nuestra provincia y municipios en Entre Ríos, esto llegue de manera rápida y efectiva”, concluyó Bordet.



Entre Ríos, a tono con la economía en movimiento



Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Nación relacionó los índices turísticos entrerrianos con los de la economía nacional, y sostuvo que “el millón de personas que viajó a Entre Ríos en enero tiene que ver con un movimiento turístico que hemos tenido en todo el país y que es récord histórico”. “Estamos moviendo la economía”, indicó.



Ejemplificando el proceso de inclusión que desarrolla la gestión que encabeza, el primer mandatario destacó las cifras de obra pública en Entre Ríos con participación del Estado nacional.



“La ejecución presupuestaria en la provincia se incrementó entre 2019 y 2023 un 782 por ciento”, mientras que “la cartera plurianual de Obras Públicas suma una inversión superior a los 81 mil millones de pesos que el Estado nacional está aportando para que Entre Ríos crezca”.



Por otra parte, en referencia al aniversario que se cumple este viernes de la Batalla de Caseros, señaló que “es un día propicio para pensar en cómo terminar con las diferencias en la Argentina”.



Por el desarrollo y el bienestar



En la oportunidad, el intendente Martín Oliva agradeció la presencia de las autoridades en La Histórica. “Esta visita nos enorgullece, nos elogia y nos enseña el valor del esfuerzo, del compromiso y del trabajo en conjunto”, sostuvo y agregó que “aquí no hay grietas, trabajamos con mucho empeño para que La Histórica pueda ser una ciudad con desarrollo y bienestar, con progreso y justicia social, que cada día genera más oportunidades y garantiza más derechos”.



Por último, celebró las obras de infraestructura anunciadas, “puesto que generan trabajo” y valoró la decisión de incluir en el presupuesto nacional 2023 la puesta en valor del Palacio San José “que es símbolo de la historia nacional” y destacó que “en cada ciudad de mi provincia y en cada ciudad de la Argentina hay obras. No tienen color político”.



Presencias



También estuvieron presentes legisladores nacionales y provinciales; las ministras de Salud, Sonia Velázquez; y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el ministro de Planeamiento, infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el intendente de Paraná, Adán Bahl, y la presidenta de la Fundación IAPSER, Mariel Ávila.



Además, acompañaron el secretario de Deportes, José Gómez; la titular de Vialidad, Alicia Benítez; y el presidente de la Comisión Técnica Mixta, José Lauritto.