Para los gobernadores de JxC la reunión con Francos "fue mala"

Ocho gobernadores y el jefe de gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC) que se reunieron en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le marcaron la cancha y se despacharon con un pliego de incumplimientos de la Nación relacionados a fondos contantes y sonantes, el desfinanciamiento de la obra pública y los numerosos inconvenientes que existen con las provincias por "la falta de firmas". Pidieron plazos y gestos concretos como respuestas, tras haberle garantizado al Poder Ejecutivo los votos para la Ley Bases y sus firmas para el Pacto de Mayo. "La reunión fue mala", deslizó un mandatario tras el cónclave.

En rigor, se trata de los mismos gobernadores que firmaron semanas atrás acuerdos con la Nación, con el mismo Francos, antes de la aprobación de la Ley Bases, para la continuidad de las obras públicas paralizadas desde diciembre del año pasado y otras que ya habían sido aprobadas. Es decir, para determinar cuáles quedarían bajo la órbita del Estado nacional, mientras otras serían transferidas a las provincias para que continúen con financiamiento local. "No se avanzó en casi nada porque no hay quien gestione, no sabemos si es por impericia o decisión política", señaló este jueves a Ámbito una fuente relacionada con uno de los gobernadores que estuvo en la Casa Rosada. Por esta razón, este fue uno de los temas sobre los que más se habló en el encuentro que arrancó a las 11 y se extendió por dos horas.

De la reunión, en la que no hubo lugar para sonrisas en la foto oficial que se difundió, participaron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. Por el lado del Poder Ejecutivo estuvo Francos, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, luego se sumaron el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy. No estuvo el gobernador Gustavo Valdés, de Corrientes.

Sobre la letra chica de los reclamos que tuvo que escuchar Francos, los representantes de las provincias del centro del país exigieron soluciones concretas y rápidas por la deuda que tiene la ANSES con las Cajas de Jubilaciones, pese que hubo un compromiso de las autoridades de solucionarlo. Los distritos más afectados son Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, cuyos gobernadores firmaron hace un mes un documento exigiendo soluciones inmediatas a la Nación. Fue tal el detalle de lo exigido, que también se le recordó a Francos que a algunos distritos todavía se les adeudan fondos del Pacto Fiscal 2017, firmado durante la administración del expresidente Mauricio Macri.

También estuvo en la mesa un pedido del jefe de gobierno porteño para que se cumpla el acuerdo reciente alcanzado con el Ministro de Economía, Luis Caputo, por la coparticipación. Después del anuncio público de hace dos semanas, tras largas negociaciones, la Nación giró por coparticipación un 1,4%, en vez del 2,95% acordado, según lo indicado a este medio por fuentes de la gestión porteña. Desde la administración nacional aseguran que cumplirán con el pago total.

Otra queja común de los jefes provinciales fue sobre lo ágil y eficiente que es la Nación para descontar compensaciones pero lo "extremadamente lenta" que es para cumplir con leyes que están vigentes –o que incumple- y que generaron serios desajustes en las cuentas locales, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Para evitar que la decisión de la Casa Rosada impacte en los salarios de los maestros, la mayoría de los gobernadores paga con fondos propios este vacío de la Nación. Como una vía de solución, se propuso que la Nación no realice los descuentos por compensaciones para que esas partidas queden en las provincias. "Nos tratan igual que a Quintela, pese a que nosotros apoyamos casi todo; pedimos que haya algún trato preferencial, sino no se entiende", señaló una fuente sobre una frase que afirmó un mandatario de una provincia del centro en referencia al gobernador riojano, opositor extremo. Sin respuestas.

El mendocino Cornejo fue uno de los pocos que habló para un medio de su provincia, en donde confirmó el tono del encuentro. "Se repasaron las aprobaciones de las leyes y el estado de la economía que nos tiene preocupados. Ansiamos resultados mucho más rápidos del Gobierno nacional en materia económica. También conversamos de las compensaciones de deudas que hay cruzadas entre provincia y Nación y de los convenios de obras que hemos firmado", sostuvo. "Queremos que se aceleren las obras que son de competencia nacional, que se terminen las que se tienen que terminar, que podamos proyectar trabajos de mantenimientos viales y estamos a la espera de una nueva política de vivienda del Gobierno", cerró.