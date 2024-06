Javier Milei, entre el acto por el Día de la Bandera en Rosario y el nuevo viaje a España

Antes de volver a viajar a Europa, Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera en Rosario y allí formuló la convocatoria a la firma del Pacto de Mayo en Tucumán el próximo 9 de julio, Día de la Independencia. En su breve discurso, el Presidente utilizó la figura de Manuel Belgrano para reforzar su confrontación con la "casta política" y hacer una nueva defensa de los militares.

MILEI LLAMÓ A FIRMAR EL PACTO DE MAYO EL PRÓXIMO 9 DE JULIO EN TUCUMÁN

"Avanzada ya la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal quiero aprovechar para convocar a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y juntos dar vuelta la página de nuestra historia", planteó Milei en el breve discurso que brindó en el acto por el Día de la Bandera.

El Presidente convocó a la firma "a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y toda la ciudadanía argentina".

En ese marco y el línea con la grandilocuencia de su planteo, el Presidente manifestó que desea "que este año sea recordado en la historia argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a ser grandes".

LA PARTICULAR MIRADA DE MILEI SOBRE BELGRANO Y UNA DEFENSA A LOS MILITARES

Milei destacó la figura de Manuel Belgrano e hizo un recorte de las acciones del prócer a favor de su discurso contra la "casta política" al recordar el rechazo del Triunvirato a la bandera que había creado. "La dirigencia política en Buenos Aires aún no hablaba de independencia, aún no hablaba de un país libre sino que hablaba de un país autónomo de las autoridades virreinales pero fiel a Fernando VII", señaló para rematar: "Querían cuidar las formas, como aún les gusta hacer a algunos hoy. Algunos guiados por el miedo porque no se animaban a ser libres y otros porque directamente querían seguir siendo súbditos".

"Belgrano era un maximalista de la libertad", afirmó también Milei y dijo: "Por eso eligió no renunciar a la bandera a pesar de las órdenes de Buenos Aires. La libertad no pide permiso, la libertad se impone; no se esperan las órdenes de ningún burócrata que especula con qué conviene y qué no. La libertad es ineludible por más que unos pocos se resistan y la quieran contener".

Milei también se valió de la figura de Belgrano como militar y su muerte en la pobreza "sin poder cobrar el dinero que el Estado le debía en concepto de sueldos como general" para hacer una nueva defensa de los integrantes de las fuerzas armadas. "O sea nunca le pagamos correctamente por los servicios que había brindado. No es un invento de las últimas décadas que los políticos le falten el respeto a los uniformados que ponen el cuerpo por la patria sino lamentablemente una tradición que debemos terminar".