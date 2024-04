"ESFUERZO HEROICO DE LOS ARGENTINOS. " "Hazaña mundial" y "petardistas tribuneros": las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei

Las principales frases del discurso de Javier Milei

Al inicio de su alocución, el mandatario reconoció que la situación que están viviendo los argentinos "es dura", pero subrayó que "ya hemos recorrido más de la mitad del camino". "Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo, y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena", dijo.

Frente a ese escenario, el presidente cargó contra quienes se opusieron a su modelo político: "En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos. Logrando de esta manera y luego de casi más de 20 años, superávit financiero del 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año".

"Haber logrado ese superávit en Argentina que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este Gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del tesoro y del BCRA, y haber ajustado 13 puntos de ese 15 en tan solo tres meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial".

A raíz de heredar "la peor crisis en la historia" del país, Milei explicó que su gestión estuvo enfocada en "dos cuestiones esenciales" desde su asunción. "En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación".

"En segundo lugar, dada la gravedad de la situación que habíamos heredado, los argentinos no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia. Así es como hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental".

Las críticas hacia el "establishment económico y político argentino"

En un tramo de su discurso, Milei apuntó contra la oposición, tanto desde el sector político como el económico y habló del "milagro económico de la motosierra": "Pese a la oposición de buena parte del establishment económico y político argentino, pese a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pese a quienes directamente pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, el Gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando. Este milagro económico, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que en campaña llamamos 'motosierra', y no como dicen algunos 'a la licuación del gasto público', método que históricamente se ha utilizado en nuestro país".

También se refirió a la pérdida de los haberes jubilatorios y del revés de la Ley Ómnibus en el Congreso: "De los 5 puntos del déficit del tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández que quisimos modificar en la Ley Bases y que luego tuvimos que modificar por DNU ante la falta de voluntad de algunos sectores políticos. El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte de gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades, una práctica inmoral que explica buena parte del fracaso de las últimas décadas".

"Por primera vez en mucho tiempo, no se le traslada el costo del ajuste a toda la población argentina, sino a quienes fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado. Para mencionar algunos ejemplos, destacamos la reducción del 76% de las transferencias discrecionales a las provincias, un sistema tóxico con el que el poder central repartía recursos de todos los argentinos a unos pocos que se sometían a la voluntad del Gobierno Nacional", sostuvo el mandatario.

Los resultados del "milagro económico de la motosierra"

Sumado a esto, Milei habló sobre los logros de su política de ajuste, haciendo referencia a la situación en la que se encontraba el país al momento de asumir. "También [destacamos] una reducción drástica del 87% de la obra pública, históricamente vinculada al festival de corrupción que ha sido la Argentina en los últimos 20 años, donde se gastaba dinero de los contribuyentes en rutas que no conducían a ningún lado o en obras que se inauguraban cinco veces y nunca se terminaban".

"En nuestro modelo, las obras de infraestructura pasarán a ser financiadas por el sector privado, de manera tal que efectivamente tendremos las obras que los argentinos necesitamos, evitando que ese dinero termine en los bolsillos de los políticos o sus amigos contratistas del Estado", contrapuso.

En medio de la controversia por los despidos de la Administración Pública Nacional, el presidente expresó: "Hemos reducido la estructura del Estado, eliminando el 50% de los cargos políticos, cerrando organismos innecesarios que se usaban para perseguir a quienes pensaban distinto. También eliminamos la pauta publicitaria, como habrán notado por la reacción de los medios, que con otras medidas redundaron en una reducción del 22% de los gastos de funcionamiento del Estado".

Además, aclaró que el superávit se logró "sin olvidarnos de aquellos sectores postergados que han sido las principales víctimas del modelo empobrecedor". "Por eso es que hemos aumentado, entre otros, un 500% del Plan Primeros 1000 días que beneficia a 70 mil mujeres embarazadas; incrementamos en un 311% la Asignación de Ayuda Escolar, llevándola a 70 mil pesos; hemos duplicado la Asignación Universal por Hijo, incluyendo el aumento del 27% en el mes de marzo; duplicamos la Tarjeta Alimentar, que es una asistencia que llega de forma directa a 3,8 millones de personas; aumentamos un 75% la ayuda para los comedores, acompañado de medidas para garantizar la transparencia, eliminar a los intermediarios y terminar con los gerentes de la pobreza", enumeró.

"Este resultado fiscal es la garantía de un camino sostenible y consistente para terminar con la inflación para siempre en la Argentina. No es casualidad que la inflación se esté desplomando y todos los meses el número de la inflación sea menor al esperado. El dato más acabado que muestra lo acertado de nuestro rumbo es que asumimos con una inflación mayorista mensual del 54% en diciembre, que implicaba 17.000% anual, y hoy se encuentra en torno al 5% mensual", añadió.

"Sabemos que todavía queda mucho camino por andar, pero no hay ningún secreto. Si el Estado gasta más de lo que recauda y financia este faltante con emisión monetaria, entonces habrá inflación. Esto es ley de la historia. Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia. Estos son conceptos que ya han sido largamente demostrados a lo largo de la historia de la humanidad y que en Argentina se rechaza por una razón muy simple: los políticos quieren gastar mucho porque son los principales beneficiarios de ese gasto. Eso con nosotros se ha terminado", puntualizó.

"La única tarea del Estado" y las tres etapas del crecimiento económico

El último tramo de la cadena nacional estuvo dedicado a profundizar sobre "la única tarea del Estado", que consiste, según el presidente, en "proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, para que cada uno pueda ser arquitecto de su propio destino". "Esa es la tarea del Estado: generar las condiciones básicas para que la sociedad y la actividad privada florezcan", sintetizó.

Al respecto, explicó las condiciones para que ese objetivo pueda ser cumplido: "El requisito fundamental para lograr ese objetivo es garantizar un orden económico sano y estable, esos son los cimientos sobre los que se construye el resto del edificio. Un orden económico para que los argentinos se asocien, entablen contratos, compren, vendan, trabajen y comercien libremente. O sea, para que puedan hacer un ejercicio pleno de su libertad y llevar adelante su proyecto de vida".

"A todos aquellos que esperan que la salida venga de la mano del gasto público, tanto en el mundo de la política como del establishment económico, que creen que estos éxitos son coyunturales y que eventualmente tendremos que empezar a aumentar el gasto, quiero decirles que eso nunca va a ocurrir en nuestro gobierno. Para nosotros la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. Por lo tanto, el déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino un mandamiento", precisó. De esa manera, afirmó que "cada peso que le sobre al Estado Nacional, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de reducciones de impuestos".

"Vamos a promover una dinámica de ahorro y reducción de impuesto hasta que Argentina tenga un nivel de gasto público y presión impositiva acorde al de un país que necesita crecer, porque la única manera de sacar al 60% de los argentinos de la pobreza es con crecimiento económico. No hay otra manera".

En ese sentido, el mandatario diferenció "tres etapas" del crecimiento para la Argentina, a la vez que indicó que el país está en el primer punto de esos pasos. La primera, es una "combinación de sectores que se expanden por la corrección de precios: minería, gas y campo, y recomposición de salarios que empezaron a mejorar por la baja de la inflación".

La segunda consiste en que "la baja capitalización de la economía por un populismo empecinado en destruir el capital, genera oportunidades de inversión de alto retorno".

Finalmente, la tercera es parte de la "retracción del fisco", que "implica devolverle al sector privado 15 puntos del PBI en forma de ahorro, que permitirá financiar la inversión que generará crecimiento económico genuino, el cual se verá fuertemente multiplicado en la medida que el Congreso nos acompañe en el programa de reformas estructurales, como el caso de la Ley Bases".

Milei: "La era del supuesto 'Estado presente' ha terminado"

"No esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto 'Estado presente' ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso. La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito, financiado genuinamente por el ahorro, porque esa es la única manera sostenible de crecer.

"Ahí radica el secreto del éxito de todos los países desarrollados del mundo. Un Estado que vela por la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, y un sector privado pujante que arriesga, apuesta por el país y genera riqueza", resumió.

El agradecimiento a Luis Caputo y Santiago Bausili, los "patriotas" que "corrieron hacia el fuego"

Luego de hablar sobre los logros de su gestión en torno al superávit fiscal, Milei le dedicó los últimos minutos de la cadena nacional a "destacar la enorme tarea que está llevando adelante nuestro equipo económico, liderado por Luis Caputo y Santiago Bausili [presidente del Banco Central]". "Teniendo todo en contra decidieron poner el pecho para intentar sacar este país adelante, motivados únicamente por el patriotismo de saber que las decisiones las toman los que dicen 'presente'", indicó.

Y agregó: "Estos patriotas que tenían un país prendido fuego por delante, no solo no le dieron la espalda, sino que corrieron hacia el fuego para intentar ayudar a sus compatriotas. Mientras otros huían, ellos corrían hacia el fuego. Mi gratitud y reconocimiento hacia ellos".

También reconoció el "esfuerzo heroico" de la población: "Nada de todo esto podría ser posible sin el esfuerzo heroico de la mayoría de los argentinos que están sufriendo, pero que saben que este es el único camino posible si queremos un futuro mejor para nuestros hijos".

"No hay día que pasa que no me asombre a mí, y a todos los que nos acompañan, la endereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío. No hay alternativa más que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y a emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida, con el compromiso de que quienes formamos parte de este gobierno vamos a dejar la vida para sacar a este país del infierno que hemos recibido", concluyó. MB / ED