El mensaje de los mandatarios patagónicos para el Presidente. Los gobernadores le marcan la cancha a Javier Milei

El clima entre el gobierno nacional y las provincias sigue acumulando tensión. Luego de que la Justicia Federal le ordenara a la Casa Rosada suspender la retención de fondos coparticipables destinados a Chubut, el gobernador de esa provincia, Ignacio Torres, encabezó una conferencia de prensa en el Senado junto a otros mandatarios patagónicos, para plantear que el conflicto "estaba saldado". A partir del fallo, los gobernadores del sur buscaron abrir una instancia de diálogo e invitaron al presidente Javier Milei. La mesa ya tiene fecha y lugar. Será el 7 de marzo en Puerto Madryn. Están invitados gobernadores y legisladores patagónicos. Sin embargo, el intento conciliador de los gobernadores no parece haber sido bien recibido. En Casa Rosada no consideran que el tema esté saldado, el Presidente ya ordenó presentar un per saltum para llevar el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia. Es más, aseguran que el fallo no los obliga a enviar el dinero que reclama Torres.

"El tema condujo a una falsa grieta entre el Estado nacional y los Estados provinciales. Argentina necesita unidad y que nos pongamos de acuerdo, no tenemos tiempo para dar discusiones ideológicas cuando hay que garantizar la salud y la educación", dijo el gobernador Torres y aclaró que no frenará la producción de petróleo este miércoles, como había advertido que haría si no había una solución al conflicto por los 13.500 millones de pesos que la Nación le retuvo a la provincia. "Si no nos visibilizaban, nos pisaban", justificó. Además, añadió que "es ridículo hacer discusiones arcaicas de unitarios y federales".

Desde Balcarce 50, después de escuchar a los gobernadores, aseguraron a este diario que "en las próximas horas se analizará y definirá a través de qué instrumentos legales se va a llevar a cabo esa apelación y se informará una vez presentadas las correspondientes actuaciones en la Justicia. Hay tiempo para responder". Hay laderos del Presidente que son más irónicos y cuando se les consulta si el tema ya está cerrado, como dijeron los gobernadores, responden: "Sí claro...", y agregan: "veremos qué dice la Justicia". Además, aclaran que no devolverán los fondos porque "el fallo dice que no hay que devolver nada". Según el fallo, lo que no podrá hacer el gobierno nacional es seguir reteniendo los fondos de acá en adelante. Milei, como la mayoría de las veces, mostró su postura mediante likes y reposteos en las redes sociales. La "verdadera respuesta", arriesgan algunos, llegará el viernes durante la apertura de sesiones ordinarias.

Pasadas las 17 los gobernadores de Chubut; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de La Pampa, Sergio Ziliotto; y de Neuquén, Rolando Figueroa, ingresaron juntos al Salón Azul del Senado. Antes estuvieron en el despacho de la senadora Mónica Silva. Una vez en el salón, se sumó por teleconferencia el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. También envió su respaldo el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que estaba en viaje.

La elección de la locación para la conferencia de prensa no fue inocente. Los mandatarios provinciales presionan al Ejecutivo con el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 si no merman las agresiones y quitas de fondos. El lunes, de hecho, 9 senadores que responden a partidos provinciales que lideran varios de los gobernadores patagónicos presentaron un escrito a la presidenta del Senado pidiendo que convoque a una sesión especial para poder tratar el decreto. El dato a destacar es que no le pusieron fecha a Victoria Villarruel para que convoque la sesión y tampoco firmaron las dos senadoras que responden a Ignacio Torres -Andrea Marcela Cristina y Edith Elízabeth Terenzi-.

Ante la consulta de Página/12 sobre por qué las senadoras chubutenses no firmaron el documento, Torres respondió que después de la conferencia se iba a reunir con los senadores de su provincia: "Esta casa tiene que laburar. Tiene que reunirse y debatir. No hay que tener miedo a debatir".

En esa línea, recordó que "Chubut votó a favor de la Ley Ómnibus". "No es un tema partidario, es más profundo. Pero tiene que ver con qué les muestra el Presidente a las nuevas generaciones. Cómo resolvemos los problemas, cómo tratamos al que piensa distinto". Por último remató: "En muchas cosas no voy a estar de acuerdo y, en lo que no estemos de acuerdo, vamos a votar en contra. Es sencillo, se llama democracia".

El gobernador de Neuquén expresó que las provincias patagónicas "contribuimos muchísimo al PBI de nuestro país y muchas veces a la hora de aportar, que lo hacemos con mucho gusto porque amamos esta patria, terminamos recibiendo la energía más cara, pagando el transporte más caro, pagando la electricidad más cara".

A su turno, Vidal dijo que "es un momento triste porque lo que no resolvió la inmadurez política lo resolvió la Justicia", y subrayó que "llegó el momento de buscar consensos, trabajar en equipo, hay que acompañar a este gobierno. Quiero que a este gobierno le vaya bien pero tiene que haber respeto, basta de violencia mediática. El gobierno nacional tiene que dar el ejemplo, comenzando a respetar la democracia, convocando a todos los sectores a una mesa de diálogo".

Ziliotto indicó que "hoy hubo un triunfo del federalismo y de la defensa de nuestro mandato popular", y que eso "no nos pone por encima de nadie y por eso vamos a seguir aportando al diálogo".

Weretilneck fue el que invitó de manera oficial a Milei al encuentro en Puerto Madryn el 7 de marzo, cuando los gobernadores planean elaborar un “manifiesto patagónico para mostrar el tremendo potencial" de la región. "El 7 de marzo los gobernadores de la Patagonia nos vamos a encontrar en Puerto Madryn y va a sesionar el parlamento patagónico. Queremos invitar al Presidente de la Nación a que visite la provincia de Chubut ese día y va a encontrar a todos los gobernadores, legisladores, empresarios y el movimiento obrero dispuestos a dialogar".