Alberto Fernández apuntó contra Rodolfo Suárez por no recibirlo: “Alguien lo confundió”

El presidente Alberto Fernández cruzó al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, por no querer recibirlo en su visita oficial y alegar que no puede ser “hipócrita”. “Alguien lo confundió”, sostuvo.



Fernández llegó a Mendoza para inaugurar la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, acto en el que estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.



Suárez no lo recibió y tampoco participó del encuentro. “El problema es la torpeza de él, que no debería venir a Mendoza y debería esperar un tiempo para visitarnos. Hasta es provocativo. Acá la gente tiene mucha bronca”, argumentó.