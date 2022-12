El Gobierno dice que el fallo de la Corte es “incumplible” y no lo acatará

Así lo explicó el presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvo este jueves con gobernadores en la Casa Rosada, donde también se habló sobre conflicto de poderes y hasta sobre la posibilidad de avanzar en el pedido de juicio político a los cortesanos.



"No se preocupen. Este fallo no se puede cumplir”, tranquilizó Fernández a los gobernadores que asistieron a la Balcarce, diez presentes y otros cuatro por Zoom, furiosos con el fallo de la Corte que le dio la razón a la Ciudad en la disputa por los fondos y definió que la Nación deberá pagarle a la administración del PRO el 2,95% de coparticipación.



El Presidente y los mandatarios coincidieron en las razones técnicas y políticas. En primer lugar, entendieron que el fallo genera un conflicto de poderes porque avanzar sobre las facultades del Poder Ejecutivo de definir cómo se ejecuta el Presupuesto, ya que los fondos que debería entregarle a la Ciudad provienen del dinero previsto para la administración general del Estado y no de la masa coparticipable.



Según la cuenta que hizo el Ejecutivo, el aumento de 0,6% de coparticipación dispuesto por la Corte implicaría una suma de 200 mil millones de pesos. Ya que los recursos del Estado son finitos, ese monto solo podría conseguirse de dos formas: con una modificación de las partidas ya asignadas en el Presupuesto 2023 o bien con un pedido de endeudamiento, que también debería aprobar el Congreso.



“¿Vamos a modificar el Presupuesto 2023 para sacarle plata ya asignada a las provincias para dársela a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué diputados van a votar eso? ¿Cómo lo van a explicar en los distritos?”, se preguntaron los mandatarios provinciales. El plan B, endeudamiento, es impracticable: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) impide que el Estado nacional pida más dinero prestado o bien aumente la emisión de pesos.



Coparticipación: el gobierno bonaerense advierte sobre un descalabro



Otro de los puntos en análisis en la cumbre fue que la Corte Suprema no tuvo en consideración en el fallo el artículo 9 de la ley de cautelares, que se refiere a la afectación de los recursos y bienes del Estado. Según indica, “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.



Por último, el fallo le pide al Ejecutivo que se abstenga de aplicar la ley 27.606, que sancionó el Congreso en 2020, en la que se aprobó la transferencia de las fuerzas de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires y fijó el monto correspondiente. “¿Entonces que tenemos que hacer? ¿Suspendemos la transferencia de la policía?”, se preguntaron en el oficialismo, en lo que calificaron como una decisión absurda de la Corte.



Larreta advirtió al Gobierno por un posible desconocimiento del fallo de la Corte



La mirada de los gobernadores y el Presidente fue coincidente. Además de la imposibilidad de cumplir el fallo, todos entendieron que la decisión “denota la animadversión” de la Corte contra el Gobierno nacional y analizaron la posibilidad de pedir en el futuro el juicio político a los miembros del máximo tribunal. La definición no respondería a este fallo, sino a lo que consideran que fue una serie de decisiones en las que la Corte avanzó sobre definiciones de otros poderes, como lo que sucedió con la integración del Consejo de la Magistratura y las medidas que le siguieron.



Fernández recibió a los gobernadores en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello. Entre los asistentes estuvieron los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y los vicegobernadores de Santa Cruz, Eugenio Quiroga. Por Zoom participó el chaqueño Jorge Capitanich. (APFDigital)