Esparcieron las cenizas de la histórica referente de los Derechos Humanos. El último adiós a Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo

La ronda de las Madres de Plaza de Mayo de este jueves no es una más. En esta oportunidad a la tradicional caminata alrededor de la Pirámide se suma la despedida de Hebe de Bonafini, cuyos restos descansan desde este tarde en el lugar donde la histórica referente habló cada jueves.

una hora atrás



LA JUVENTUD TAMBIÉN DESPIDIÓ A HEBE: "NOS TOCA HACERNOS CARGO DE ESA MEMORIA Y MANTENER VIVA LA HISTORIA" La dirigenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, Malena Strauchler, reveló que la Presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo le enseñó "a no callarse": "La memoria es activa, se construye en las calles, en las escuelas y en los lugares de trabajo, y Hebe no se callaba nunca, me enseñó a no callarme", dijo en AM750. Además, la militante de 16 años habló del impacto de Bonafini en la juventud: "Toda mi generación es nieta de las Madres y las Abuelas porque todos los 24 de marzo salimos a pedir que no se repita".

una hora atrás



AXEL KICILLOF: "VA A A FALTAR LA PALABRA DE HEBE, PERO QUEDA SU ESTRELLA" El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también se acercó a la Plaza de Mayo para homenajear a Hebe de Bonafini: "Llena de emoción y de orgullo ver que tanta gente vino a despedirla porque significa que dejó una huella y que hay muchos dispuestos a seguirla", reflexionó en AM750. Además, criticó a la oposición por no hacer mención a la muerte de la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo: "Me resulta raro que haya dirigentes que no se den cuenta de que lo que representa Hebe va más allá de una bandera partidaria, de un posicionamiento político. Fue perseguida y duele que haya quienes no entiendan que los cimientos de la democracia en Argentina fueron construidos por las Madres de Plaza de Mayo con su lucha".

2 horas atrás



ALEJANDRA BONAFINI, SOBRE SU MADRE: "EL ENGAÑO Y LA MENTIRA ERA LO PEOR QUE LE PODÍAS HACER" “La enojaba mucho que le mintieran y la trataran de estúpida, que se hicieran los picantes con ella. El engaño y la mentira era lo peor que le podías hacer”, aseguró Alejandra Bonafini, única hija con vida de Hebe de Bonafini. En diálogo con AM750 desde el homenaje a la histórica referente de DD.HH en Plaza de Mayo, Alejandra también reveló el gusto de su madre por la música: “Estaba todo el tiempo escuchando, me pedía que le grabara CDs. Yo trataba de hacerlo prolijo, un disco de Sandro, uno de música clásica, otro de La Delio Valdez. Ella me decía: 'mezclame, mezclame'. Pasaba de Vivaldi a Sandro, de Sandro a Daniela Herrero, de ahí a un tango y de ahí a Teresa Parodi. ‘A mi me gusta así’, me decía”.”.

2 horas atrás



DESDE LOS GREMIOS DOCENTES RECORDARON A HEBE DE BONAFINI: "ES UNA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA LLEVAR SU BANDERA A CADA AULA" Los dirigentes gremiales docentes Roberto Baradel, Sonia Alesso y María Laura Torre recordaron a Hebe de Bonafini en el móvil de AM750. Por un lado, Baradel (Sec. General de SUTEBA) afirmó que desde su muerte "se agiganta la figura" de Hebe y remarcó que siempre "tenía la palabra justa para dónde teniamos que ir, qué había que impugnar y qué era lo que había que decir sin eufemismos". "Hay que reconocerles a las Madres que, gracias a ellas, no existió la impunidad en Argentina para juzgar a los genocidas", agregó. Además, recordó que durante los ataques que recibió en el gobierno de Cambiemos, Hebe lo "abrazó" y le regaló el pañuelo. "Sentí que me protegía", contó. Por su parte, Sonia Alesso (CTERA) dijo que, "aunque Hebe seguramente nos retaría, uno no puede dejar de emocionarse". "Para muchos de nosotros, para la generación que sufrimos la dictadura en la adolescencia, Hebe fue un faro y una esperanza de que se podía pelear", subrayó. En la misma línea, María Laura Torre (Sec. Gral. Adjunta de SUTEBA) afirmó que "como docentes es una responsabilidad histórica llevar la bandera de Hebe a cada aula" "Para nosotros, como generación de docentes que nacieron en la pelea de lo que era golpear la puerta de las escuelas y llevar el mandato de los 30 mil, es muy importante que hoy la Plaza esté llena de jóvenes que van a seguir con la bandera de Hebe", finalizó.

2 horas atrás



TRISTÁN BAUER: "HEBE ILUMINABA EL CAMINO" El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se mostró conmovido por el homenaje a Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo y resaltó "la figura y la humanidad extraordinarias" de la militante por los Derechos Humanos. "Tuve suerte de conocerla en un momento tan terrible como en 1978 y de estar muy cerca de tantas enseñanzas", sostuvo Bauer. Y agregó: "Hebe iba unos pasos más adelante e iluminaba el camino. Va a ser un ejemplo que quedará en la memoria para siempre".

2 horas atrás



MIRTA BUSNELLI Y CRISTINA BANEGAS: "HEBE FUE UNA LUCHADORA INCANSABLE" Las actrices argentinas Cristina Banegas y Mirta Busnelli recordaron a la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo y la calificaron como una "kamikaze" y como alguien que siempre "iba para adelante". "Hebe es un ejemplo de una relación con la lucha política, con la militancia, con los Derechos Humanos, con la Memoria, Verdad y Justicia desde un lugar de luchadora incansable", sostuvieron, en diálogo con el móvil de AM750.

2 horas atrás



ANDRÉS "CUERVO" LARROQUE: "HEBE VEÍA TODO CON MUCHA ANTICIPACIÓN" En AM750, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, destacó la “agudeza” de la Presidenta de Madres para leer la coyuntura política: "Era una persona que se adelantaba a los hechos, pero por mucho. Hebe veía todo con mucha anticipación. Yo definí, casi como una cuestión de fe, acatar lo que ella decía porque la experiencia me iba indicando que siempre tenía razón. Con Cristina (Kirchner) me pasa también". Además, agregó: “Siempre fue muy generosa, sensible y afectuosa. Y también, cuando te tenía que levantar en peso, no escatimaba. Yo sabía cuando estaba enojada, porque me llamaba y me decía 'Larroque'. Si no, me llamaba Andrés. Porque no le gustaba que me dijeran "Cuervo", decía que era hermoso el nombre que me puso mi madre".

3 horas atrás



POSTALES PERONISTAS DEL HOMENAJE A HEBE: NIÑOS JUGANDO EN LA FUENTE DE PLAZA DE MAYO

3 horas atrás



LA AGRUPACIÓN H.I.J.O.S. Y EL EMOTIVO RECUERDO A HEBE: "ES COMO NUESTRA MADRE" Uno de los referentes de la agrupación H.I.J.O.S., Carlos Pisoni aseguró que Hebe de Bonafini es "parte de su vida" para él y "para una generación que nació durante la dictadura y creció en las marchas". "Es como nuestra madre", remarcó, en diálogo con el móvil de AM750. En ese sentido, recordó el "empuje y la personalidad" que la caracterizó, al tiempo que sostuvo que fue "ella quien hizo que las Madres de Plaza de Mayo y el pañuelo blanco sean reconocidos en el mundo". "Deja una marca en la historia argentina. Es una de las grandes personalidades de la historia politica de nuestro país", agregó Pisoni. "Fue una mujer que supo entender la realidad social que tenia el país en muchos momentos. Nos va a hacer mucha falta", concluyó.

3 horas atrás



PABLO SPATARO (CTA AUTÓNOMA): "HOY EL PUEBLO ESTÁ ABRAZANDO A HEBE" El secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Spataro, pasó por el móvil de AM750 en el homenaje a Hebe de Bonafini y aseguró que "los trabajadores estamos atravesando su partida con mucho dolor". Además, el dirigente gremial remarcó "el ejemplo de lucha" de la histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo y subrayó que "es impensado pensar que la democracia que hoy tenemos hubiese sido posible sin las Madres, y en particular sin Hebe, que ha puesto el pecho en los peores y más oscuros momentos de nuestro país". "Hoy el pueblo respondió y la esta abrazando", concluyó.

3 horas atrás



HUGO YASKY: "LA LUCHA DE HEBE MARCÓ A FUEGO A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES" El diputado nacional Hugo Yasky recordó a Hebe de Bonafini como "una mujer que enfrentó a los milicos". Además, hizo hincapié en "la valentía y el coraje" de la Madre de Plaza de Mayo y sostuvo que "marcó a fuego a los luchadores sociales" del mundo. "La única lucha que se pierde es la que se abandona", agregó. "Si vos ves las luchas del movimiento popular en Argentina y no las vinculás con el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, parece que no tuviera racionalidad estar años tras una demanda o un conflicto", concluyó.

3 horas atrás



ESPARCIERON LAS CENIZAS DE HEBE EN LA PIRÁMIDE DE MAYO La histórica Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue despedida por sus compañeras Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Irene de Chueque, Sara Mrad y Carmen Arias. Luego de realizada la tradicional vuelta a la Pirámide de Mayo, la número 2328 desde el inicio de la agrupación de DD.HH., en abril de 1977, sus cenizas fueron bendecidas por el Padre "Paco" Olveira y diseminadas alrededor del monumento patrio.

4 horas atrás



JOSÉ LUIS GIOJA: "HEBE FUE UNA CONSTRUCTORA DE DEMOCRACIA" El diputado nacional y vicepresidente 2° de la Cámara Baja, José Luis Gioja, aseguró en diálogo con AM750 que "Hebe fue una luchadora que marcó un camino". Asimismo, en el homenaje a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, el exgobernador de San Juan remarcó que fue "una constructora de democracia"y que "hay que rendirle el mejor de los homenajes".

4 horas atrás



AXEL KICILLOF LLEGÓ A PLAZA DE MAYO El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó a Plaza de Mayo para despedir a Hebe de Bonafini. El mandatario bonaerense saludó y se sacó fotos con parte de la multitud que se acercó a homenajear a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.

4 horas atrás



EL RECUERDO DE ANGÉLICA GRACIANO La secretaria gremial de CTERA, Angélica Graciano, sostuvo en diálogo con AM750 que "homenajear a Hebe en su ausencia es insoportable, porque la necesitamos mucho en un momento donde la patria está en debate y en disputa". Asimismo, Graciano afirmó que "Hebe era disruptiva, rebelde y no se callaba nada". "Yo la identifico mucho con la imagen de (Diego) Maradona, por esa capacidad de decir lo que tenía que decir sin dudar", agregó. "Ha dejado una gran enseñanza, una pedagogía de los Derechos Humanos, de la Memoria y de la dignidad", concluyó.

4 horas atrás



LA PALABRA DE PISONI SOBRE LA MUERTE DE HEBE El referente de agrupación HIJOS, Carlos Pisoni, afirmó que la muerte de Hebe de Bonafini es "comparable" con los del expresidente Néstor Kirchner y el futbolista Diego Armando Maradona. "Hebe es irremplazable; nos marca un camino. Podemos hablar de legados, pero no hay nadie que pueda continuarla. Es una gran personalidad. En ese marco, Pisoni remarcó que “va a costar mucho hacernos a la idea de que ya no la tenemos más. Su muerte es comparable con la de Néstor (Kirchner) y Diego (Maradona). Son ausencias que se sufren todos los días", señaló en FM La Patriada. Pisoni confirmó la presencia de HIJOS en la Plaza de Mayo. “Si algo caracterizó a Hebe es que hizo propia la lucha de sus hijos. Era una figura disruptiva porque en plena dictadura y después en la democracia hacía lo que muchos no se atrevían”, apuntó Pisoni.

5 horas atrás



LA DESPEDIDA EN EL ECUNHI Este domingo 27 de noviembre, tal como estaba preparado desde hace meses, tendrá lugar en el Espacio Cultural Nuestros Hijos el Festival para chicos y chicas María Elena Walsh. Esa convocatoria en el espacio de arte y cultura que las Madres llevan adelante en la ex Esma será también escenario de una despedida a Hebe.

5 horas atrás



EL PROYECTO DE KICILLOF PARA DECLARAR A HEBE CIUDADANA ILUSTRE El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca declarar como ciudadana ilustre post mortem de la provincia de Buenos Aires a Hebe de Bonafini “en reconocimiento a su fortaleza, su coraje y por su incansable lucha por los Derechos Humanos”. La iniciativa, que ingresó por la Cámara de Diputados, y a la que tuvo acceso Télam, dice en sus fundamentos que "hoy, su nombre y su enorme legado ingresan a la inmortalidad. Ese lugar reservado a quienes, como ella, han dado su vida por las causas justas. Esa marcha que emprendieron hace 45 años tanto Madres como el resto de los organismos de derechos humanos, fue la semilla de lo que hoy conocemos como la lucha por los derechos humanos". "Un ejemplo a seguir para miles de argentinos y argentinas, y para el mundo. Su ejemplo perdurará en la memoria viva del pueblo Argentino y permanecerá imborrable en el corazón de quienes seguimos levantando las banderas por la Memoria, la Verdad y la Justicia", concluye.

5 horas atrás