Cristina Kirchner; "Es posible recuperar el salario de los trabajadores, porque ya lo hemos hecho"

Cristina Kirchner reapareció este viernes en un acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar. Fue la primera actividad masiva en la que participó la vicepresidenta tras el atentado.

Al iniciar su discurso, la vicepresidenta afirmó que "después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y trabajadoras". Lo dijo el referencia al intento de magnicidio del que fue blanco, en el marco de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad bonaerense de Pilar, tras las palabras de Abel Forlán, Secretario General de UOM.

La vicepresidenta aseguró que va "a hacer lo que tenga que hacer" para lograr que el pueblo pueda "organizarse en un proyecto de país" que "vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría", en su primera aparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre.



"Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente", expresó y manifestó que "queremos un pueblo alegre".

Precios, salarios y una suma fija para los trabajadores

Fernández de Kirchner también se refirió "al tema de precios y salarios", sobre lo que sostuvo "deben ser abordados desde los números concretos", y señaló que "la recuperación del salario tiene que ver con que vuelva a pagarse los salarios vinculados con la productividad". "Por eso estamos diciendo una suma fija para los trabajadores", expresó y aclaró que "esto no va en detrimento de las paritarias".



En otra parte de su discurso, destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, "está haciendo un gran esfuerzo". Asimismo, se pronunció a favor de que "es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política, pero no solo en reclamo sindical, sino en el modelo de organización política del país", porque "eso es lo que trajo el peronismo y no nos van a perdonar a los peronistas". "Pero que los dirigentes sindicales se involucren en esta discusión, porque el pato de la boda van a ser los trabajadores", expresó.

Un nuevo acuerdo democrático y el intento de magnicidio



Además, se manifestó a favor de que "es necesario hablar de un nuevo acuerdo democrático en la Argentina".

Por otra parte, se refirió al atentado perpetrado contra su vida el pasado 1 de septiembre al señalar que: "Yo estoy acá, es mi primera salida" y afirmó que "hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión, yo también lo vi por televisión".



"En estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza, ni aún hoy, es qué hubiera pasado si hubiera gatillado, esa imagen para mis hijos y mis nietos", expresó.



En esa línea, sostuvo que "de lo malo uno siempre saca alguna cosa buena" y mencionó que una de esas cosas fue que "esos presuntos indignados era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo que endeudó a la República Argentina". "Esos indignados no estaban enojados con la política, estaban pagados para hacer eso", remarcó y pidió que "córtenla con los indignados en la República Argentina". En ese contexto, mencionó que la justicia "no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima" y señaló que "son conclusiones que uno saca en estos dos meses".

CFK: "VOLAMOS A RECUPERAR LA ALEGRÍA DE QUE EL SUELDO ALCANZABA" "Vaca Muerta va a ser una posibilidad cierta para los argentinos. Pero no acostrumbremos a creer que algo nos va a salvar definitivamente. Lo único que nos va a salvar es nuestra organización como pueblo, porque cuando una sociedad apuesta a un commoditie y no a la industria generadora de trabajo, a la innovación tecnológica, depende de los precios de circunstancias geopolíticas", alertó Cristina Fernández de Kirchner hacia el final de su discurso. "Bajo el canto de las sirenas de las promesas que nunca se cumplieron, tuvimos durante 4 años un retroceso fundamental del que aún no nos pudimos recuperar, más allá de lo que cuestiono muchas veces en materia de gestión", señaló en referencia a la responsabilidad del actual Gobierno. "Quiero agradecer a todos y a todas que en momentos muy difíciles se acercaron y se siguen acercando con el cariño que nos dispensamos mutuamente. Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Volamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de saber que había futuro", finalizó.

una hora atrás



CFK: "ES POSIBLE RECUPERAR EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES, PORQUE YA LO HEMOS HECHO" "El mercado sigue presionando con el alza de precios, quiere una devolución porque tiene sus colocaciones en dólares. Quiero rescatar el esfuerzo que se está haciendo (desde el Ministerio de Economía), pero es necesario que las organizaciones sindicales se involucren en la discusión porque el pato de la boda van a ser de nuevo los trabajadores y trabajadoras", afirmó la vicepresidenta durante su discurso en la UOM. En otro tramo de su exposición aseguró; "no vengo a hablar en nombre de lo que vamos a hacer sino en nombre de lo que hicimos. ¿Qué dirigentes políticos hoy hay en la Argentina? En la oposición todos han tenido actuación en gobierno de la Alianza, del gobierno de Macri; y la otra novedad de la política la tenemos levantando el gobierno de los noventa. Venimos a hablar en nombre de 12 años de gobierno que sacaron al país de la crisis más importante" "Hubo una etapa en la que pudimos desendeudar a la Argentina, recuperar la industria nacional, las fuentes de trabajo, los sueños, el ahorro. Hubo una Argentina en la que los trabajadores podían ahorrar, fue hace muy poco tiempo", enumeró CFK. "Tenemos que volver a construir los sueños que nos arrebataron a través de promesas que nunca se cumplieron", concluyó.

una hora atrás



CFK: ACUERDO DEMOCRÁTICO Y ECONOMÍA BIMONETARIA "Es necesario un nuevo acuerdo democrático en la Argentina. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo se informa a través de un celular, pero nadie está informado de lo importante. Necesitamos una acuerdo democrático en el que no esté presente una política basada en la violencia y desear la supresión del otro", reflexionó CFK. "Necesitamos poder discutir en la mesa los partidos políticos, los sindicatos, las centrales empresarias el modelo de país y cómo salir de la economía bimonetaria. Es imprescindible resolver el problema de una sociedad que ha decidido que una parte de su vida sea en dólares. Y que digan que vamos a hacer monedas es solo un eslogan, tiene que ser abordado con seriedad", aseguró la Vicepresidenta, ya en el último tramo de su discurso.

una hora atrás



CFK: "ES NECESARIO QUE LOS TRABAJADORES VUELVAN A PARTICIPAR EN LA POLÍTICA: ESO ES LO QUE TRAJO EL PERONISMO" "En 2014 tuvimos una gran discusión cuando creamos el Observatorio de Precios para discutir entre los distintos eslabones de las cadenas comerciales. Hoy se cayó la teoría de que cuando aumentan los salarios, aumentan la inflación. Es mentira, nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el PBI como la que tenemos hoy, absolutamente regresiva", afirmó la Vicepresidenta, y aclaró que "esto no empezó con el gobierno del 2019, vamos a decirlo. Esto empezó con un gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina y hoy tenemos que gastar dólares en el pago de deuda y aceptar los condicionamientos del FMI".

"Es necesario que los trabajadores vuelvan a participar en la política, en el modelo de organización política del país, Eso es lo que trajo el peronismo y es lo que nunca nos van a perdonar: poner a los trabajadores y trabajadoras en la discusión del modelo de país", reflexionó.

2 horas atrás



CFK SOBRE LA CREACIÓN DEL FRENTE DE TODOS En un tramo de su discurso Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia a sus críticas hacia el interior de la coaliCión gobernante: "quiero ser sincera frente a mis compañeros y compañeras trabajadoras: los editorialistas hablan del experimento del Frente de Todos que no dieron resultado. Las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en el que fueron tomadas". "Cuando el macrismo endeudó el país de una manera demencial, cuando volvió el FMI que Néstor le había dicho que se fuera... Yo tenía la responsabilidad, como responsable de la fuerza con mayor cantidad de votos, y el escenario internacional era complejo. En Estados Unidos, Trump iba a ser reelecto presidente y había puesto 45 mil millones de dólares con el FMI para sostener a Macri. En lo regional, el compañero Lula que hoy es presidente estaba preso, en Ecuador Rafael Correa estaba exiliado...", dijo en relación al año 2019. "En nuestro país, esta ciudadana tenía que tomar una responsabilidad para que esas políticas no fueran ratificadas. Y no estaba muy acompañada, vamos a hablar a calzón quitado y que nadie se siente ofendido, que nadie lo sienta como un reproche. Muchos decían que el ciclo de Cristina estaba terminado, algunos movimiento sociales no veían tan mal las ayudas que recibían del macrismo, los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar esas políticas. Tuve que tomar una decisión de crear el Frente de Todos y no me arrepiento porque pudimos lograr el objetivo. No votamos en contra de nombres, votamos a favor o en contra de políticas, no de personas", declaró.

2 horas atrás



CFK: LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO, PRECIOS Y SERGIO MASSA Para la Vicepresidenta la recuperación del salario "tiene que ver con que vuelva a pagar el salario de acuerdo a la productividad es algo por lo que deben luchar los sindicatos. Por eso, también es necesario que se dé una suma fija que recupera el salario de los trabajadores. Y esto no va a detrimento de las paritarias". En relación a las necesidad de políticas que tiendan a la redistribución del ingreso afirmó que: "en el tema de los precios, desde los medios de comunicación nos dicen que el Estado no debe intervenir porque los mercados lo resuelven. Si los mercados fueran transparentes, estuvieran atomizados y se contar con información clara..., pero estamos ante mercados absolutamente concentrados con cadena de valor en las que hacen valer su poder. En esto es el Gobierno el que tiene que terciar en la redistribución del ingreso, como lo hacíamos en nuestros gobiernos". "El ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó", dijo en relación a Sergio Massa. "Uno de los grandes problemas de la República Argentina es la inequidad tributaria y la laxitud fiscal. Hay 891 mil trabajadores y trabajadoras que pagan impuestos a las ganancias y 640 mil trabajadores autónomos, 1 millón y media de personas físicas pagan el impuesto a las ganancias, esas personas representan el 30% del total de ganancias y 226 mil sociedades comerciales representan el 52%", enumeró para luego agregar que: "Los que se llevan la productividad, los que ponen los precios en los supermercados y en las fábricas pagan mucho menos de ganancias que cualquier trabajador".

2 horas atrás



“ME QUIEREN DE ACUSADA, NO DE VÍCTIMA” “Al final no eran gente indignada con la política, eran pagados, córtenla con la mentira, si a uno le encontraron 50 mil dólares en un allanamiento. Esa fuerza que dice que dará seguridad, en su gestión puso al frente de la escuela de Inteligencia, a una Miss Argentina. Estoy resignada a que la justica no investigue, porque me quieren de acusada, no de víctima”, aseguró CFK sobre la investigación en relación al intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre pasado. “En 2015 la CGT peleaba para que los trabajadores no pagaran Ganancias. Ese año, recuerdo, el salario era el más alto en dólares, en la UOM ganaban 2400 dólares por mes. Perdimos la elección por 670 mil votos, y 1,1 millones pagaban ganancias”, afirmó.

2 horas atrás