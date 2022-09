Bordet detalló las medidas que tomó Entre Ríos para combatir los incendios y adelantó las estrategias a futuro

“El compromiso del gobierno de Entre Ríos está en sofocar los puntos de incendios y encontrar a quienes los producen, para que sean castigados con todo el rigor de la ley”, comenzó el mandatario provincial.



Seguidamente también recordó que “los recursos naturales son responsabilidad de la provincia”, pero aclaró que “los recursos económicos los tiene el ministerio de Ambiente de la Nación. Tiene que poner a disposición de la provincia esos recursos económicos, que es lo que estamos demandando”, enfatizó.



Durante su exposición, explicó que "el gobierno provincial puso a disposición recursos materiales: desde afectaciones presupuestarias para comprar elementos hasta en la logística con dos helicópteros de la Policía de Entre Ríos; la contratación de aviones hidrantes para que combatan el fuego y máquinas viales por vía terrestre en el trabajo articulado con Bomberos Voluntarios capacitados en incendios forestales. Fueron más de 100 bomberos voluntarios que se formaron para trabajar en los focos de incendios", precisó.



Además resaltó la decisión anunciada este miércoles por la cual se controlará el ingreso a las islas frente a Rosario, y la convocatoria conjunta con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, a las Fuerzas Armadas.



Si bien el tema "se exterioriza cuando el humo llega a las ciudades”, introdujo el mandatario, “esta situación persiste en el tiempo. Permanentemente estamos en el lugar con brigadistas de la provincia dando un combate muy fuerte y desparejo contra el fuego".



En esa línea, Bordet enmarcó la proliferación de los incendios: “Estamos viviendo una situación de cambio climático”, advirtió, y señaló la bajante del río Paraná: “hace más de dos años que está en niveles mínimos históricos. Esto ha hecho que se extingan lagunas, que se sequen riachos. Ha generado un perjuicio natural realmente muy grave en todo el ecosistema”.



También remarcó que “no es normal que haya una sequía tan prolongada en la época invernal y en el comienzo de primavera”. “Por eso, en los últimos cuatro meses hemos estado combatiendo el fuego en el Delta entrerriano, que tiene una extensión de más de 1,5 millones de hectáreas”. “Esto significa actuar ante distintos focos de incendios: frente a Rosario, a Villa Constitución, a San Nicolás, a San Pedro, a Zárate”, enumeró.



“En todos esos lugares trabajamos con nuestros brigadistas, de la provincia de Entre Ríos, que hemos formado y capacitado. Trabajamos también con la Policía de Entre Ríos, que ha procedido a hacer detenciones de ciudadanos que prendían fuegos y provenían de la zona de Rosario o de provincia de Buenos Aires”, resaltó.



Además recordó que desde el gobierno de la provincia se aportó al Juzgado Federal de Victoria “todo el material necesario en cuanto a las situaciones catastrales y dominiales de las islas, para intentar identificar a los responsables que llevan adelante este tipo de acciones, que están generando un perjuicio tanto para la salud humana, como para el daño del ecosistema”.



“Es una situación que nos preocupa mucho como provincia, pero estamos dando un trabajo intensivo en el lugar”, expresó el mandatario, y emitió un mensaje a quienes trabajan en el territorio de las islas: “quiero agradecerles a todos los brigadistas que están combatiendo el fuego permanentemente, incluso con riesgo para su salud y su vida. Son personas anónimas y cuyos nombres no trascienden, pero están llevando adelante desde hace más de cuatro meses un trabajo incansable en la zona de islas", valoró.



En esa línea, adelantó que "se seguirá en este camino hasta lograr una situación controlada del fuego", y alertó que "la situación es realmente compleja, porque los pronósticos que se tienen para el futuro no son alentadores, son de una sequía persistente y la permanencia de la bajante del río Paraná. Esto agravado con la proximidad de temperaturas más elevadas”.



Detenciones



Por otra parte, Bordet sostuvo que “hay que trabajar fuertemente en la identificación” de las causas. Frente a ello “estamos combatiendo el fuego y por otro lado la Policía de Entre Ríos tiene expresas instrucciones de identificar a las personas que están en las islas en este momento de crisis y emergencia. Cuando encontremos en flagrante delito a una persona, como ya lo hemos hecho, no vamos a dudar en detenerlas”. “Pero las únicas detenciones las ha hecho la Policía de la provincia de Entre Ríos”, aclaró.



“Lo que hay que hacer es solucionar el problema, atacar fuertemente las causas, detectar los responsables y que sean punibles con todo el rigor de la justicia, y ese es el compromiso que nosotros vamos a asumir”, manifestó.



Acciones a futuro



Frente a la situación que se prevé para los próximos meses, Bordet repasó las medidas que se tomarán para prevenir incendios: “ordené la realización de contratos y capacitaciones a más brigadistas para tener una mayor capacidad de atención. He trabajado con el gobierno de Santa Fe y he solicitado al Presidente el apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Fuerza Área, para llegar y trabajar en territorio", informó en primer término.



Luego recordó que “la única forma de llegar a los lugares donde hay fuego es por vía área, y sólo contamos con dos helicópteros en la provincia de Entre Ríos”, por lo que “pedimos la dotación de helicópteros para transportar tropas especializadas que permita llevar más brigadistas a la zona donde se producen los incendios".



"El compromiso de nuestro gobierno de Entre Ríos está en permanentemente sofocar los puntos de incendios y en encontrar a quienes producen estos desequilibrios en la naturaleza del Delta entrerriano para que sean castigados con todo el rigor de la ley. Está interviniendo el Juzgado Federal de Victoria, recientemente creado, y estamos aportando desde la provincia los elementos que son necesarios para detectar y determinar a los responsables que producen estos siniestros para que les caiga todo el rigor y el peso de la ley”.