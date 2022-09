En la Basílica de Luján. Alberto Fernández y el Frente de Todos participaron de la "Misa por la Paz" tras el ataque contra Cristina Kirchner

Sin Cristina Fernández, parte del gobierno nacional encabezado por el presidente Alberto Fernández, y referentes del Frente de Todos, participaron este sábado de una misa "por la paz y la fraternidad de los argentinos", en la Basílica Nuestra Señora de Luján, convocado tras el atentado contra la vicepresidenta hace nueve días.​

La ceremonia estuvo presidida por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig y formó parte de otros actos que realizará el oficialismo este sábado en Parque Lezama y Parque Patricios.

En primera fila, al lado de Alberto Fernández, se sentó el expresidente Eduardo Duahlde, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

También participan el jefe de gabinete nacional, Juan Manzur; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff; Taty Almeyda; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el Premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel; la diputada Victoria Tolosa Paz, entre otros.

Las reflexiones de los presentes tras la misa

A la salida de la denominada "Misa por la Paz y la Fraternidad de los argentinos", el senador del Frente de Todos Mariano Recalde expresó que la jornada fue "una muestra de intención de calmar las cosas, de llevar a la Argentina un mensaje de concorcdia y de espíritu democrático". Asimismo, se refirió sobre la ausencia anticipada de los miembros de Juntos por el Cambio y opinó: "Esperábamos que este espacio neutral pudiera ser un lugar de encuentro y llevar un mensaje de que la violencia no va más en este país".

Otro de los voceros del FdT que habló a la salida de la homilía que encabezó este sábado el obispo Scheining fue el canciller Santiago Cafiero, quien consideró que la ceremonia trajo "una palabra de heroísmo muy inspiradora, en línea con lo que necesitando al Argentina". También lamentó que ningún dirigente de la oposición haya participado de la misa que se celebró esta tarde en la basílica y llamó a que "no se lesione el pacto democrático".

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida fue otra de las partícipes que se posicionó sobre la ausencia de JxC: "Tenemos que demostrar con los hechos y no con las palabras que un pueblo unido jamás será vencido".

En esa línea, Cecilia Moreau remarcó hoy la necesidad de "para la pelota y ver que país queremos" y opinó que la misa debía "llamar a la reflexión" de toda la sociedad. Además señaló que la iniciativa de los funcionarios de Juntos por el Cambio formó parte "de las decisiones erroneas que vienen tomando".

"A estos ámbitos ecuménicos y donde el dialogo tiene que ser la premisa, no se puede no estar. Desde el Congreso siempre vamos a fomentar el diálogo pero con algunos actores no hay ninguna posibilidad", concluyó la titular de la cámara baja.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, expresó que era "necesaria y oportuna" la denominada "misa por la paz y la fraternidad de los argentinos" que se celebró esta tarde en la basílica de Luján. En cuanto a la ausencia de la oposición en la celebración de esta tarde, el ministro dijo: "Esperamos que Dios los ilumine y que reflexionen que de esta manera no están contribuyendo a esa paz y fraternidad que necesitamos".

La palabra del arzobispo por el atentado a Cristina Kirchner

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, advirtió hoy que el país atraviesa un “tiempo extremadamente delicado” y afirmó que la “paz social está frágil y amenazada”, al encabezar la denominada “Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos”, de la que participaba el presidente Alberto Fernández.

“Estamos en un tiempo extremadamente delicado. La paz social está frágil y amenazada. Y somos responsables de asegurarla y cuidarla”, dijo el prelado al iniciar su homilía en la misa, que concelebra junto al obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario episcopal para la Pastoral en Villas de Emergencia, Gustavo Carrara.

"Por este motivo, cuando el Intendente de Luján (Leonarod Boto) me invitó a presidir esta misa, y me compartió su deseo de hacer una convocatoria amplia, hacia todas las fuerzas políticas y sus representantes, a nuestras hermanas y hermanos de otras confesiones cristianas y religiosas, para reconocernos y encontrarnos en esta oración por la ansiada paz social y el diálogo entre líderes, sentí que era una muy buena iniciativa y le dije que sí", agregó a continuación.

"La oración por la paz y la fraternidad es urgente. Y este es el espacio indicado para rezar por la Patria", dijo el arzobispo.