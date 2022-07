Alberto Fernández promulgó las leyes de VIH y Oncopediatría junto a Carla Vizzotti

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno nacional está preparado "para ponerle el pecho a los especuladores" y fijó que "nunca una pelea justifica la resignación de un derecho", durante su discurso para la promulgación de las leyes de VIH y Oncopediatría en la Casa Rosada junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.



El Jefe de Estado celebró la aprobación de ambas leyes por parte del Congreso nacional este año debido a que este avance se da en un momento "particularmente difícil" marcado por la pandemia de coronavirus Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania en Europa del Este.



“Nos ha pasado de todo como humanidad. Nos ha pasado una pandemia muy cruel y no sabemos cuántas vidas nos llevó”, contextualizó el primer mandatario y añadió: “La guerra vuelve a hacer todo más difícil”.



Pero además de la coyuntura global, Fernández marcó a "los de adentro", que son "los que especulan, los que quieren ganar generando incertidumbre. Los de siempre”.



“A todos ellos, estamos preparados para ponerles el pecho y dar la pelea que tengamos que dar”, afirmó el máximo mandatario en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, ubicado en el segundo piso de la Casa de Gobierno.



En ese sentido, resaltó que "nunca una pelea justifica la resignación de un derecho" por "más dura y difícil que sea".



"Ninguna pelea puede darse resignando derechos de otro, y yo siento que si quieren probar nuestra templanza, la van a probar; quieren probar nuestra fuerza, la van a probar; y si quieren ver si vamos a dudar, hoy tienen la prueba de que no vamos a dudar en lo que estamos haciendo", sentenció.



“Invítennos a todas las peleas que quieran, ninguna va a ser a costa de los derechos de la gente”, aseveró el presidente.



Con la promulgación de las dos leyes el país está "garantizando la vida plena de los que tienen que enfrentar la enfermedad”, sostuvo.



“Esto es el resultado de una lucha que empezaron hace muchos años las primeras víctimas del SIDA y que siguieron las asociaciones civiles y que pudieron encontrar en la política la coincidencia necesaria para resolver el problema de los que padecen la necesidad”, indicó con respecto



En tanto que para la legislación sobre Hepatitis Virales y Tuberculosis subrayó que se "busca algo más que socorrer al pequeño: se trata de hacer más llevadera la situación de los padres y estar al lado acompañándolos en cuestiones laborales, médicas para ir en socorro de esos pequeños”.



“El Estado está para esto, precisamente, para igualar las condiciones en donde se desigualan, que nadie que tenga que pasar por esto quede a la intemperie porque no tiene para pagar la medicina prepaga o tratamiento médico”, manifestó.



· Vizzotti: “Es un día donde se concretan muchas luchas"



La ministra de Salud fue la encargada de abrir el acto de promulgación y señaló que con en este "día se concretan muchas luchas".



"Yo lo digo siempre y lo seguiré diciendo, este Gobierno ha priorizado la salud con perspectiva de género, con una mirada social desde el inicio de su gestión”, afirmó.



"El 80% de los niños que tiene cáncer se atienden en el sector público y esta ley va a beneficiar a muchas personas: a adolescentes de entre 15 y 18 va a estar claro que tienen cobertura porque la ley especifica que hasta los 18 años, va a beneficiar a dos mil niños y a sus familias”, explicó la titular de la cartera sanitaria.



“Es el resultado del resultado de la lucha de diez años de la sociedad civil de quienes han transitado diferentes lugares reclamando actualizar esta ley”, remarcó en referencia a la nueva ley de VIH. (APFDigital)