Cresto y Manzur encabezaron el Foro Nacional por el Derecho al Agua

El espacio busca generar un proceso participativo de diálogo amplio y constructivo para la elaboración de una Ley de “Políticas Públicas Federales para el Acceso al Agua y el Saneamiento”.



El encuentro tuvo lugar en la Federación Económica de San Miguel de Tucumán, donde funcionarios y actores sociales, empresariales y estatales plantearon aportes para el diseño de la futura normativa. Los foros son impulsados por el ENOHSA y la Fundación de los Trabajadores Sanitaristas para la Formación y el Desarrollo (FUTRASAFODE), para fortalecer el intercambio a partir de experiencias territoriales, conocimientos y aportes en materia de agua y saneamiento.



Al respecto, Cresto, señaló ante medios locales que “no es casualidad que se haya elegido a Tucumán para hacer este foro en el que estamos cerrando el proyecto de ley para el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, para que esto no quede como un logro circunstancial de una gestión y que pueda consolidarse en el tiempo como Política de Estado. En vísperas del 9 de julio, estar aquí fortalece el modelo de país federal que pregonamos”, enfatizó el funcionario nacional.



“Este Gobierno Nacional está desarrollando el plan de agua y saneamiento más grande de los últimos 100 años. Eso significa reducir la pobreza estructural y generar empleo, por eso nuestro compromiso es fortalecer el rumbo trazado”, añadió Cresto, para luego destacar que “ese es el objetivo común que establecieron nuestro presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández, el ministro Gabriel Katopodis, el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa”, dijo.



“Que por ley podamos garantizar el acceso universal al agua y saneamiento será un gran logro para el país. Venimos trabajando en esta línea junto a Malena Galmarini y el equipo de AySA, junto a SGBATOS y José Luis Lingeri y con diferentes actores del ámbito político, académico, gremial y social, para construir una normativa que dé forma y sustento a esta iniciativa. Ese es el sentido principal de los foros que estamos desarrollando en todo el país”, detalló Cresto.



· Federalismo y desarrollo



“Es una satisfacción ir a cada provincia y escuchar a los gobernadores decir que es histórica la inversión en su territorio en materia de agua y saneamiento. Así ocurre en Tucumán, en mi provincia de Entre Ríos y en muchas otras de la Argentina. Tenemos la esperanza de ser el país federal con el que soñó Perón, con equidad y sin asimetrías. Quienes venimos del interior, encontramos en Juan Manzur a un gran aliado para luchar por ese federalismo, con una mejor distribución de los recursos y las riquezas”, puntualizó el titular del ENOHSA.



A su turno, Manzur sostuvo que "este encuentro está directamente relacionado con la mirada positiva que tenemos hacia adelante”. Remarcó que “estamos sin presupuesto nacional, pero vamos a priorizar a tantas familias que necesitan la accesibilidad del agua haciendo las acciones necesarias para cumplir ese objetivo prioritario para este gobierno. Esta es la Argentina que queremos: Que incluya y que genere oportunidades", subrayó.



Además de agradecer “al gobernador Osvaldo Jaldo por su presencia en este foro, felicito a Enrique Cresto, al delegado regional de ENOHSA en el Norte Grande, Gerónimo Vargas Aignasse, y a Luis Liberman de FUTRASAFODE, por llevar adelante esta iniciativa”. Y añadió: ”Este ciclo refuerza el camino para abordar las necesidades estructurales de las y los argentinos, permitiendo que se planteen las miradas y aportes de nuestro Norte Grande en el diseño de acciones que aseguren los servicios esenciales de agua y saneamiento en nuestra región”.



·Acortar la brecha de desigualdad



Por su parte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, agradeció “por haber elegido a nuestra provincia para realizar este foro”. De igual modo, hizo extensivo el agradecimiento “al Jefe de Gabinete por el acompañamiento que nos viene brindando y a Enrique Cresto por la inversión que se hace en Tucumán en materia de agua y saneamiento”.



“Tenemos la gran responsabilidad de que a nuestra gente le lleguen los servicios. No hay dudas que para bajar los índices de pobreza lo que tenemos que hacer es que la población tenga acceso al agua potable y las cloacas", expresó Jaldo.



En sintonía, el delegado de ENOHSA en el Norte Grande, Gerónimo Vargas Aignasse, puso de relieve “la importancia de contar en esta jornada con el Jefe de Gabinete, el gobernador Jaldo y con Enrique Cresto. Esta actividad nos permite transmitir a los tucumanos la necesidad de cuidar el agua potable”. Asimismo, agregó: “La presencia de tantos técnicos en la materia nos permite trazar a futuro importantes políticas públicas. Para combatir seria y responsablemente la pobreza en el país, tenemos que seguir avanzando en llevar agua potable a quienes no la tienen”.



En la misma línea, resaltó los niveles de inversión en políticas de agua y saneamiento en Tucumán, “que superan los $20.000 millones. Se está desarrollando un acueducto que llevará alivio, suministro y presión de agua potable a 200.000 tucumanos, así como también estamos trabajando para avanzar con redes de cloacas, plantas de tratamiento y agua potable en todas las comunas. Tenemos muchas obras en ejecución, a partir de la federalización de la obra pública en temas fundamentales como éste”, concluyó. (APFDigital)