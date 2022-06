Alberto Fernández le tomó juramento a Daniel Scioli con agradecimientos a Matías Kulfas

Es así como remarcó que "el mundo está viviendo un momento singular de la historia" signado por las consecuencias de la pandemia de coronavirus Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.



Ese conflicto "tiene alcance global y lo que ocurra en el mundo va a repercutir en la Argentina”, aseguró al tiempo que recordó que el país también está "signado por la gestión anterior", en alusión a la de Mauricio Macri.



“Empezamos a superar la pandemia y aparece una guerra que hasta el día de hoy desconocemos sus dimensiones, pero que preanuncian tiempos muy difíciles", afirmó.



Pese a esto, el jefe de Estado destacó que "Argentina supo transitar estos dos años y medio de un modo significativo" con la protección "del trabajo formal, de los sectores más vulnerables".



“Cuando hizo falta sacamos el IFE, la tarjeta alimentar, aumentamos las jubilaciones, llevamos nuestro auxilio al que más lo necesitaba”, enumeró.



Fernández aseveró que esas herramientas ayudaron a la recuperación nacional al punto de alcanzar la economía un crecimiento "del 10.3% en 2021".



"En muchos de estos resultados tiene que ver Matías Kulfas y quiero agradecerle honestamente todo el empeño, toda la fuerza, todo lo que hizo en este tiempo", subrayó ante el aplauso del recinto del Museo del Bicentenario.



En ese contexto, el mandatario también agradeció "el trabajo enorme" de Cristina Caamaño, quien se desempeñó desde 2019 como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), e hizo lo mismo con su reemplazante, el exministro de Defensa Agustín Rossi.



"Agustín es un amigo de la vida. Militamos y cuando Néstor me preguntaba quién teníamos en Rosario, le contaba que Rossi, y era Agustín", rememoró.



"Ahora nos queda enfrentar el escenario que viene y primero tenemos que saber que en ese escenario habrá aspectos que no podremos manejar y que estarán dados por la coyuntura internacional, pero sí habrá los que podremos manejar y tenemos que saber controlarlos, y en esta tarea estamos todos involucrados", fijó.



Con ese frente, Fernández pidió la unidad, "el máximo esfuerzo" de los argentinos y "no perder todo lo bueno" que la sociedad hizo.



"Tenemos que recuperar el salario, la distribución del ingreso, tenemos que terminar con la avaricia de ganar en poco tiempo lo que la oportunidad nos permite ganar en poco tiempo. Ninguna sociedad crece si es que todos no crecemos", postuló.



Tras contextualizar, el presidente señaló a Scioli y le manifestó: "Gracias, Daniel, porque cuando te llamé estuviste una vez más".



"Tenemos una amistad de muchos años. A veces nos encontró juntos, a veces no, pero siempre la amistad nos unió. Gracias por venir a hacerte cargo en este tiempo", le indicó. (APFDigital)