Cristina y Alberto participarán este viernes del acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis

Asimismo, se informó que el evento también contará con la presencia de las principales autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector empresario. En tanto, fuentes de Casa Rosada, confirmaron la asistencia de Alberto Fernández, lo que concretará el reencuentro entre el Presidente y su vice.



Es de público conocimiento que entre ambos mandatarios existen fuertes diferencias en torno al manejo de la política, pero especialmente del plano económico.



En una entrevista en Francia, a donde fue de gira oficial, Fernández aseguró que "no tiene una disputa con Cristina", sino "diferencias".



"Tengo un enorme respeto por Cristina. Ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante. Pero hay cosas en las que no comparto su mirada", sentenció el Jefe de Estado.



Pero esa distancia ideológica también queda al descubierto en el Congreso, donde los legisladores del ala kirchnerista del oficialismo se mostraron distantes en distintos proyectos en común, algo que tocó cúspide con el programa de facilidades extendidas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que generó que Máximo Kirchner dejara la presidencia de la bancada de Diputados.



Justamente Kirchner en los últimos días lanzó una fuerte crítica hacia Martín Guzmán, ministro de Economía y hombre de Alberto Fernández: "Escuché a Guzman decir que no tiene apoyo político, pero tiene el apoyo del FMI, del Presidente, de las centrales obreras y de Clarín. ¿Qué más apoyo quiere?”. (APFDigital)