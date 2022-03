Alberto Fernández encabezó un acto por la memoria en el Centro Cultural de la Ciencia

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves 24 de marzo un homenaje a científicos desaparecidos que se realizará en el Centro Cultural de la Ciencia del barrio porteño de Palermo, durante el cual se efectuó la reparación de legajos de la comunidad de Conicet.

A 46 años del inicio de la última dictadura cívico - militar, Alberto Fernández participó de su primer 24 de marzo presencial como jefe de Estado, ya que en 2020 y 2021 los homenajes se suspendieron por la pandemia de Covid-19.

En medio de la interna feroz del Frente de Todos, el primer mandatario decidió despegarse de las actividades convocadas por otros sectores del oficialismo, como la movilización de La Cámpora desde la ex ESMA hacia Plaza de Mayo.

En su lugar, Fernández compartió el escenario con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y representantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Taty Almeyda y Ángela Catalina "Lita" Paolin de Boitano.

Luego de llevar adelante el cronograma que incluía los homenajes, dijo que todas las dictaduras cometieron asesinatos pero que la de 1976 fue la peor. Por ello, la caracterizó como "la mayor tragedia de la Argentina".

"La dictadura fue impiadosa y se llevó la vida de todo lo que se le puso enfrente", analizó el Presidente, que además elogió la militancia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. "Debemos recordar a las Madres y Abuelas que se plantaron frente a los dictadores pidiendo por sus hijos y nietos", dijo minutos después de que hablara Lidia "Taty" Almeyda, referente de la línea fundadora de Madres.

Crítico, apuntó directamente contra los negacionistas del proceso que se cobró la vida de miles de argentinos y argentinas. "Me dan asco los que dicen que no fueron 30.000 desaparecidos y que no se expropiaron tantos bebés", expresó.

Finalmente, llamó a recordar la historia de estos hechos y dejó una reflexión final: "Si no tenemos memoria vamos a repetir las mismas experiencias", cerró.