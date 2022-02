ANTE LA JUVENTUD Fernández y un mensaje al peronismo: "Divididos somos muy débiles, y unidos muy fuertes"

El presidente Alberto Fernández le pidió hoy a la militancia peronista "entender" que "divididos somos muy débiles y unidos somos muy fuertes", al participar del relanzamiento de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en su condición de titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, en un acto realizado en el patio del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).



Fernández manifestó que se siente "muy contento" de ver que la juventud "milita, se reagrupa y se pone de frente para desafiar al futuro y construirlo".



Además, defendió la educación pública al destacar que la universidad gratuita "fue lo que hizo a Argentina diferente en el continente", y consideró que "sin educación pública no hay posibilidades de ascenso social".



El Presidente recordó que "no fue la universidad del pueblo" hasta que Juan Domingo Perón "la hizo gratuita para todos los hijos de los trabajadores" y señaló que "ese día en que la universidad argentina se abrió realmente a todos los argentinos y aquella idea que tenían los obreros, los trabajadores, con 'Mi hijo el doctor', empezó a ser posible".

Fernández reivindicó al peronismo al resaltar que gracias a ese movimiento "los argentinos supimos que los que trabajan tienen derechos" porque el justicialismo "nació para darle derechos a los argentinos".



El mandatario expresó que "hace falta un Estado presente para que, en donde hay una necesidad, entregar un derecho a quien lo necesita".



Y afirmó que "el peronismo que Argentina necesita es el peronismo que está en las calles, reclama y exige, el que no se conforma con este presente, el que pasó la pandemia y se levanta con toda la fuerza necesaria para volver a poner de pie al país", y aseguró además que el Frente de Todos (FdT) seguirá "siempre al lado del pueblo argentino".



Fernández también llamó a "no olvidar lo que pasó" con el préstamo que el país contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que los 45.000 mil millones de dólares que le debe a ese organismo "tienen un nombre responsable, y no es mi nombre", en referencia al exmandatario Mauricio Macri.



No obstante, el jefe de Estado aseguró que el peronismo hará "lo que siempre hace", al afirmar que el FdT "buscará soluciones".



"Los problemas los enfrentamos y buscamos soluciones para que la gente viva mejor. Primero privilegiamos los que menos tienen, los que han quedado al margen. Lo aprendimos de Perón y de Evita, no lo olvidemos nunca. Tenemos un mandato eterno con nuestro pueblo, cumplir con ellos y que todos tengan la posibilidad de desarrollarse", resumió.

Por otra parte destacó que "días atrás la Organización de las Naciones Unidas mostró una tabla de posiciones de aquellos países de más de 30 millones de habitantes que han logrado la mayor inmunidad por las vacunas dadas, y la encabeza la Argentina", tras lo cual enfatizó: "Eso es pensar en el otro".



"Fue un proceso colectivo de solidaridad que debe llamar nuestra atención y los sentimos como muy valioso, porque somos un pueblo maravilloso, aunque algunos quieran hacernos creer lo contrario", completó sobre el rol de la sociedad durante la pandemia.



Al finalizar volvió a reiterar una frase del exgobernador bonaerense Antonio Cafiero, quien decía que "quien sueña solo, solo sueña; quien sueña con otro cambia la historia"; y concluyó: "Soñemos y cambiemos la historia".



Fernández salió 17.10 desde la Casa Rosada en helicóptero y, una vez en La Plata, se reunió con el mandatario provincial Axel Kicillof en la Gobernación bonaerense, según pudo confirmar Télam de fuentes oficiales.



Posteriormente, el Presidente mantuvo un encuentro con el titular de la UNLP, Fernando Tauber, con quien conversó sobre el rol de las universidades nacionales para el desarrollo del país.



De la reunión también participaron la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi.

Durante el encuentro, Fernández destacó el crecimiento y el reconocimiento internacional que tiene hoy la casa de estudios platense: "Nos enorgullece como argentinos, cuenta con un sistema científico sólido, un Museo de Ciencias Naturales y un Planetario que son únicos en Latinoamérica, y que sigue creciendo día a día gracias al convencimiento de que la educación pública es el verdadero motor para el desarrollo del país", expresó, según se informó en un comunicado.



Participaron del acto la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el intendente de Ensenada, Mario Secco; los senadores provinciales Omar Plaini y María Reigada; el jefe de Suteba, Roberto Baradel; el diputado provincial Guillermo Escudero y los dirigentes Federico Martelli (MUP) y Juan Manuel Romero, secretario general de la JUP, entre otros.