Fernández: "No va a haber acuerdo con el Fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer"

El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda "tomada con una irresponsabilidad increíble" no va a detener "el crecimiento del país" y aseguró que tampoco frenará "el incremento de las jubilaciones" o el aumento del presupuesto real destinado a la obra pública.



El Jefe de Estado encabezó este mediodía la inauguración del polideportivo municipal de Santa Clara del Mar -una obra que se había detenido durante el gobierno de Mauricio Macri- y como contraste destacó que la "Argentina de hoy tiene 3.700 obras públicas (en marcha) y 100 mil viviendas (en construcción) en todo el país".



"Vamos a hacer más obras, la inversión en obra pública va a crecer y no va a haber acuerdo con el Fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer. Que los jubilados estén muy tranquilos, seguiremos trabajando para que mejoren día a día, No hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones", señaló el Presidente.



Las palabras de Fernández respondieron a las versiones periodísticas que afirmaban que el acuerdo con el organismo multilateral de crédito encubría una reforma jubilatoria.



"Todos los días uno tiene que luchar contra la mentira instalada. Tomé un compromiso con ustedes y no voy a incumplir", dijo y añadió que el Gobierno del Frente de Todos lucha por "ordenar" una "economía desquiciada" dejada por el macrismo, "con una inflación muy alta y una deuda como nunca tuvo la Argentina, tomada con una irresponsabilidad increíble".



Fernández dijo creer que se está "viviendo un tiempo bisagra" luego de la pandemia de la Covid-19, pero señaló que durante los dos años en los que el coronavirus acapara la atención de todos, su administración hizo "infinidad de cosas", como el gimnasio que hoy se inauguró en Santa Clara del Mar.



"La Argentina de hoy tiene 3.700 obras públicas y 100 mil viviendas en todo el país y esto empezó a suceder en medio de la pandemia", puntualizó.



"Hay argentinos que necesitan que Argentina se levante y con esa decisión queremos encarar el futuro".





También hizo referencia a los incendios que afectan a la provincia de Corrientes y calificó esa situación como "una tragedia".

Al respecto, dijo que el Gobierno nacional puso todas sus fuerzas para ayudar: "Lo que es verdad es que no escribimos Twitter con eso, no hacemos publicidad con eso, pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, todos nuestros hidrantes, hemos mandado todos los helicópteros para tratar de apagar eso, hemos mandado a todas nuestras fuerzas de seguridad".



"La Argentina es una, no hay una Argentina de centro y una periferia. Hay argentinos que necesitan que Argentina se levante y con esa decisión queremos encarar el futuro", remarcó.



Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Fernández hizo referencia a diversas obras para la región de la Costa Atlántica y recordó que en los cuatro años que precedieron a su gestión "se hicieron 17 kilómetros" de la Ruta 11 y que la gestión del FdT realizó "158 entre la ruta 11 y la 56 que une con la ruta 2".



"Esa ruta va a llegar acá. Esa ruta no sólo tiene un sentido turístico sino un propósito productivo. Para nosotros, el campo es un elemento central para que la Argentina crezca y lo hemos pensado siempre", subrayó.



Previamente, el intendente local, Jorge Paredi, había subrayado la necesidad de convertir en autovía los 70 kilómetros de enlace entre Santa Clara y Villa Gesell.



"Tenemos un Gobierno que está tratando de resolver los problemas", dijo el jefe comunal y sostuvo que en el interior de la provincia "está la clave para el desarrollo".



La obra inaugurada hoy fue reactivada en abril de 2021 tras estar paralizada en los cuatro años de la gestión Cambiemos, entre 2015 y 2019, y la finalización de los trabajos implicaron una inversión de 150 millones de pesos y la generación de 120 empleos directos.



El polideportivo de la comuna, según se informó, beneficiará ahora a las más de 18 mil personas que viven en 11 localidades de la región.



En el Parque Municipal "El Diego" se construyó un espacio público de 1.500 metros cuadrados para distintas actividades deportivas, que incluye una cancha de básquet de 420 metros cuadrados, a la vez que las instalaciones también serán utilizadas por el Centro de Educación Física del partido, que no tenía sede en el área costera, y estará a disposición de los colegios.