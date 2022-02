Alberto Fernández viajará a Rusia y China con comitiva reducida. El Presidente, al encuentro de Putin y Xi Jinping

El presidente Alberto Fernández finalmente logró su cometido: hoy martes por la noche se subirá al avión con destino a Rusia y China --con una escala en Barbados-- con un principio de entendimiento con el FMI. Según supo este diario, el mandatario también dio el visto bueno para que a la reducida comitiva se sume el ministro de Economía, Martín Guzmán, que todavía no confirmó si podrá asistir por cuestiones de agenda. También está en duda la asistencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que por haber tenido covid en el corto plazo, deberá hacerse un PCR antes del vuelo y ver si el resultado es negativo. Las actividades en Rusia y China serán acotadas por los grandes controles que hay debido a la pandemia, pero lo central serán las reuniones bilaterales que Fernández sostendrá con los presidentes ruso, Vladímir Putin, y chino, Xi Jinping. Los gobernadores que viajarán también tendrán un rol importante durante la estadía en el gigante asiático donde su objetivo central será buscar inversiones.

El embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain, explicó en diálogo con Página12 que "la relación con Rusia siempre ha sido muy buena, pero en 2015 se firmó la Asociación Estratégica Integral que significó un acuerdo entre ambos países para elevar la relación lo máximo posible". Esa decisión del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, detalló el embajador, "había que llenarla de contenido, pero el expresidente Mauricio Macri no lo hizo. Firmó acuerdos, pero quedó todo en el papel. Cuando asumió el FDT, Fernández decidió reactivar las relaciones. Esa decisión política es la que se verá coronada con esta visita", indicó. En Moscú, donde el Presidente y su comitiva llegarán el 3 de febrero, Fernández tendrá una reunión a solas y almorzará con Putin. Tras el encuentro, ambos darán una conferencia de prensa. No hay nada más en agenda. La comitiva, mientras tanto, aguardará y no tendrá ninguna actividad oficial en Rusia.

En un principio, la bilateral entre ambos mandatarios iba a ser en China, pero, según supo este diario, el propio Putin pidió que el presidente argentino vaya a Moscú para que el encuentro tenga un marco especial. "Desde el punto de vista político no es lo mismo un encuentro a los márgenes de un evento internacional, como son los Juegos Olímpicos de Beijing, que un encuentro en Moscú. Eso le da mucho más valor al encuentro", aseguró Zuain, que hace más de seis meses trabaja para lograr este acontecimiento. El embajador explicó a Página12 que "uno de los pilares de la visita será aprovechar el extraordinario desarrollo científico y tecnológico que tiene Rusia para aplicarlo a la producción, crear sociedades y empresas mixtas aplicadas a la producción y al desarrollo científico y tecnológico, pero no solo para la Argentina, sino también para América Latina". Un ejemplo de que eso es posible quedó demostrado con la vacuna Sputnik V, que fue recibida por el país de manera muy temprana y que se empezó a producir de manera local, bajo licencia rusa, para ser distribuida en distintos países de la región.

La siguiente escala de la comitiva, compuesta por gran cantidad de mujeres, será China. Allí estarán del 4 al 6 de febrero. Además del canciller Santiago Cafiero, el gobernador de Catamarca, Raúl Jallil, el diputado Eduardo Valdés, el senador Adolfo Rodríguez Saá, el intendente de José C Paz, Mario Ishii y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, viajarán la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras; la portavoz Gabriela Cerruti; la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la secretaria de Deportes y presidenta del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), Inés Arrondo.

Los gobernadores, mientras el presidente mantiene su agenda en China, tendrán las suyas. Jallil, por ejemplo, indicó en diálogo con Página12 que el objetivo de su provincia es buscar inversiones sobre todo en el área de la minería y la agroindustria, y también conversar sobre el paso San Francisco y el corredor Bioceánico que están impulsando. "Ya tenemos en la provincia empresas de capitales chinos y vamos a buscar que se acerquen más", indicó y comentó que otro de los objetivos es promocionar la región del Norte Grande en el mundo, algo que se han propuesto los distintos gobernadores que la componen: "estamos haciendo una agenda de viajes para relacionarnos con el extranjero. Gerardo Zamora --de Santiago del Estero--, por ejemplo, también está planificando un viaje a Dubai", contó el catamarqueño. En ese sentido, Jallil opinó que "ha sido muy bueno el acuerdo con el FMI y el anuncio de que hay un plan de pago de nuestra deuda, porque de ese organismo forman parte muchísimos países como China, Japón y Rusia. Es un gran avance y tenemos muchas expectativas desde la provincia".

La bilateral de Fernández con Xi Jinping será el 6 de febrero en el Gran Palacio del Pueblo. Una de las grandes expectativas está puesta en si el país finalmente firmará su adhesión a la iniciativa de la "ruta de la seda". El día 7, en tanto, se dirigirá a Barbados donde se reunirá con la primera ministra, Mia Mottley, con quien dialogará sobre la crisis climática y temas vinculados a la CELAC. Ese encuentro también tiene una gran carga simbólica para nuestro país porque Barbados fue la última colonia británica que se liberó y este año es el aniversario número 40 de la guerra de Malvinas.