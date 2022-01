Domínguez y Urribarri garantizaron la exportación de carne a Israel en 2022

El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, ratificaron que está garantizada la exportación de carne a Israel para el año que comienza. Fue durante un encuentro que mantuvieron este jueves con Galit Ronen, embajadora de Israel en Argentina, en el cual analizaron los datos positivos de 2021.



“En 2021 las exportaciones de la Argentina a Israel crecieron un 30% y el número final será superior a los US$ 338 millones. En menos de dos años nuestro saldo superavitario con Israel se duplicó y ya supera los US$ 200 millones”, precisó Urribarri.



En este sentido, resaltó que “más del 56% del total que nuestro país le exportó a Israel en 2021 correspondió a carne bovina congelada y enfriada, por más de US$ 191 millones según el último dato disponible de noviembre”. Y agregó: “Fue faena argentina un 40% del total de importaciones de Israel de carne fresca, producto sumamente popular en el país”.



“Hay que recordar que para poder ingresar en Israel la carne bovina debe contar con certificación kosher, lo cual representó un desafío particular en la pandemia. Por eso quiero resaltar todos los esfuerzos realizados para alcanzar estas metas fijadas por nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro canciller, Santiago Cafiero, y consolidar esta importantísima fuente de trabajo, divisas y orgullo para la Argentina”, completó Urribarri.



Domínguez, por su parte, expresó: “Israel es uno de nuestros principales compradores de carne bovina junto con China, la Unión Europea y Chile. En ese sentido, nuestras exportaciones se han mantenido estables, lo que honra nuestra palabra y garantiza la seguridad alimentaria de Israel”.



“Como nos encomendó el presidente, ratificamos mediante un acuerdo país–país que las exportaciones de carne están aseguradas. Estamos trabajando para darle previsibilidad y confianza al sector ganadero y a países amigos como Israel, con el que venimos forjando una relación histórica, cultural y comercial desde hace 70 años”, concluyó el ministro.