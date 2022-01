Precios Cuidados contendrá 1.300 productos: habrá revisión mensual y trimestral

El Gobierno estima tener para el viernes cerrado el acuerdo de Precios Cuidados que incluirá más de 1.300 productos de la canasta básica. El convenio es voluntario, se contemplan revisiones mensuales o trimestrales y con una pauta de subas del 6% trimestral o del 2% mensual, dependiendo el tipo de producto.



Si bien aún no está cerrado, el ministro Martín Guzmán y el secretario de Comercio, Roberto Felleti se mostraron confiados en poder anunciarlo este viernes que es cuando vence el anterior acuerdo.



En el almuerzo de ayer con empresarios que convocó Guzmán, junto a su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el Presidente del Banco Central, Miguel Pesce, el ministro de Producción, Matías Kulfas y Felleti se destacó la buena predisposición del sector empresario para comprender la importancia del acuerdo de precios.



De la reunión participaron Laura Barnator (Unilever); Gabriela Bardin (P&G); Gonzalo Fagioli (Quilmes); Abelardo Gudiño (Coca Cola); Adrián Kaufman Brea (Grupo Arcor); Maximiliano Lapidus (La Serenísima); y Agustín Llanos (Molinos Río de La Plata).



Según lo que indicó el ministro de Economía, este acuerdo de precios cuidados representa “un capítulo del acuerdo con el FMI que está avanzado, pero aún no lo hemos podido cerrar” sincero Guzmán. Su aspiración, es poder enviarlo al Congreso “lo antes posible” pero evitó mencionar las metas macroeconómicas que se están discutiendo con el staff del Fondo.



Hoy el titular del Palacio de Hacienda en la Casa Rosada a las 17 horas brindará una exposición a los gobernadores donde se conocerán los avances de la negociación con el equipo del FMI y cuáles son los “escollos”.



El almuerzo, al cual las autoridades definieron de “trabajo”, comenzó con una breve exposición de Guzmán que resumió la buena performance de este año y los efectos de la pandemia.



Luego el funcionario invitó a todos los asistentes a que expresen sus opiniones. Así algunos hicieron referencia a las dificultades que tuvieron que enfrentar durante la pandemia con “costos que subían y precios congelados”.



Otros, particularmente las que tienen sus casas matrices en el exterior, manifestaron las diferentes dificultades que implica el cepo.



En este sentido, el ministro Guzmán junto con el titular del BCRA, Pesce se ofrecieron a mantener un dialogo con los CEO de las casas centrales a los efectos de explicar las dificultades que enfrenta la Argentina. El ofrecimiento fue bien recibido por las empresas a quienes no le debe ser fácil explicar las diferentes normativas restrictivas.



La intención de los funcionarios es incentivar a las casas matrices a participar del desarrollo del mercado de capitales en Argentina. Hoy gran parte de las empresas cuenta con mucha disponibilidad de pesos que necesitarían invertir, pero se encuentran con el impedimento de sus casas matrices que presionan por el giro de utilidades.



El incremento de casos positivos también fue parte de la conversación dado que en algunas compañías se incrementó notablemente el ausentismo. “Hace un tiempo el ausentismo se ubicaba entre 8% al 10% y desde hace 10 días este indicador pasó a 18% a 25%”, comentó otro empresario. Justamente este martes se conoció que los casos positivos superaron los 81.000.



El mercado en negro, que ha crecido de manera exponencial en los últimos tiempos, también fue parte de los comentarios de las empresas. En este punto, el secretario de Comercio reconoció que es necesario incrementar los controles. Hubo menciones a mecanismos que se aplicaron en Brasil para formalizar a sectores de la economía informal.



El ministro Guzmán se comprometió a “facilitar” el incremento de las exportaciones del sector alimenticio. “Necesitamos trabajar en conjunto para potenciar las ventas al exterior”, afirmó.



Para el gobierno este año se pudo recuperar fuertemente el crecimiento, la creación de puestos de trabajo, el aumento de las exportaciones y la estabilidad cambiaria. Pero, el titular del Palacio de Hacienda reconoció en la necesidad de complementar un “esquema macroeconómico integral para atacar el problema inflacionario con políticas de precios e ingresos, que incluyan acuerdos de precios entre el sector público y el sector privado”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda.



El encuentro, que uno de los participantes definió como una” tormenta de ideas”, fue el puntapié para otras reuniones, aunque sin fecha aún, según comentaron los asistentes.



En líneas generales, el almuerzo fue definido como “positivo” por ambas partes al tiempo que algunos hombres de negocios tuvieron la oportunidad de conocer el quincho (comieron asado) del último piso del Palacio de Hacienda que permite ver la Casa Rosada, Puerto Madero y la Plaza de Mayo.