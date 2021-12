Polémica en el Senado donde Juntos por el Cambio intentó invalidar una sesión

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) calificó de "inválida" a la sesión del miércoles en la que el Senado sancionó

las reformas a la Ley de Impuesto a los Bienes Personales





A través de un comunicado de prensa difundido en la tarde de este miércoles, la bancada de la oposición acusó al oficialismo de "incurrir nuevamente en un atropello a las instituciones desconociendo las disposiciones establecidas en nuestro reglamento".



Según el artículo 15 de la citada norma, se establece que "a la hora fijada, el Presidente (del cuerpo) llamará a sesión y, si 30 minutos después no se ha logrado el quórum en el recinto, esta se levantará de inmediato".



"Ustedes constituyeron el quórum a los 40 minutos, están las fotos que registran perfectamente el horario", aseguró el presidente del interbloque de JxC, el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo, tras bajar al recinto para denunciar que el quórum era inválido.



Por su parte, el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, calificó a la oposición de JxC como "absolutamente irresponsable", por ausentarse del debate del proyecto de ley que modifica el piso a partir del cual se debe pagar el Impuesto a los Bienes Personales.



La sesión había sido convocada para las 15, y el quórum de 37 senadores se obtuvo unos minutos después de las 15.30, cuando la senadora riojana Clara Vega se ubicó en su banca.



Sobre ese punto, Mayans aseguró que "se inició antes el conteo del tiempo y hubo alguna demora por el tema del registro de las huellas digitales para la identificación de los senadores".



Luego destacó que al sentarse 37 senadores en las bancas "reclamó al pleno (los legisladores presentes en el recinto, a quienes se había sumado Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba) que ratificara el quórum y su voluntad de sesionar, lo que ocurrió al instante y por unanimidad".



En el comunicado de JxC, los legisladores del interbloque plantearon el "más enérgico rechazo" ante lo que consideraron "manejos de la Presidencia" de la Cámara para que la sesión avanzara y comenzara el debate sobre las actualizaciones a Bienes Personales. "Sostenemos que estamos ante una sesión inválida debido al explícito incumplimiento a la letra del reglamento", remarcaron.



Senado sesion Bienes Personales foto Florencia Downes

"Esperamos que haya una oposición más seria. No vienen a la sesión, pero salen corriendo para hablar con la prensa. Deberían ser contratados por Netflix, ya que les gusta tanto la cámara", ironizó Mayans.



Las críticas llegaron también por el senador nacional peronista Pablo Yedlin quien cuestionó a JxC por ausentarse de la sesión en la que el Senado aprobó la reforma del impuesto sobre Bienes Personales, y consideró que la "Argentina tiene una situación fiscal muy compleja" y que frente a ella la oposición busca ir "a todo o nada" y actúa "envalentonada por una mayoría transitoria".



"La oposición está en esta idea de a todo o nada: no te voto el Presupuesto, no te lo dejo corregir, no te apoyo la baja de impuestos. Una situación muy compleja pero nosotros tenemos la enorme responsabilidad de volver a llamarlos al diálogo", dijo el senador.



Yedlin explicó por Radio 10 que "cerca del 40% de los que hoy estaban pagando bienes personales" dejarán de abonarlo mientras que "el uno y medio por ciento que pagaba bienes personales van a pagar un poco más".



A la vez, comentó que quienes "van a pagar más son aquellos que tengan 100 millones (de pesos) en bienes personales declarados -de propiedades, autos, etc- esos van a pagar 0,25% más de tasa" mientras que quienes tengan "más de 300 millones pagarán 0,5% más con respecto al original".



En tanto, los contribuyentes "que tienen bienes en el exterior van a seguir pagando lo que venían pagando".



El senador del Frente de Todos fue consultado sobre si los valores de la recaudación de ese gravamen aún son menores con respecto a los del 2015, a lo que respondió: "En cuanto a lo que representan como porcentaje de la recaudación es cierto, porque esto llegó en un momento a tener casi 3% de recaudación y hoy está en 2,4".



Señaló que se trata de "un impuesto muy progresivo, muy claro, relativamente sencillo de cobrar" y que si bien "tienen algunas distorsiones -porque los catastros provinciales tienen diferencias-" desde el oficialismo quieren que la oposición se siente a debatir "y que dé la cara".