Diputados aprobó el proyecto impulsado por el Frente de Todos para Bienes Personales

La Cámara de Diputados aprobó este martes con modificaciones y devolvió al Senado el proyecto de ley de reforma del Impuesto de Bienes Personales, en una ajustada definición en la que el oficialismo obtuvo un voto más que la oposición -127 contra 126- y se impuso a la iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio, por lo que volverá al Senado para ser tratado la próxima semana.



El Frente de Todos, con el respaldo del interbloque Provincias Unidas, de la Izquierda y de un diputado santacruceño de SER (Somos Energía para Renovar), consiguió 127 voluntades para modificar el texto sancionado por el Senado. En tanto, Juntos por el cambio, con el apoyo del interbloque Federal, los liberales y un diputado riojano de SER, sumaron 126.



Para que el resultado de la votación fuera tal, resultaron determinantes las ausencias de tres diputados de Juntos por el Cambio, una de ellas con diagnóstico de coronavirus detectado horas antes de la sesión.



Convocaron a la Comisión del Senado a tratar proyecto este miércoles La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación fue convocada para este miércoles, pocos minutos antes del mediodía, con el objeto de constituirla, elegir a sus autoridades y discutir el proyecto de ley que modifica el Impuesto a los Bienes Personales, venido en segunda revisión desde la Cámara de Diputados.



La intención del oficialismo es darle dictamen al proyecto y debatirlo en la última semana de diciembre.



Para ello se convocó de manera presencial a la Comisión desde las 11:30 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.



Antes de discutir el tema en comisión, los legisladores deberán formalizar la composición de Presupuesto y Hacienda cuya presidencia estará a cargo del riojano Ricardo Guerra, del Frente de Todos.



Según se difundió oficialmente, la comisión, además, tendrá amplia mayoría para el gobierno: nueve integrantes sobre 17; a los que se podría sumar a uno de sus habituales aliados, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, también designado como integrante.

Ahora, el Senado podrá confirmar estos cambios o insistir con su propuesta original con una mayoría especial en la sesión que se concretaría el miércoles 29 de diciembre.



Desde el oficialismo sostienen que en la Cámara alta aceptarán los cambios introducidos por el FdT en Diputados.



La sesión comenzó a las 14.30, luego de que en la reunión de la comisión de Presupuesto, convocada a instancias de Juntos por el Cambio, el oficialismo consiguiera 25 firmas para que su dictamen se impusiera al de juntos por el Cambio, que reunió 24 rubricas.



Esa diferencia posibilitó al Frente de Todos que su dictamen sea el primero en la agenda de tratamiento, por lo que al ser aprobado por la Cámara dejó sin posibilidades de que se pusiera a consideración la propuesta de JxC de mantener el texto aprobado por el Senado.



Los cambios al proyecto votado en el Senado fueron propuestos por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, y por el legislador del FDT Itai Hagman en la breve reunión que precedió al inicio de la sesión, que se extendió desde las 13.20 hasta las 14.

Una diputada del PRO contrajo coronavirus y no pudo participar de la sesión Camila Crescimbeni dio positivo en coronavirus y no pudo participar de la sesión en la que se aprobó el proyecto de modificación del mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales impulsado por el Frente de Todos, que finalizó por la ajustada diferencia de un voto en favor del texto del oficialismo.



"El martes 21 de diciembre se efectuaron 549 hisopados nasofaríngeos para la detección de Sars-Cov2 a la totalidad de los abocados a la sesión del día de la fecha, con dos resultados positivos, el primero que no altera el desarrollo normal de la jornada legislativa, y el segundo corresponde a una Diputada de la Nación", informó la Dirección médica de la Cámara baja en un comunicado.



La detección se concretó en el marco de las "medidas correspondientes para garantizar la realización de la Sesión, programada para el día de la fecha".



Además de este caso de coronavirus, en la sesión de juró como diputada del Frente de Todos por San Luis, María Natalia Zabala Chacur, en reemplazo de María José Zanglá, que asumió hace 11 días y luego renunció a su banca para continuar al frente de el Comité de Crisis de la pandemia de su provincia.



En otro pasaje de la sesión, previo al tratamiento del proyecto sobre Bienes Personales, también se rindió homenaje al recientemente fallecido exgobernador de Entre Ríos Jorge Busti.

Para habilitar el inicio de la sesión, Juntos por el Cambio, acompañado por el Interbloque Federal y los bloques de derecha reunieron 125 legisladores, con lo cual faltaban 4 diputados para completar el quórum reglamentario de 129.



Al alcanzar ese número, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, anunció el ingreso de los representantes del FdT, lo que terminó de dar forma con creces al quórum.



Así, el ingreso de los diputados oficialistas fue clave para que se pudiera realizar la sesión que, paradójicamente, había sido solicitada por Juntos por el Cambio.

Carlos Heller en el inicio de la sesión

En el inició de la sesión, Heller defendió los cambios propuestos por el oficialismo: "Con estas modificaciones estamos estimando que menos de 16 mil contribuyentes tendrán aumentos en sus alícuotas y se beneficiarán a alrededor de 500 mil contribuyentes".



"Proponemos que la alícuota para los patrimonios mayores a 100 millones y 300 millones pase de 1% a 1,5%. Y los mayores de 300 millones de pesos vean incrementada su cuota al 1,75%".



"Estamos incorporando una clausula que mantiene en 2,25% (la alícuota) sobre los bienes en el exterior. No estamos aumentando sino incorporándolo porque al caerse el Presupuesto eso quedaba descubierto para reparar una situación que sería la generada por no aprobarse el presupuesto 2022. Incluyendo también beneficios de repatriación", agregó el legislador

