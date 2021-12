Bordet: “Vengo a despedir un amigo y un compañero, con quien aprendí mucho”

El velorio del ex gobernador Jorge Busti se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Allí Bordet afirmó que “buena parte de lo que sé en la gestión, lo aprendí siendo su ministro. Entendí cómo funcionaba y cómo debía atender los problemas de gobierno en esa época”.



Apuntó que Busti “fue invalorable como consejero, hombre permanente de consulta en mi gestión”, y rescató además “el hecho de haber compartido no solo la gestión sino campañas electorales y también el costado humano. Hemos tenido en innumerables oportunidades charlas y reuniones”.



“Con mucho dolor vengo aquí hoy a Casa de Gobierno”, indicó Bordet, y mencionó que “recién estaba en mi despacho solo y pensaba tantos momentos ahí compartidos, cuando era funcionario en su tercer gestión y también ahora, como gobernador cuando varias veces me visitó por distintos motivos y compartíamos visiones”.



Rememoró que su primer contacto con Jorge Busti fue en el año 1983, "el 30 de octubre, había habido elecciones generales en la república Argentina por primera vez después de siete largos años de Dictadura Militar, y habían cerrado las escuelas”. “Recuerdo perfectamente que llegaba al Partido Justicialista y Jorge Busti bajaba de un Fiat 600 azul que tenía y me repreguntaba cómo venían las elecciones y le dije que estaba ganando en todas las escuelas de Concordia, con lo cual a pesar de que en la Nación y en la provincia se perdía, en Concordia iba a ganar”. “Siento por el doctor Busti admiración, agradecimiento y respeto”, sintetizó



Por otra parte, se refirió a la labor del ex gobernador en la recuperación de la figura de Francisco Ramírez, y contó que "en mi carácter de presidente Honorario de la Comisión, compartimos mucho todo ese año que fue una gesta épica en Entre Ríos, desde la creación de la República de Entre Ríos hasta la muerte heroica y trágica de Ramírez”.



“Todo ese año lo conmemoramos permanentemente. Viajamos a Concepción del Uruguay para los 200 años de la República de Entre Ríos, el 29 de septiembre del año pasado, así que fue algo positivo e histórico, que él lo vivió con mucha intensidad, como también lo vivimos todos”, valoró.



Por otra parte, trajo a colación que en 1983, "mi papá (Elvio Bordet) fue secretario de Hacienda y Gobierno en la municipalidad de Concordia. Pese a que habían participado en espacios diferentes en las internas en 1983, él tuvo la grandeza de convocar a sus ocasionales oponentes”.



“Después, mi padre fue intendente desde 1987 a 1991, durante la primera gobernación del doctor Busti. Pero además siempre sentí desde lo familiar un profundo afecto por su familia, lo siento por Cristina y sus hijos. Hay mucho tiempo recorrido y vivido”, graficó Bordet. Por eso “hoy es un día triste en el que le quiero rendir un homenaje muy sentido", concluyó.



Por último, rescató del ex gobernador Busti, la enseñanza que le dejó: "Que nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que darse por vencido, hay que luchar y pelear siempre por lo que uno siente y a veces no hacerlo desde el lugar más cómodo, a veces hay que hacerlo desde lugares difíciles, desde la adversidad”.



“Aprendí mucho también de la templanza, porque si algo aprendí en gestión es que en los momentos críticos, cuando hay dificultades, ahí es donde se pone a prueba la templanza de quien ejerce un gobierno y eso es algo que siempre me lo transmitió y que lo he incorporado al día a día de mi gestión", concluyó.