Por unanimidad, Gerardo Morales fue consagrado como presidente de la UCR

El acuerdo para que Morales reemplace a Alfredo Cornejo al frente del radicalismo fue resultado de una negociación encarada por el propio Morales y el senador nacional Martín Lousteau, quien representa al sector interno UCR-Evolución, minoritario en el partido y que aspiraba también a ocupar el máximo cargo partidario.



Morales también retendrá la vicepresidencia primera del partido que estará en manos de María Luisa Storani, mientras que en la vicepresidencia segunda será ocupada por Martín Lousteau.



Como lo establece el protocolo para este tipo de plenarios, Cornejo abrió la sesión para dar un balance de gestión sobre los dos últimos años que estuvo frente del Comité Nacional.



En su discurso, Cornejo destacó la "muy buena performance" que la UCR tuvo en las legislativas de noviembre, que -dijo- le otorgó al partido una postura de "mayor equilibrio" frente a sus aliados del PRO en Juntos por el Cambio (JxC).



"Tuvimos una performance exitosa en casi todas las provincias, donde mejoramos nuestra representación territorial y legislativa respecto al 2019", remarcó.



En particular, se refirió a los resultados obtenidos en la provincia de Buenos Aires: "Hemos tenido una muy buena performance en el principal distrito electoral y para ser un partido nacional teníamos que tener mayor peso en la provincia de Buenos Aires y lo hemos logrado con una estrategia encabezada por Facundo Manes en esa primaria, pero fue una estrategia conjunta de todo el partido", subrayó.



Cornejo abundó que la pasada elección "revitalizó" a la UCR y subrayó que el partido logró así "contribuir a un equilibrio de poder" en el Congreso Nacional que, sostuvo, "se vio claramente reflejado en la votación de esta mañana en la Cámara de Diputados de la Nación", donde fue rechazado el proyecto de Presupuesto 2022, enviado por el Poder Ejecutivo.



En otro tramo de su discurso, Cornejo aprovechó para recordarle al PRO la poca gravitación que tuvo su partido durante los cuatros años de la administración de Mauricio Macri y dejó en claro que los boina blanca buscarán disputarle la hegemonía de JxC al PRO de cara al 2023.



"En estos dos años nos tocó volver a la oposición y nos tocó en los anteriores ser oficialismo en un gobierno en el que no tuvimos una participación plena y mucho menos como partido", dijo y agregó: "En estos dos años que estuvimos en la oposición el radicalismo logró equilibrar la ecuación de poder dentro de Juntos por el Cambio".



Un total de 94 delegados habilitados para votar eligieron por unanimidad al gobernador de Jujuy Gerardo Morales como nuevo presidente del radicalismo por los dos próximos años, y al resto de la mesa ejecutiva nacional que también estará integrada por el sector encabezado por Lousteau.



Ambos dirigentes también conversaron sobre la posibilidad de una futura reunificación del bloque en la cámara de diputados, fracturado días atrás con la decisión de Lousteau de no compartir la bancada que preside el cordobés Mario Negri. (APFDigital)