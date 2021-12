Una multitud celebró los 38 años de democracia ininterrumpida. Alberto Fernández: "La Argentina del ajuste se terminó".

En el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos la emblemática Plaza de Mayo vuelve a ser punto de encuentro de la ciudadanía. Escenario de manifestaciones históricas, esta vez fue elegida para el festival ciudadano “Democracia para siempre” que organizó el Gobierno para celebrar el 38º aniversario del restablecimiento del orden democrático. En los festejos participarán diversas bandas musicales y hablarán Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Lula da Silva. Seguí la celebración en tiempo real.

“Este es un día muy especial. Estamos conmemorando la recuperación de la democracia en Argentina; estamos conmemorando el día de los derechos humanos”, dijo el exmandatario brasileño cuando le tocó hablar ante la concurrencia en Plaza de Mayo.



El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, que lo precedió en el uso de la palabra, ofició de presentador y le cedió el micrófono afirmando que “va a gobernar Brasil”.

"Estos compañeros fueron parte del mejor momento de democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida América Latina. Posiblemente haya en esta plaza gente muy joven que no lo sabe, pero nuestra querida América del Sur tuvo su mejor período desde el año 2000” en adelante, señaló el líder del PT en su discurso.



En ese período “reafirmamos el Mercosur; creamos la Unasur; creamos la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que era la primera institución de América Latina en la que participaba Cuba y no participaban Estados Unidos ni Canadá”. También recordó cuando estalló la crisis financiera internacional de 2008 “con Cristina estábamos codo a codo” armando la agenda internacional.

Lula, que estuvo 19 meses preso por una causa de corrupción que finalmente fue desestimada por la justicia de su país, agradeció “a cada hombre y cada mujer” que se preocupó y reclamó por su libertad, y destacó que “hubo una persecución que me llevó a la cárcel” del mismo modo que “hubo una persecución” contra Cristina Fernández de Kirchner. Destacó, una vez más, el gesto del presidente Alberto Fernández que, cuando aún era candidato, lo visitó en la cárcel.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “ningún jubilado paga medicamentos” y destacó la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), al asegurar que “no se retrocedió en materia de derechos” en la pandemia de coronavirus.

Aseguró que su Gobierno hará "todo lo necesario para que cada argentino tenga un empleo digno" y ratificó que para su gestión "primero están los más postergados".

Fernández prometió que el año próximo hará todo lo que esté a su alcance para que "la distribución del ingreso mejore, el salario crezca y las ganancias no queden en el bolsillo de unos pocos".



El mandatario convocó a todos los sectores a "construir otra Argentina, una Argentina libre, justa y soberana como siempre hicimos los peronistas".

"LA ARGENTINA DEL AJUSTE ES HISTORIA", DIJO FERNÁNDEZ

El presidente Alberto Fernández aseguró que "la Argentina del ajuste es historia", al resaltar que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos "no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social" del país.



"Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó y recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina", para luego señalar, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que "si el FMI me suelta la mano, voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina".