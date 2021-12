Avanza la resolución para habilitar todos los pasos fronterizos con Uruguay

El canciller uruguayo, Francisco Bustillo, viajó a Buenos Aires para hablar con su par, Santiago Cafiero, sobre "la regularización de los pasos fronterizos compartidos" entre ambos países, todavía cerrados casi en su totalidad por la situación sanitaria y, según fuentes oficiales, en vías de resolución aunque todavía sin un cronograma definido.





Lo había planteado en los últimos días Gustavo Bordet: "Resulta incomprensible que funcionarios del Ministerio de Salud no tomen dimensión del problema que están causando en Entre Ríos", señaló el gobernador de Entre Ríos.



De los tres pasos fronterizos con Uruguay -el puente internacional General San Martín, de Gualeguaychú y Fray Bentos; el puente general José Gervasio Artigas, de Colón y Paysandú, y el cruce Concordia y Salto-, solo este último es el habilitado para la vuelta de los argentinos al país, y su operatividad no está disponible las 24 horas.



Es decir, por ahora se puede salir por cualquiera de los tres puentes, pero volver solo por uno.



El ministro de Turismo del país vecino, Tabaré Viera, había presentado queja la semana pasada en su participación en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires: "Fronteras cerradas y baja circulación es el combo mortal para el sector", resaltó el funcionario uruguayo.



"La coordinación es fundamental. Las fronteras terrestres, aéreas y marítimas deben estar abiertas para el turismo, con seguridad, con vacunas, con los tests, pero hagámosla fácil en la coordinación de los gobiernos de la región sobre los estatus sanitarios, los protocolos, las acciones de fronteras. Este es el momento de coordinar para hacerle al turista la vida más fácil, cuando tiene que atravesar una frontera que ya ni debería existir", agregó.



Ahora, el Gobierno nacional trabaja en la resolución del tema, aunque aún no hay fecha precisa. "No debería demorarse mucho", indicaron fuentes del Ejecutivo al diario Clarín.



Según confiaron, desde Sanidad de Fronteras ya se remitieron a Casa Rosada los informes técnicos con la aprobación para la habilitación de los pasos fronterizos entre Entre Ríos y Uruguay. Ahora es la Secretaria Legal y Técnica la que debe revisar y dar el visto bueno para que la Jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manzur, publique la disposición administrativa con la resolución.



"Está avanzando. Estamos esperando que Salud apruebe el protocolo, que dijeron que iba a ser esta semana y entonces ahí ya podemos abrir", remarcaron, por su parte, fuentes de Migraciones.