La vicepresidente publicó una carta en su portal web en la que asegura que Juntos por el Cambio y los medios hegemónicos pretenden instalar confusión en la sociedad. "¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión", recalcó.

Cristina Kirchner, dura con la oposición: habló sobre el FMI y el resultado de las elecciones

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta en su portal web en la que se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas.



La presidenta de la Cámara de Senadores remarcó al comienzo de su misiva que "hace ya varias semanas" desde "los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina" así como también "desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los brokers de Wall Street, se especula con 'el silencio de la vicepresidenta'" y su postura sobre "un posible acuerdo con el FMI por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri".



Juntos. Alberto Fernández le agradeció ayer a Cristina de Kirchner por la participación en el acto de cierre.

Cristina Kirchner: "La lapicera no la tiene Cristina... siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación"

Ante el planteamiento sobre “¿qué va a hacer Cristina respecto de esta cuestión?”, Fernández de Kirchner aseguró que son maniobras para instalar "un grado de confusión" y eligió "al azar" y a modo de ejemplo un titular que leyó en ese tiempo: “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”.



En ese clima generado por los factores mencionados al inicio de la carta, la funcionaria reprochó la actitud de Juntos por el Cambio que, señaló, difunde en distintos medios periodísticos la postura de “no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”.



"¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?", cuestionó la expresidenta en dos periodos consecutivos.



Y añadió con mayor énfasis: "¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal”?".



"¡Vamos! ¡Por favor! La política debe dejar de ser sólo un show para la televisión", pidió y recordó que con la asunción de los senadores electos el 10 de diciembre, "por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara" que ella preside.



En un mensaje dirigido al cuadro opositor que triunfó en las elecciones legislativas del pasado domingo 14 de septiembre, indicó que "cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones se debe ejercer la responsabilidad de esa representación. Más aún, cuando se han ganado las elecciones".



Y les preguntó: "¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?".



"Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición. La historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada", remarcó.



Nuevamente con base en el artículo títulado “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta”, Fernández de Kirchner se refirió especialmente a "la lapicera",



En ese sentido, mencionó la aprobación en ambas Cámaras del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que impide la toma de créditos del FMI sin contar con una aprobación previa del Congreso nacional.



La ley no perjudica al presidente que es "quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia", explicó.



Por tal motivo, recalcó: "La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina".



"Argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesada por la pandemia y los riesgos de una mutación y retorno permanentes. Nuestro país además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI", afirmó.



"Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país", declaró.



Tal como lo expresó en reiteradas oportunidades, la vicepresidenta aseveró que su Gobierno desea cumplir con el organismo internacional y recordó que el kirchnerismo "tiene un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos", como sucedió bajo el mandato de su marido Néstor Kirchner en 2005.



"Hoy, como marca la Constitución y la ley 27.612, no es Cristina… son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia", apuntó.



De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades. https://t.co/9PAwlk268Z pic.twitter.com/fC7bfn4yYI



— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 27, 2021

